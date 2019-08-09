Куда пойти в Волгограде: День авиации и физкультурника, ночной забег по стадиону и городской пленэр

В середине августа 2019 волгоградцев ждет масса интересных событий и развлечений на открытом воздухе. В программе на этой неделе – полеты мотопарапланеристов в честь Дня авиации, День физкультурника и ночной забег по трибунам стадиона «Волгоград Арена», большой городской пленэр на улице Мира, праздники, танцы, кинопоказы в парках и многое другое. Но уже три недели дожди и шквалистый ветер заставляют организаторов менять планы на выходные. Так что главное, чтобы погода вновь не подвела. А путеводитель от «КП-Волгоград» подскажет, где будет все самое интересное и куда сходить в Волгограде с ребенком и с друзьями с 8 по 14 августа 2019.

НОЧНОЙ ЗАБЕГ

В субботу, 10 августа, в Волгограде впервые пройдет необычный ночной забег «Волгоград Арена Сити Трейл». Трассу длиной 4,5 километра проложат по аллеям ЦПКиО, а также по трибунам, балконам и лестницам построенного к ЧМ-2018 стадиона. Спортсмены и любители пробегут по периметру стадиона от нижнего до верхнего яруса. Финиш - у колеса обозрения в парке, на котором после можно будет бесплатно прокатиться. Также организаторы обещают уникальную медаль, летний коктейль и уютную атмосферу с правильной музыкой, возможность перекусить и пообщаться. Еще один бонус - на всем маршруте включат полную ночную иллюминацию. А в финале в 22.15 небо украсит фейерверк.

Поучаствовать в забеге может любой волгоградец от 16 лет и старше с соответствующим уровнем подготовки. С собой желательно прихватить налобные фонарики и разные светящиеся аксессуары. Необычные костюмы также приветствуются. Ведь забег этот, прежде всего, развлекательный.

Регистрация на сайте newrunners.ru. Стартовые наборы будут выдавать 10 августа с 19.30 у главной сцены ЦПКиО. Дополнительная информация - (8442) 38-12-53. Старт 10 августа в 21.00.

Финиш и салют - у колеса обозрения.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ФЕСТИВАЛЬ «МЕЖДУ ДВУХ ВОД»

9 августа в 17.00 на верхней террасе набережной стартует открытый творческий молодежный фестиваль «Между двух вод». На сцену выйдут молодые музыканты, народный ансамбль «Настроение» и школа рока High road.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

На Центральной набережной Волгограда 10 августа в 9.00 начнется спортивный праздник в честь Дня физкультурника. В программе - показательные выступления юных спортсменов, турниры по флорболу и мини-футболу, спортивному ориентированию и шахматам, мастер-классы по кроссфиту и волейболу. Будут среди гостей и известные волгоградские спортсмены.

10 августа в 17.30 в Волжском отметят День физкультурника в парке «Новый город». Откроет праздник демонстрация, а после волжан ждут занятия по скандинавской ходьбе, состязания по спортивному ориентированию, открытый турнир по пляжному волейболу, соревнования по боксу, дартсу, армреслингу, отжиманию на брусьях, петанку, BMX и банни-хопу (прыжки на велосипеде). Также в программе - концерт, показательные выступления, выставка техники и открытый урок по настольному теннису.

ДЕНЬ АВИАЦИИ

В Волгограде отметить День авиации, День Военно-Воздушных Сил России или День ВКС решили в воскресенье, 11 августа 2019 в 16.30. Выпускников легендарной «Качи» и всех, кто неравнодушен к небу, ждут в парке Героев-летчиков на Семи Ветрах. В программе - выставка военной техники и авиамоделистов, композиция «В бой идут одни старики» и показ одноименного художественного фильма, выступление военного оркестра, патриотические песни, полеты мотопарапланеристов, солдатская каша и многое другое.

Всех, кто неравнодушен к небу, ждут в парке Героев-летчиков на Семи Ветрах.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

JUST VOICE

Конкурс в рамках открытого городского вокального форума «Just Voice» пройдет вечером в пятницу 9 августа в 18.00 в ТРК «Мармелад». Творческая молодежь покажет свои вокальные таланты соло и в составе коллективов. Кто-то из участников впервые выйдет на большую сцену. Так что зрителей ждет множество сюрпризов.

