2019-08-12T13:51:32+03:00
Общество

Только десять процентов волгоградцев дотягивают до среднего класса

Волгоградская область попала на 48 место в рейтинге регион
Екатерина МАЛИНИНА
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И на отпуск можно отложить.И на отпуск можно отложить.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Росстат каждый месяц публикует данные о доходах и расходах жителей страны, о взятых кредитах, о сделанных покупках и прочих расходах и доходах. РИА Новости решили собрать данные и посмотреть, сколько в нашей стране среднего класса. Ведь именно эта прослойка людей залог процветания и развития в большинстве стран, а не разделение на богатых и нищих. Эти люди могут позволить себе второе образование, поездки раз в год на Байкал или в Ниццу. Они чаще всего политически активны и грамотны, а значит, пытаются отстаивать свои права.

Исследователи приняли за точку отсчета семью, которая может купить машину и квартиру, у которой после выплат всех кредитов остается по два прожиточных минимум на человека. То есть в Волгограде на члена семьи должно приходиться в среднем 20 тысяч рублей.

В лидеры попали Ямало-Ненецкий автономный округ (45 процентов среднего класса среди населения), Магаданская область (34,5 процента) и Чукотский автономный округ (33,8 процента). В этих регионах высокая зарплата и невысокая стоимость жилья. Москва попала на 7 строчку рейтинга (26 процента), а Санкт-Петербург на 8 (25 процента). Зарплаты здесь не сильно уступают северным, только вот траты гораздо выше, особенно на жилье. Еще одна особенность столиц – здесь проживает 22 процента всех россиян со средним достатком.

Волгоградская область стоит в рейтинге на 48 месте. У нас всего десять процентов волгоградцев можно отнести к среднему классу. Если учитывать, что на богатых приходится и того меньше, то минимум 80 процентов жителей Волгоградской области – бедные люди. Нас по этому показателю обошли Астрахань, Рязань, Кемерово, Челябинск, Пермь, Самара и еще несколько десятков регионов.

Среди аутсайдеров оказались жители кавказских республик. Их многодетные семьи никак не дотягивают до статуса «средний класс».

Правда, эксперты РИА Новостей не теряют оптимизма. Доля среднего класса может вырасти благодаря увеличению зарплат, а те должны подняться из-за дефицита рабочей силы. На рынок труда выйдет малочисленное поколение 90-х.

ИСТОЧНИК KP.RU

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