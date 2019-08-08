2019-08-08T13:37:32+03:00
Экономика

ВТБ профинансировал строительный холдинг ООО «НВСС» на 440 млн рублей

ВТБ одобрил строительному холдингу «Нижневолжскстройсервис» (ООО «НВСС») кредитные линии на сумму 440 млн рублей сроком на один год
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В рамках данного лимита банк выдал две гарантии на общую сумму 110 млн рублей в обеспечение исполнения контрактов, заключенных холдингом с ООО УК «Автодор», и оформил субсидии на общую сумму 300 млн рублей. На эти заемные средства ООО «НВСС», в частности, намерен реализовать проект по строительству АЗС и торгового центра с пунктом питания на трассе М11.

Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области, подчеркнул: «ВТБ активно развивает сотрудничество с предприятиями строительной отрасли, предоставляя доступное финансирование для реализации новых масштабных региональных объектов. «Нижневолжскстройсервис» по праву входит в число крупнейших производителей, и, поддерживая отраслевых лидеров, мы даем мощный импульс для развития всей экономики области».

«Более чем за 20 лет работы активы компании пополнились многими крупными проектами самого различного назначения. Заказчики с удовольствием эксплуатируют строительные объекты по всей России, возведенные специалистами по всем правилам архитектуры, композиции и инжиниринга. Мы заинтересованы в сотрудничестве с банком ВТБ для привлечения доступных финансовых ресурсов, способствующих реализации масштабных планов развития компании на современном строительном рынке», — отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «НВСС» Галина Терентьева.

Справка

ООО «Нижневолжскстройсервис» создано в 1998 году. В ноябре 1999 года компания приобрела производственную базу в Волгограде площадью 28 379,9 м2. С этого момента началась производственная деятельность ООО «НВСС». Сегодня ООО «НВСС» — это многопрофильный строительный холдинг, предоставляющий целый комплекс услуг на условии «под ключ», начиная от оформления земельного участка, проектирования и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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