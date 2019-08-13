На главной площади Котельниково споет Стас Пьеха

Жители Котельниковского муниципального района с интересом и уважением относятся к истории родного края. Котельниковская земля известна как колыбель казачьей вольницы, родина Емельяна Пугачева и Степана Разина. В годы Великой Отечественной войны именно котельниковская операция положила начало разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом. И эта победа стала одной из переломных в ходе Великой Отечественной войны.

Богатейшее историко-культурное наследие казачества, героизм воинов-освободителей, нынешнее экономическое развитие промышленной и социальной сфер жизни Котельниковского района стало предметом проекта «Котельниково – Земля Героев», торжественное открытие которого состоится в городе Котельниково 16 августа.

Проект реализуется силами администрации Котельниковского района, активистов, компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», представителей СМИ и бизнеса.

Официальная церемония открытия бренда пройдет на центральной площади города Котельниково. Горожан и гостей праздника ждут погружения в эпоху Степана Разина и Емельяна Пугачева, экскурс в героические события 1942 года и знакомство с достижениями нынешнего поколения котельниковцев – строителей Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Свой вклад в популяризацию бренда внесет звезда российской эстрады Стас Пьеха, который споет для всех участников и гостей в завершение праздника.

.

Котельниковцы гордятся историей своей малой родины и будут рады всем, кто разделит с ними торжество этого дня!