ОТКРЫТЫЙ ПЛЕНЭР С НАТАЛЬЕЙ РУХЛИНОЙ

В субботу 10 августа в 11.00 музей Машкова приглашает волгоградцев на открытый общегородской пленэр. Проведет его известный волгоградский живописец, член Союза художников России Наталья Рухлина. Темой станут «Дворики улицы Мира», а писать их участники будут маслом.

Весной и летом в рамках проекта «Первая улица Мира» - победителя конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы фонда Потанина - в городе прошла целая серия художественных общедоступных пленэров. Этот - уже шестой и последний. Участие – бесплатное. Так что не упустите такую возможность. Тем более, что первым двадцати позвонившим по телефону (8442) 38-59-15, все необходимые для пленэра материалы предоставят. Остальным все нужно будет принести с собой. Вход свободный.

Проведет пленэр Наталья Рухлина. Фото: ВМИИ

«МАРТЫНОВ ГОРОДОК. Внутренняя граница»

В выходные в хуторе Мартыновский состоится Международный фестиваль современной фотографии «Мартынов городок. Внутренняя граница». В программе - творческие встречи, мастер-классы по фотографии и анимации, лекции по краеведению и генеалогии, короткометражное кино, концерт и фотовыставка, а также купание в Бузулуке и прекрасная природа. Ведь главная цель организаторов – показать красоту этих мест и сохранить с помощью искусства местную историю, в том числе деревянное здание бывшей церковно-приходской школы 1882 года постройки.

Те, у кого есть свои палатки, могут остановиться в палаточном городке. Альтернатива - дома местных жителей. Не забудьте о теплых вещах и продуктах. Связаться с организаторами можно по телефону – 8-966-785-85-36.

Волгоградская область, Новоаннинский район, хутор Мартыновский. 10 августа, начало в 15.00. 11 августа с 11.00 до 14.00. Вход свободный.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Парк «Россия - моя история» 10 августа в 14.00 приглашает волгоградцев на тематическую экскурсию о Гангутском сражении - первой в русской истории победы морского флота над шведами у мыса Гангут в 1714 году. В выставочных залах мультимедийной экспозиции «Романовы» посетителям расскажут о предыстории сражения, военных хитростях Петра I, участвовавших в битве кораблях и их вооружении. А интерактивные игры помогут освоить эту информацию. Обязательна предварительная запись - т. (8442) 97-91-81.

Музей казачьего быта «Казачий курень» в Иловлинском районе 18 августа приглашает на премьеру интерактивной программы «Пахнет яблоками Дон...», посвященный летним праздникам Спаса. Гостей встретят хлебом-солью, пригласят в усадьбу, расскажут о традициях. А посетители смогут побегать за поросенком, пройтись с коромыслом и оседлать коня, спеть казачьи песни и пустятся в пляс, а также отдохнуть на берегу Иловли и подкрепиться вкусными яблочными пирогами. Запись по т.: (8442) 38-84-39, 38-84-37.

Краеведческий музей до 31 августа с 7.00 до 20.00 запустил в Волгограде новый пешеходный маршрут «От собора Александра Невского до памятника Петру I». Участникам расскажут об истории храма, визитах в Царицын российских императоров и судьбе старых улиц и зданий. Группы от 5 до 10 человек формируют по заявкам - т.: (8442) 38-84-37, 38-84-39. Билеты: 250 руб. 6+

Фото: Евгения ЗУБОВА

«Старая Сарепта» 10 августа в 11.00 приглашает малышей на интерактивную программу «Как Баба Яга хорошей стала». Ребят от трех лет ждут веселые игры и путешествие в сказочный мир вместе с Василисой Премудрой. Билеты: 150 руб.

