«Строители делают людей счастливыми!»

ОТ ПОДРЯДЧИКА ДО ЗАСТРОЙЩИКА

- Наша компания работает на строительном рынке уже почти 15 лет. Сначала брали объекты как подрядчик, затем как генподрядчик возводили 27-этажный бизнес-центр «Волгоград Сити» и «Европейский» на Ткачева, жилые дома в Котельниково, гостиницу «Парк Инн», ЖК «Георгиевский». С 2014 года работаем как застройщик. Первым нашим объектом стал дом на Пролетарской. Сейчас любимое детище - ЖК «Шоколад».

ВСЕ В «ШОКОЛАДЕ»

- От канувшей в Лету «Чайки-2» в наследство нам осталось 150 обманутых дольщиков ЖБИКа. Мы провели полный ребрендинг проекта, получился стильный, модный жилой комплекс «Шоколад», расположенный в самом сердце Семи Ветров, напротив лицея № 9. Мы постарались убрать все негативные ассоциации с недобросовестным застройщиком и вдохнуть в проект новую качественную жизнь.

Фото предоставлено компанией «ИнвестГражданСтрой».

Сегодня ЖК «Шоколад» - это два дома, темный шоколад и светлый. Прежний застройщик сделал фундамент, подвал и надземную часть первого подъезда порядка двух этажей. Мы полностью все разобрали, добили сваи, построили новый монолитный подвал и уже вышли на уровень четвертого этажа первой очереди, сейчас занимаемся инженерными сетями. Думаю, все сдадим в срок.

- Вы развивались параллельно с кризисом. В чем секрет успеха?

- «Инвестгражданстрой» - это коллектив реалистов, мы умеем оценивать свои возможности. У нас работают специалисты с большой буквы. Каждый занимается своим делом с высоким КПД. Я, например, не приветствую, когда на работе задерживаются. Все знают, что и как делать. Штат не раздут, нет лишних трат. Потихоньку, но уверенно мы идем к своей цели, достигаем ее и ставим новую задачу. Взяли объект - строим, сдаем.

СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ

- Душа болит за каждый объект. Когда работали генподрядчиком, порой спорили с заказчиком, как и что лучше сделать. Теперь как застройщик в первую очередь смотрим на качество материалов и выполнения работ. У нас много сотрудников - и я сам - приобрели квартиры в ЖК «Шоколад». Не на продажу, для себя. Потому что знаем, что строим, знаем качество.

В ЖК «Шоколад» полностью монолитная конструкция, наружные стены - керамзитобетонные блоки и утеплитель. Отсюда удобство эксплуатации и высокая энергоэффективность: летом не жарко, зимой большая экономия по теплу. Все материалы на сетях долговечные, качественные. Жильцам не придется вкладываться в ремонт дома больше 10 лет.

Большинство наших дольщиков мы знаем, поэтому планируем создать ТСН, которое сохранит дома и минимизирует расходы на содержание. Так что жильцы смогут сэкономить на коммунальных платежах. Еще один большой плюс - благоустройство территории: детские площадки, места отдыха для взрослых, большие парковки и транспортная доступность, строится новая дорога на Хорошева.

ВПЕРЕДИ НОВЫЙ МИКРОРАЙОН

- Ваши планы на будущее?

- «Шоколад» мы сдадим в 2021 году. В качестве компенсации за работу с обманутыми дольщиками компании выделили земельный участок под застройку на Семи Ветрах. Сейчас занимаемся его разработкой, уже есть концепция и планировки. Это будет уже целый микрорайон, несколько жилых домов, который мы построим к 2025 году. Так что на ближайшие пять лет работой мы обеспечены.

- Что бы вы пожелали коллегам в канун Дня строителя?

- Случайных людей в нашей отрасли очень мало. Это касается не только строителей, но и госстройнадзора, комитета строительства. Действуем в тесном взаимодействии, каждый на своем месте. Рад, что работаю в этой среде. Поэтому всех без исключения коллег хочу поздравить и пожелать успехов во всех сферах. А крупным застройщикам - таковыми и оставаться.

ИЗ ДОСЬЕ

Алексей Долганов. Почетный строитель России, кандидат геолого-минералогических наук, преподаватель ИАиС ВолгГТУ. Стаж в строительстве более 16 лет.

ЖК «Шоколад»

Отдел продаж: 98-05-98, 988-115.

http://kompleks134.ru

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