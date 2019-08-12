Куда пойти в Волгограде и Волжском: K-pop, футбол, парад колясок и собачий показ мод

В середине августа волгоградцев ждет масса интересных событий. В программе на этой неделе – матч на «Волгоград Арене» и зрелищный чемпионат по велотриалу на Красном, праздники, танцы и кинопоказы в парках, пушистый забег и хвостатый карнавал для любителей животных, фестиваль K-pop и многое другое. Разнообразную программу предлагают музеи и выставочные залы. Путеводитель от «Комсомолки» подскажет, где будет все самое интересное, и куда сходить в Волгограде с ребенком и с друзьями с 14 по 20 августа 2019.

K-POP COVER CHALLENGE 2019

Волгоградский корейский центр «Миринэ» в субботу 17 августа с 14.00 до 17.00 приглашает волгоградцев на третий межрегиональный Фестиваль современной корейской культуры K-pop Cover Challenge 2019. В 14.00 в фойе ДК Ворошиловского района (ул. КИМ, 5) начнутся танцевальные баттлы, конкурсы и дегустация. А в 15.00 на сцене развернется финальная битва в трех номинациях - группа, дуэт и соло. Вход свободный.

ХВОСТАТЫЙ КАРНАВАЛ

Показ собачьей моды устроят в воскресенье 18 августа в 16.00 в Комсомольском саду. В программе «Хвостатого карнавала» - развлекательная шоу-программа, аквагрим, бесплатные консультации ветеринара, конкурсы, бесплатная стрижка для питомцев. Те, у кого еще нет своих хвостатых модников, могут найти здесь преданного друга и забрать животных из «Дино». А еще можно захватить с собой корма для питомцев приюта.

Для участия в карнавале нужно сшить собаке наряд и зарегистрироваться по телефону 8-905-332-24-79 (Марина). Разумеется, все четвероногие модели должны быть здоровы и с прививками.

ПУШИСТЫЙ ЗАБЕГ

Всех, кто неравнодушен к проблемам бездомных животных в воскресенье 18 августа в 16.00 также приглашают в ЦПКиО на «Пушистый забег». Протяженность трассы - около 300 метров, так что дистанция под силу любому. Пробежаться можно и в паре со своей собакой – будет отдельный старт. Будет и развлекательная программа. Но суть не в беге, а в том, чтобы помочь братьям нашим меньшим, которые живут в приютах. Вы можете принести корм, медикаменты, аксессуары, которые отправятся в Фонд «Лисена» и зарегистрироваться на забег.

«ПАРАД КОЛЯСОК» В ВОЛЖСКОМ

В Волжском в выходные устроят городской «Парад колясок». Покатятся чудо-мобили в виде карет, гигантских фруктов, цветочных клумб и самолетов по главной аллее парка ДК «ВГС» 18 августа в 18.30. Тех, кто оформит малышковый транспорт наиболее ярко и креативно, ждут призы и подарки. Будут оценивать и оригинальные костюмы малыша и его сопровождающих. Регистрация - с 17.00 у парапета летнего кинотеатра. Подробности и заявки: (8443) 41-38-43, 8-905-399-41-93 (Евгения Манолова).

Фантазия родителей - безгранична.Фото: Андрей МИРЕЙКО

БОЛЬШОЙ ТАНГО-ФЛЕШМОБ

В субботу Волгоград и Волжский присоединятся к большому всероссийскому танго-флешмобу. Те, кто уже освоил движения аргентинского танго, покажут всю его красоту на опен-эйрах в городских парках. Приходите 17 августа в 17.00 потанцевать и посмотреть на чувственный и страстный танец. Волгоград - площадь у интерактивного парка «Россия - моя история». Волжский - площадь Ленина у памятника Высоцкому.