«Гастрономический тур в Сарепту» ждет всех желающих 10 августа в 16.00 и 18.00. На первый сеанс гостей повезет экскурсионная электричка, которая отправится от пригородного вокзала Волгоград-1 в 14.39. В программе – игры, экскурсии, знакомство с кухней сарептян, татар, калмыков и русских, кулинарные мастер-классы и дегустация национальных угощений среди которых татарский эчпочмак, калмыцкий махан, горчичный соус с каперсами и чай с травами. Билеты: от 400 руб.

10 августа в 18.00 гостей ждут живая музыка при свечах в средневековых подвалах, чарующий голос вокалиста актера казачьего театра Алексея Соколова и квартет «Солисты Волгограда». В программе прозвучат мелодии из известных отечественных и зарубежных кинофильмов. Запись на программы - т.: (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

ЛЕТО В ПАРКАХ

В выходные, если позволит погода, волгоградцев ожидают на набережной у фонтана «Искусство» танцы, духовой оркестр и кинопоказ. 10 августа развлекательная программа продлится с 18.00 до 22.00, а в воскресенье, 11 августа, оркестр будет играть с 18 до 19 часов.

Комсомольский сад 11 августа в 17.00 приглашает на квест «Школа выживания в городских джунглях» от веревочного парка «Танзания». А в 19.00 гостей парка ждут танцы и фитнес.

ЦПКиО по воскресеньям по традиции ждет детвору на игровые программы у колеса обозрения. С 11 августа и до конца лета они будут начинаться в 18.00.

МУЗЫКА НАД ВОЛГОЙ

Жанна Попова, Игорь Букаев и их друзья приглашают 12 и 13 августа на заключительные прощальные концерты в Волгограде. Послушать и вместе с Жанной Поповой и дуэтом «Марсель» спеть душевные песни можно будет на музыкальном теплоходе, который отправится с 17-го причала речпорта 12 августа в 20.00 (заказ билетов – (8442) 381-081, 8-800-200-86-60).

А 13 августа в 19.30 музыканты, певцы и поэты соберутся на деньрожденческий концерт на крыше в чайной «Чай китайской панды» (речпорт, арт-пространство «Икра», вход через 2-й этаж). Заказ билетов – 8-917-834-43-06, 8-995-424-15-42.

Концерт на крыше. Фото Елена Можарова

Не пропусти!

«ПЕРВАЯ УЛИЦА МИРА»

В августе музейный проект «Первая улица Мира» подарит волгоградцам не только большой пленэр и массу других ярких и интересных событий.

14 августа в 18.00 в музее Машкова (пр. Ленина, 21) лекцию «Архитекторы - творцы и жители улицы Мира» прочитает член Союза архитекторов России Юлия Янушкина. А 18 августа в 17.00 она приглашает волгоградцев на авторскую пешеходную экскурсию по улице Мира. Темой станет «Вечная классика и современный урболандшафт».

18 августа в 16.00 в ТРЦ «Акварель» детей ждут «Умные каникулы с музеем Машкова». В программе – развлечения и творческие мастер-классы.

22 августа в 17.00 в музее Машкова (пр. Ленина, 21) откроется выставка известного волгоградского скульптора, заслуженного художника России Алексея Криволапова «Звезды падают с неба».

25 августа в 16.00 волгоградцев ждет еще одна авторская пешеходная экскурсия «Гид плюс художник». Проведут ее Елена Огаркова и Мария Мелихова. Предварительная запись – (8442) 38-59-15.

31 августа в 17.00 Волгоград будет отмечать свой 430-й день рождения. К празднику презентуют проект «Окно в музей» и покажут интерактивную выставку «Живой город» в обновленных окнах музея Машкова.

В середине августа волгоградцев ждет масса развлечений на открытом воздухе.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставки

«ЗА ГОД ДО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. СЕВАСТОПОЛЬ-1944»

Совместная выставка об участниках Сталинградской битвы, освобождавших Крым, открылась в музее-панораме. Подготовили ее сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» совместно с Севастопольским военно-историческим музеем-заповедником. Экспозиция расскажет о простых красноармейцах и известных военачальниках, познакомит с документами, фотографиями, наградами и личными вещами бойцов. Выставка продлится до 15 октября.