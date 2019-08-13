Скверу Металлургов подарили вторую жизнь

Сквер Металлургов у здания заводоуправления «Красного Октября» словно своеобразный индикатор времени. Хорошо жили сталевары, работал на полную мощь металлургический гигант - все краше становилась зеленая зона. Затяжные проблемы на предприятии привели к тому, что сквер совсем захирел и превратился в памятник былому величию: засыхающие деревья, пара ободранных лавочек, разбитый фонарь. Сегодня здесь кипит работа - явный признак того, что жизнь на предприятии налаживается. Завод постепенно начинает возрождать производственные мощности, репутацию и рынок сбыта. В сквере, ведущем к проходным, идет масштабная реконструкция и уже к маю 2020 года здесь появится современный парк.

На подготовительном этапе строители демонтировали старые бордюры и асфальт, фонарные столбы и дряхлые лавочки. Территорию распланировали и выровняли. От старых и больных растений пришлось избавиться. Но зелени в обновленном сквере будет в несколько раз больше, чем раньше.

- Мы хотим сделать красивый и комфортный парк для наших заводчан, для жителей Краснооктябрьского района, - подчеркнул исполнительный директор предприятия Александр Сиваков. - Помимо уже растущих деревьев здесь будут высажены новые зеленые насаждения, а также появится березовая роща.

ФРАНЦУЗСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ТРИ ФОНТАНА

Общая площадь сквера Металлургов около 3,5 гектара. Территорию поделили на три части: центральную, семейную и мемориальную. А за основу дизайнеры взяли идею французского парка со строгой геометрией и симметричной планировкой. Есть здесь и историческая подоплека. Основанный более ста лет назад французским акционерным «Уральско-Волжским металлургическим обществом» завод когда-то называли «французским».

Вид сверху на центральную часть парка.

Центральная зона - главная аллея перед входом в заводоуправление через пропускной пункт №1. Главным элементом здесь будет круглый фонтан с логотипом завода. К нему от новой парковки будет вести фонтан-каскад.

Вид сверху на семейную часть парка.

В семейной зоне сквера появятся площадка для воркаута и детская площадка с большой песочницей. Здесь же установят слиток-памятник 100-миллионной плавке, который сейчас находится на реставрации.

Вид сверху на мемориальную зону.

Мемориальная зона - у входа в заводской музей. Ее центром станет памятник первой женщине-сталевару Ольге Ковалевой. Мемориал обновят, вокруг высадят березовую рощу. Здесь можно будет отдохнуть в тени перголы или у фонтана.

ТРИ ПАРКОВКИ И ПРОЕЗДЫ

Автомобиль уже давно не роскошь, а средство передвижения. Поэтому для сотрудников предприятия построят три парковки. Автостоянки в центральной и мемориальной частях сквера замостят брусчаткой, въезд на их территорию оборудуют шлагбаумом. Для удобства сотрудников будет организована парковка личного автотранспорта. На ней может одновременно разместиться до 340 автомобилей.

Основной объем работ в сквере Металлургов подрядчики планируют завершить к 1 сентября 2019-го. В октябре здесь будут высаживать молодые деревья. А во всей красе эту зеленую зону краснооктябрьцы увидят уже следующей весной. Торжественно открыть сквер должны 1 мая 2020 года. После масштабной реконструкции он станет местом активного отдыха и досуга не только для заводчан, но и всех жителей Краснооктябрьского района.