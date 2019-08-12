2019-08-12T15:57:43+03:00
Происшествия

Ехали на свадьбу брата: семья из Волгограда, погибшая в ДТП под Астраханью, не доехала всего десять километров

Виновным в смерти пяти человек на астраханской трассе стал водитель праворульной иномарки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички семьи Самус.Фото с личной странички семьи Самус.
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После изучения видеозаписей с регистраторов, опроса очевидцев и изучения обстоятельств смертельного ДТП на астраханской трассе, стало понятно, что виновником аварии стал водитель праворульной иномарки. 29-летний Сергей Кондратичев из Ахтубинска - водитель праворульной «Honda» - пошёл на обгон грузовика, не убедившись в безопасности своего манёвра.

- Причиной произошедшего в ГИБДД считают грубое нарушение ПДД со стороны водителя иномарки, - говорят в администрации Астраханской области.

Лобовой удар был такой силы, что от "Лады Гранты" осталась лишь груда металла. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Лобовой удар был такой силы, что от "Лады Гранты" осталась лишь груда металла. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Напомним, случилась эта трагедия 10 августа на 148-м километре трасса «Волгоград-Астрахань». Иномарка лоб в лоб на большой скорости столкнулась с «Ладой Грантой», в которой ехала семья из Волгограда. В отечественной легковушке сразу погибли мужчина и женщина, а также их трехлетний сын. Их годовалая дочь, а также водитель «Honda» скончались в больнице.

На видео попала авария на трассе Волгоград-Астрахань, где погибли пять человек.Видео - ГУ МВД по Астраханской области.

Сегодня стали известны имена погибших волгоградцев - это Виктор и Алия Самус. Он был настоящим главой семьи - защитником и хранителем.

«Папа должен быть такой, чтобы ребёнок, по нему скучал, а маме никогда в голову не пришло с ним расстаться», - подписала последнюю семейную фотографию волгоградка.

Они были молоды и счастливы. Виктор был военнослужащим. Долгое время служил в Знаменске, там и познакомился с Алией. Там она и родила ему сына Саяна. А совсем недавно семья решила перебраться в Волгоград - поближе к родным Виктора. Он ушел на «гражданку», а Алия родила второго - дочурку Алину.

- Молодые, жизнерадостные люди, которые хотели жить, развиваться, растить своих малышей, - только и смогла выговорить двоюродная сестра погибшей.

- Мы Алией были не только подругами, но и коллегами.Она такая отзывчивая, добрая, в ней не было ни злости, ни зависти... Она даже грустила с улыбкой. Такие люди встречаются редко в жизни, это действительно невосполнимая потеря, - рассказывает подруга Алии Екатерина.

Свою любовь Виктор встретил в Знаменске, где служил по контракту. Фото с личной странички семьи Самус.

Свою любовь Виктор встретил в Знаменске, где служил по контракту. Фото с личной странички семьи Самус.

Как рассказали «КП-Волгоград» друзья погибших, в тот день семья ехала в Ахтубинск на свадьбу к Витиному брату. Не доехали всего каких-то десять километров. Авария произошла, напомним, в семи километрах от Ахтубинска.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших в ДТП.

«Это чудовищная трагедия, невосполнимая утрата для родных и близких, - цитирует Бабушкина пресс-служба администрации области, - приношу искренние соболезнования друзьям и родственникам погибших, потребуется немало моральных и физических сил пережить такое страшное горе».

И выразил готовность оказать всю необходимую помощь в расследовании ДТП и в отправке тел погибших на Родину. В настоящее время идёт расследование всех обстоятельств произошедшего.

Похоронят семью в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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