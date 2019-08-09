Рабочие «Концессий теплоснабжения» повысили профессиональное мастерство

В ООО «Концессии теплоснабжения» завершилась внутренняя проверка профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. В ней участвовали 72 работника со всех энергорайонов тепловых сетей Волгограда. В течение недели они демонстрировали знания, приемы и технику сварки на учебно-тренировочном полигоне «Олимпийский». Подтверждение профессиональной компетентности сотрудниками компании - одно из ключевых условий, позволяющих обеспечить стабильную работу тепловой инфраструктуры города.

«Концессии» заботятся о том, чтобы жители региональной столицы получали качественные коммунальные услуги: отопление и горячее водоснабжение. Для этого в областном центре не только реализуется стратегически значимая инвестиционная программа компании, направленная на обеспечение стабильного функционирования теплового хозяйства в долгосрочной перспективе. Также компания проводит мероприятия по повышению профессиональной квалификации своих сотрудников. Грамотные высококвалифицированные специалисты создают высокий потенциал для развития не только самой компании, но и всего города.

В ходе внутренней проверки профмастерства компетентность подтвердили электрогазосварщики тепловых сетей. От их умения качественно выполнять сварку трубопроводов при выполнении ремонтных работ во многом зависит стабильность подачи коммунальных ресурсов потребителям. Проверка проходила на учебно-тренировочном полигоне ООО «Концессии водоснабжения», который является универсальной технологической площадкой, оборудованной для обучения и практической подготовки сотрудников коммунальных предприятий к работе на объектах жизнеобеспечения города.

Чтобы продемонстрировать достойный уровень профессионального мастерства, электрогазосварщики пяти энергорайонов «Концессий» выполнили задания, максимально приближенные к работе, которую они проделывают ежедневно: зачистили свариваемые кромки, разделили их согласно технологической карте, собрали образец на прихватках и заварили шов. За правильно выполненное задание выставлялись баллы. Работу каждого электрогазосварщика оценивали с учетом нормативных требований, предъявляемых к сварочному процессу, с помощью визуального и ультразвукового контроля (позволяет выявить внутренние дефекты сварного шва, не видимые глазу, которые могут возникнуть из-за некачественной сварки).

По итогам проверки на основании подсчитанных баллов определили лучших в своем деле. Самый высокий результат, набрав максимальные 100 баллов, показал электрогазосварщик из энергорайона №5 (Красноармейского района) Сергей Машков.

- В нашем деле главное – практика. Я 30 лет работаю в отрасли и на собственном опыте скажу: лучше всего рука набивается в полевых условиях, а лишний раз показать то, что умеешь, руководству и своим товарищам по цеху, я считаю правильным и нужным делом, – делится Сергей Анатольевич.

Сергей Машков и другие электрогазосварщики, заработавшие высокие баллы, стали примером для коллег, которым еще предстоит преуспеть в профессиональном мастерстве.