ГЕРАЛЬДИКА ОТ ВЛАДИСЛАВА КОВАЛЯ

В выставочном зале музея Машкова в среду 14 августа в 17.00 пройдет уникальный мастер-класс по геральдике, который проведет заслуженный художник России Владислав Коваль. Он создал десятки гербов и флагов для городов и районов нашей области, вузов и даже звезд. В пространстве своей персональной юбилейной выставки мастер расскажет об истории и происхождении элементов геральдики, их тайной символике и классификации, а также о том, как он разрабатывает гербы. Т. (8442) 24-16-79.

Мастер-класс по геральдике проведет заслуженный художник России Владислав Коваль. Фото: ВМИИ

КИНО ПОД ЗВЕЗДАМИ

На кинолужайке в Комсомольском саду в четверг 15 августа с 20.00 вновь будут крутить «кино под звездами». Но сначала – выступление преподавателя йоги голоса Татьяны Орел, которая не только поет, но еще и играет на семи музыкальных инструментах. А также небольшая викторина. Первой покажут веселую романтическую комедию «Смешанные» с Адамом Сэндлером и Дрю Бэрримор. Затем на экране добрая история «Самый близкий друг» с Дайан Китон, Кевином Клайном и Дайэнн Уист. Не забудьте теплые пледы, вечера уже по-осеннему холодные. Вход свободный.

ЭКОПИКНИК

Неравнодушную к проблемам экологии молодежь Красноармейского района приглашают совместить приятное с полезным на экопикнике. Добровольцы будут убирать от мусора побережье затона и даже устроят соревнование «кто больше». А после ударного труда можно и пикник устроить – вкусняшки нужно принести с собой. Как и перчатки, несколько мусорных пакетов и бутылку воды. Форма одежды - закрытая. Регистрация - 8-987-648-92-40 (Дарья). Сбор в 10.40 у магазина «Лента» в Красноармейском. 20 августа с 11.00 до 15.00. 14+ (младше только с родителями).

ФУТБОЛ: «РОТОР» VS «ШИННИК»

Сезон 2019/2020 Олимп - Первенства ФНЛ «Ротор» начал с красивых побед. После семи игр «Ротор» занимает второе место в Первенстве ФНЛ. От лидера – ФК «Химки» - и первой строки турнирной таблицы сине-голубых отделяет всего одно одно очко. Следующий домашний матч с ярославским «Шинником» может стать решающим. В Волгограде самые лучшие болельщики и команде нужна поддержка каждого. Все на стадион, болеем за наших! Стадион «Волгоград Арена». 18 августа в 19.00. Билеты: от 100 руб.

ЧЕМПИОНАТ ПО ВЕЛОТРИАЛУ

В эти выходные в Волгограде впервые пройдут чемпионат, первенство и кубок России по велотриалу. Соревнования соберут спортсменов всех возрастных групп из разных уголков страны. А состязаться они будут в новом вело-парке Trialmania в сквере 70 лет Победы в Краснооктябрьском районе. Организаторы обещают – будет, что посмотреть даже тем, кто весьма далек от велоспорта. Ведь велотриал - это одна из самых зрелищных дисциплин. Спортсмены будут преодолевать полосу препятствий на велосипеде, прыгая через бревна и валуны, покрышки и железобетонные кубы. 17 августа, с 10.00 - первенство России, с 12.00 до 16.00 - чемпионат России. 18 августа с 9.00 до 15.00 - Кубок России. Вход свободный.

Велотриал - зрелищный спорт.Фото: Иван ВИСЛОВ

ДЖАЗ В КИНО

Волгоградцев и гостей города вновь приглашают прокатиться с музыкой по Волге и полюбоваться на огни ночного города. На этой неделе сразу два рейса круиз-концерта будут посвящены джазу в кино. В исполнении великолепной Ирины Аксеновой и квартета А-ДЖАЗ прозвучат хиты черно-белого кино из советских и американских фильмов. Будут и новинки этого года, получившие премию «Оскар». Теплоход «Москва», отправление от причала №17 14 и 17 августа в 20.00. Билеты: 1000 руб.

