Ехали на свадьбу брата: семья из Волгограда, погибшая в ДТП под Астраханью, не доехала всего десять километров

После изучения видеозаписей с регистраторов, опроса очевидцев и изучения обстоятельств смертельного ДТП на астраханской трассе, стало понятно, что виновником аварии стал водитель праворульной иномарки. 29-летний Сергей Кондратичев из Ахтубинска - водитель праворульной «Honda» - пошёл на обгон грузовика, не убедившись в безопасности своего манёвра.

- Причиной произошедшего в ГИБДД считают грубое нарушение ПДД со стороны водителя иномарки, - говорят в администрации Астраханской области.

Лобовой удар был такой силы, что от "Лады Гранты" осталась лишь груда металла. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Напомним, случилась эта трагедия 10 августа на 148-м километре трасса «Волгоград-Астрахань». Иномарка лоб в лоб на большой скорости столкнулась с «Ладой Грантой», в которой ехала семья из Волгограда. В отечественной легковушке сразу погибли мужчина и женщина, а также их трехлетний сын. Их годовалая дочь, а также водитель «Honda» скончались в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/725225" frameborder="0"></iframe> На видео попала авария на трассе Волгоград-Астрахань, где погибли пять человек.Видео - ГУ МВД по Астраханской области.

Сегодня стали известны имена погибших волгоградцев - это Виктор и Алия Самус. Он был настоящим главой семьи - защитником и хранителем.

«Папа должен быть такой, чтобы ребёнок, по нему скучал, а маме никогда в голову не пришло с ним расстаться», - подписала последнюю семейную фотографию волгоградка.

Они были молоды и счастливы. Виктор был военнослужащим. Долгое время служил в Знаменске, там и познакомился с Алией. Там она и родила ему сына Саяна. А совсем недавно семья решила перебраться в Волгоград - поближе к родным Виктора. Он ушел на «гражданку», а Алия родила второго - дочурку Алину.

- Молодые, жизнерадостные люди, которые хотели жить, развиваться, растить своих малышей, - только и смогла выговорить двоюродная сестра погибшей.

- Мы Алией были не только подругами, но и коллегами.Она такая отзывчивая, добрая, в ней не было ни злости, ни зависти... Она даже грустила с улыбкой. Такие люди встречаются редко в жизни, это действительно невосполнимая потеря, - рассказывает подруга Алии Екатерина.

Свою любовь Виктор встретил в Знаменске, где служил по контракту. Фото с личной странички семьи Самус.

Как рассказали «КП-Волгоград» друзья погибших, в тот день семья ехала в Ахтубинск на свадьбу к Витиному брату. Не доехали всего каких-то десять километров. Авария произошла, напомним, в семи километрах от Ахтубинска.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших в ДТП.

«Это чудовищная трагедия, невосполнимая утрата для родных и близких, - цитирует Бабушкина пресс-служба администрации области, - приношу искренние соболезнования друзьям и родственникам погибших, потребуется немало моральных и физических сил пережить такое страшное горе».

И выразил готовность оказать всю необходимую помощь в расследовании ДТП и в отправке тел погибших на Родину. В настоящее время идёт расследование всех обстоятельств произошедшего.

Похоронят семью в Волгоградской области.