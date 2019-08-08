2019-08-08T10:19:45+03:00
Происшествия

Водитель заснул: в жуткой аварии под Камышином погибли трое

Еще один попал в больницу с тяжелыми травмами [видео]
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Пассажирка пыталась разбудить водителя, но не успела.Пассажирка пыталась разбудить водителя, но не успела.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Список жутких летних аварий продолжает пополняться. 8 августа в половине шестого вечера на саратовской трассе в Камышинском районе столкнулись «Рено Логан» и «Рено Сндеро».

36-летний житель Ижевска возвращался домой с Черноморского побережья. Мужчина был за рулем уже почти больше 20 часов. Но делать остановку не хотел – собирался добраться до дома побыстрее. В какой-то момент водитель просто закрыл глаза и заснул: сказалась усталость. Его машину сначала снесло на обочину, а потом выбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал 55-летний саратовец на «Логане». Пассажирка пыталась разбудить приятеля, но не успела.

Столкновение произошло на высокой скорости. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Столкновение произошло на высокой скорости.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

У обоих иномарок была высокая скорость. Машины отлетели друг от друга в разные стороны. Сработали подушки безопасности. Но они не уберегли водителя «Сандеро» и его 16-летнюю пассажирку от гибели. Девушка скончалась уже в машине скорой помощи: девочка росла без матери, дома ее ждал отец-инвалид. Водитель «Логана» выжил, но сейчас находится в реанимации. Его 25-летнего пассажира довезли до приемного покоя, но травмы были слишком серьезными, он не выжил.

В "Логане" погиб пассажир. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В "Логане" погиб пассажир.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. И настоятельно просят всех водителей, путешествующих на дальние расстояния, обязательно делать остановку в дороге, как только начинает клонить ко сну. Это может стоить здоровья вам, вашим близким и людям, которые окажутся у вашей машины на пути.

Напомним, в этом году на волгоградских дорогах погибли 117 человек (с этим случаем 120), 1802 пострадали. Всего произошло 1365 серьезных аварий.

Водитель заснул за рулем: на трассе столкнулись "Логан" и "Сандеро".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Волгоградцев привьют от сибирской язвы
«Ротор» оштрафовали на 20 тысяч за сквернословных болельщиков
Подростки на скутерах устроили две аварии на волгоградских дорогах
Пьяная волгоградка после свадьбы забыла младенца на улице на ночь
В Волгограде задержали 20 мигрантов, которые штамповали крышки для закруток
В Астрахани следователь полиции отсидит семь лет в колонии строгого режима за взятку
Под Волгоградом пройдет чемпионат России по ловле спиннингом с лодок
В Волгограде школьник танцевал на чужой машине, чтобы повеселить друзей
В Астраханской области из 300 мостов 160 - аварийные
В Волгограде кандидат в депутаты облдумы судился, чтобы скрыть судимость
В Волго-Ахтубинскую пойму начали подкачивать воду
Число контейнеров для сбора ТКО в Волгоградской области выросло до 26 тысяч
«Русал» выпускает пятую часть алюминия в мире
В команде «Ротора» еще один новичок - Алексей Евсеев
Многодетная волгоградка поборется за титул «Миссис Россия 2019»
Музыка большого города: на улицах Астрахани поставили три пианино
Астраханец накопил 45 штрафов за превышение скорости
Волгоградцам предлагают придумать, как должны выглядеть кафе и рестораны на набережной
В Волгограде сотрудник железной дороги пошел под суд за взятки
В Астрахани пьяный мужчина утопил трактор вместе с односельчанкой
Следователи завели уголовное дело по факту смерти рабочего от взрыва баллона под Волгоградом
Вячеслав Володин: Надо, чтобы Мамаев курган был доступен всем: и родителям с детьми, и людям с ограниченными возможностями