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЦОЯ

Голос и песни Виктора Цоя - это голос и мысли целого поколения. Их пели на каждом углу под гитару тридцать лет назад, поют и сегодня. День памяти легендарного лидера группы «Кино» 16 августа в Волгограде устроят сразу в двух местах.

Большой концерт памяти Виктора Цоя 16 Августа в 20.00 пройдет в «Белой лошади». Здесь можно будет окунуться в атмосферу тех самых квартирников, популярных в советское время. На сцене - Максим Джафаров и Виктор Лазуренко. Билеты: от 200 руб.

Вечер памяти, посвященный легенде русского рока, пройдет 16 августа в 19.00 и на сцене Центрального рынка. Волгоградский рок-клуб предлагает послушать песни «Кино» бесплатно.

Выставки

«НА СЛУЖБЕ РОДИНЫ: К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ»

В Мемориально-историческом музее (Привокзальная площадь) до октября работает выставка о сталинградцах - участниках боев на реке Халхин-Гол в 1939 году. В экспозиции - фотографии, документы, награды и личные вещи, в том числе монгольская бурка маршала артиллерии Воронова.

Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

Не пропусти!

«ПЕРВАЯ УЛИЦА МИРА»

В августе подарит волгоградцам еще немало интересных событий музейный проект «Первая улица Мира» - победитель конкурса фонда Потанина «Музей 4.0».

14 августа в 18.00 в музее Машкова (пр. Ленина, 21) лекцию «Архитекторы - творцы и жители улицы Мира» прочитает член Союза архитекторов России Юлия Янушкина. А 18 августа в 17.00 она приглашает волгоградцев на авторскую пешеходную экскурсию по улице Мира. Темой станет «Вечная классика и современный урболандшафт».

18 августа в 16.00 в ТРЦ «Акварель» детей ждут «Умные каникулы с музеем Машкова». В программе – развлечения и творческие мастер-классы.

ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

В краеведческом музее 15 августа в 12.00 отметят День археолога. В честь профессионального праздника в зале археологии музея посетителям впервые покажут фрагменты гуннского бронзового котла, который нашли в нашей области в 2015 году. Эта находка очень ценна. Ведь четкого представления об обрядах, вещах и даже языке гуннов до сих пор нет. Гостям подробно расскажут о находке, а после всех ждет «Экскурсия в темноте». Т. (8442) 38-04-54.

«ГОРЧИЧНАЯ СКАЗКА» И ГАСТРОТУР В САРЕПТУ

Музей-заповедник «Старая Сарепта» (ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02) 17 августа в 11.00 приглашает малышей на интерактивную программу «Горчичная сказка». Вместе с Василисой Премудрой они отправятся в сказочное путешествие, где их ждут игры, веселье и Баба Яга. Билеты: 150 руб. 3+

А тех, кто от 18 и старше 17 августа в 16.00 ждут «Мистические подземелья Старой Сарепты» с их тайнами, загадки и самыми настоящими призраками. В конце самых смелых угостят глювайном. Билеты: 420 руб. 18+

Всей семьей можно отправиться на гастротур в Сарепту 17 августа в 16.00 и 18.00, научиться готовить разные национальные блюда и узнать традиции сарептян, татар, калмыков и русских. А также попробовать угощения и поиграть в «Альчики». Билеты: от 400 руб.

ЛЕТО В ПАРКАХ

В выходные, если позволит погода, волгоградцев по традиции ждут на набережной у фонтана «Искусство» танцы, духовой оркестр и кинопоказ. 17 августа в 18.00 начнется танцевальный вечер, а после здесь покажут семейное кино. В воскресенье, 18 августа в 18.00 у фонтана вновь оживут скульптуры старого Царицына. Здесь пройдет заключительный отборочный этап конкурсов «Ожившие скульптуры», «Уличный артист» и «Мой город – мне дорог». Победителей можно будет увидеть на празднике в честь дня города. Отмечать свой 430-й день рождения Волгоград начнет уже на следующей неделе.

А в ЦПКиО воскресным вечером 18 августа в 18.00 развлечения для малышей подготовили у колеса обозрения.