«В Волгограде будет свое зеленое кольцо»: первые итоги паркового форума

Волгоград впервые принимает парковый форум. К нам в город съехались ведущие специалисты в области урбанистики и а также известные проектировщики и исследователи городской среды. Приехали, чтобы почерпнуть новое и поделиться опытом. Мэр Волгограда Виталий Лихачев с удовольствием показал им, как они преображают город и какие планы строят. Провел их с экскурсией на мамаев курган и в парк «Победы» у его подножья, а также в пойму реки Царица. И, надо сказать, гости были приятно поражены увиденными изменениями в Волгограде.

- Я был в Волгограде много лет назад и могу однозначно сказать, что город изменился в лучшую сторону, практически до неузнаваемости. Городские парки и улицы спланированы таким образом, что возникает чувство легкости и простора, комфорта, - отметил директор Ботанического сада МТУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм. - Я очень рад, что этот форум проходит не в Москве. Это возможность посмотреть, как живут другие города. И вы знаете, мне захотелось вновь сюда вернуться. Те проекты, которые мы увидели, говорят о явном прогрессе в создании здесь интересной городской среды.

Мамаев курган впечатлил всех гостей. Фото администрации Волгограда.

Напомним, что за последние три года в Волгограде обновили почти 30 парков и общественных пространств общей площадью более 280-ти гектаров. За эти годы в городе высадили более 30 тысяч зеленых насаждений, открыли 10 новых фонтанов и восстановили 150 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек и площадей. И это не предел.

- Мы понимаем, что мы только в начале пути. И я рад, что этот парковый форум прошел у нас именно сейчас. Есть возможность почерпнуть новое у этих профессионалов, которые долгие годы занимаются парками, и не повторить их ошибки, о которых они тоже рассказывают нам, - говорит глава Волгограда Виталий Лихачев.

Вдохновленный от общения, мэр рассказал о том, что Волгоград хочет также, как и Москва - создать у себя парковое кольцо. Только, конечно оно будет, меньших масштабов.

- Мы хотим замкнуть парки так, чтобы туристы переходили из одного пространства в другое, путешествуя по Волгограду, - рассказывает Лихачев. - Начиная от парка Победы у Мамаева кургана, далее в ЦПКиО, потом - на Набережную, оттуда - в пойму реки Царица, по которой пройти до ДЮЦа, выйти в будущий сквер Строителей (который мы будем делать), через Горсад пройти на площадь Павших Борцов (где строится храм и будет возле него также новый парк, который, надеюсь, мы успеем сделать уже в этом году), и далее по улице Мира выйти на проспект Ленина, замкнув вот это туристическое кольцо. Вот такой план.

Форум дал волгоградским специалистам возможность не только пообщаться с профессионалами, но и подружиться с поставщиками нового оборудования и новых технологий.

- Мы черпаем у них идеи и возможности, а это стимул к развитию наших парков, - отмечает мэр.

Даже гостям из Италии понравился просторный Волгоград. Фото администрации Волгограда.

А, например, главный архитектор парка «Аппиа Антика» в Риме Симона Миссина вынесла свой опыт с этой встречи.

- - Эмоций масса - много новых знакомств, новых идей. Во-первых, сбылась моя давняя мечта увидеть Волгу. Во-вторых, я почерпнула для себя много нового в плане, как у вас охраняют зоны культурного значения. У нас разные климатические зоны, разные подходыно именно на этой разнице и рождаются новые идеи и ставятся перед собой новые цели, - делится впечатлениями гостья из Италии.

- Да Мамаев курган оставил у всех наших участников неизгладимые впечатления. У меня аж мурашки по телу пробежали, когда я поднимался на курган. Это один из лучших форумов, которые мы делали, - подытожил работу один из организаторов форума - председатель сектора по организационным вопросам НКО «Ассоциация по развитию парков и общественных пространств» Андрей Лапшин.