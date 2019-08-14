2019-08-14T11:02:10+03:00
Экономика

ВТБ открыл собственную Lean-лабораторию

ВТБ запустил Lean-лабораторию на экспериментальной площадке в одном из своих отделений в Москве
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Она приступила к исследованию текущих бизнес-процессов банка и тестированию их изменений при обслуживании клиентов.

Среди приоритетных задач пилотного проекта - анализ операций по выдаче банковских карт, оформлению депозитов и кредитов наличными. По предварительным результатам, длительность процесса выдачи дебетовых карт в испытательном отделении уже снизилась на 34%. В связи с этим тиражирование решения, полученного в ходе исследований на экспериментальной площадке, на всю офисную сеть ВТБ ожидается в 4 квартале 2019 года.

В настоящее время в Lean-лаборатории проводится проверка нового функционала для оформления вкладов с внесением денег через кассу. В будущем предложенные изменения позволят посетителям получить услугу у одного сотрудника и при проведении этой операции исключить необходимость повторных обращений к специалисту.

Помимо разработки новых подходов в работе с клиентами, улучшения текущих бизнес-процессов и их тестирования, в Lean-лаборатории проанализируют и эффективность внутренних процессов. Среди них – оптимизация рабочего времени сотрудников, перепланировка офисов, в частности, организация детских и других зон клиентского отдыха. Все эти решения позволят повысить уровень лояльности посетителей и повлиять на качество их обслуживания.

Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Lean-лаборатория создана в рамках принятой банком стратегии по клиентоориентированному подходу. Новая площадка позволит усовершенствовать качество обслуживания в наших отделениях и повлиять на клиентскую лояльность. Первые исследования начались с диагностики сразу нескольких направлений: оптимизации бизнес-процессов, управления временем и пространством. Сотрудники уже изучили ключевые задачи экспериментального проекта и начали тестировать инициативы для изменения работы офиса. Следующим шагом для оптимизации бизнес-процессов должен стать поиск наиболее эффективных решений по выдаче кредитов наличными».

Справка:

Lean-лаборатория (от англ. lean production, lean manufacturing — «стройное производство») находится в одном из офисов банка ВТБ в Москве. Это экспериментальная площадка, на базе которой осуществляется анализ текущих бизнес-процессов, разрабатываются новые подходы к работе с клиентами, проводится тестирование продуктовых и технологических решений перед их тиражированием на всю офисную сеть банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ВТБ Пенсионный фонд: текущая доходность пенсионных накоплений составила 9,6% годовых
ВТБ Пенсионный фонд показал положительную динамику по итогам первого полугодия 2019 года – доходность пенсионных накоплений застрахованных лиц – клиентов фонда составила 9,6% годовых
Новости 24
Волгоградцу, дважды севшему за руль пьяным, дали 250 часов обязательных работ
В Астрахани судят чиновника, который не помог жильцам аварийного дома
Волгоградцев просят помочь мальчику, которому оторвало ручку в ДТП на Волжской ГЭС
В Волгограде скончался бывший депутат облдумы
На Волжской ГЭС увеличат сбросы воды
Волгоградку, задушившую сына-младенца, отправят в психиатрическую больницу
В Волгограде спортивную площадку с Ткачева перенесут к школе №84
Лекарство только через суд: онкобольной несколько месяцев добивался бесплатного препарата в аптеках
Жадность сгубила: в Астрахани сняли на видео щуку, подавившуюся сомом
Приставы ошибочно повесили на 72-летнюю волгоградку долг за коммуналку
Волгоградки готовы работать за копейки там, где мужчина не встанет с дивана
Полицейского из Астрахани осудили на полтора года за издевательство над бизнесменом
Астраханец устроил бокс с полицейским и может сесть на пять лет
В Волгограде зять зверски убил тещу из-за ее отказа продавать квартиру и делить с ним деньги
Под Волгоградом в опрокинувшемся внедорожнике пострадала 11-летняя девочка
Селяне из Волгоградской области тратят на жизнь в 1,2 меньше, чем горожане
На юге Волгограда сбили двух велосипедистов
Волгоградцы пожаловались на плохое питание в девяти детсадах
В Волгограде карманница орудовала в больницах
Идем на рекорд: в Волгограде силачи попытаются сдвинуть 25-тонный автобус с людьми
Дольщики получат квартиры в ЖК «Адмиралтейский» в 2020 году
В Волгограде на ночь перекроют движение по улице Ангарской
В Волгограде будут ремонтировать набережную Высоцкого
Оборудование волгоградского «Химпрома» продали в пять раз дешевле, чем просили
Пара шесть лет ждала ребенка, а получила сразу трех: В Астрахани родилась первая за год тройня
Дагестанцу дали 17 лет за убийство таксиста-пенсионера
«Ротор» осенью заплатит 18 миллионов за охрану и контролеров на «Волгоград Арене»
Из Камышина в Волгоград на вертолете доставили девочку в коме после отравления