2019-08-14T15:28:34+03:00
Дом. Семья

Урюпинск, пляж, медведь, Россия: на видео попал купающийся в Хопре косолапый

Дрессировщица привела медвежонка отдохнуть от жары
Екатерина МАЛИНИНА
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Мишка путешествует со своей хозяйкой из города в город.Мишка путешествует со своей хозяйкой из города в город.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Если спросить иностранца, как он представляет Россию, то в его наборе обязательно будет медведь. Смешно? Зато, правда. На просторах интернета появился замечательный ролик, и он чуть-чуть не дотягивает до тарантиновского. «Однажды в Урюпинске» по достоинству оценили бы (а может, еще и оценят) ДиКаприо и Брэд Питт. В главной роли – медведь (отсыл к ДиКаприо не случаен), точнее еще медвежонок, которого привела на пляж дрессировщица. Озорник с наслаждением влетает в воду, плещется, пытается повторить движения за плескающимися тут же в Хопре мужчинами. В их глазах ни грамма ужаса, отдыхающие спокойны и умиротворенны. Они улыбаются медведю, словно видят его каждый день: подумаешь медведь, мы и не такое видели. Ведь как говорит комментатор это «типичные пляжи в России». И где-то рядом вполне уместны и балалайка и водка.

Ролик очевидцы снимали еще в июне, когда в Урюпинске стоял с представлениями цирк-шапито. Погода была жаркая, поэтому дрессировщица частенько купала своих животных, среди них и Соня - тот самый медвежонок. Ей нет еще двух лет, подросток.

Мишка искупался в Хопре под Урюпинском вместе с отдыхающими.

- В этот день у меня сломался керхер - мини-автомойка. Лису в домашних условиях я еще помою, а вот медведя, хоть и подростка, вряд ли, - рассказывает "КП-Волгоград" Ирина Фокс про события "съемочного дня. - Мы пошли на речку. Для Сони это было большое счастье. Она готова жить в воде - уводила с пляжа с плачем, не хотела заползать в машину. Удивительно, но люди даже не возмутились и спокойно продолжали отдыхать. Если бы я была с собакой, реакция была бы негативной.

Медведь купается под автомойкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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