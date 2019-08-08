Водитель заснул: в жуткой аварии под Камышином погибли трое

Список жутких летних аварий продолжает пополняться. 8 августа в половине шестого вечера на саратовской трассе в Камышинском районе столкнулись «Рено Логан» и «Рено Сндеро».

36-летний житель Ижевска возвращался домой с Черноморского побережья. Мужчина был за рулем уже почти больше 20 часов. Но делать остановку не хотел – собирался добраться до дома побыстрее. В какой-то момент водитель просто закрыл глаза и заснул: сказалась усталость. Его машину сначала снесло на обочину, а потом выбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал 55-летний саратовец на «Логане». Пассажирка пыталась разбудить приятеля, но не успела.

Столкновение произошло на высокой скорости.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

У обоих иномарок была высокая скорость. Машины отлетели друг от друга в разные стороны. Сработали подушки безопасности. Но они не уберегли водителя «Сандеро» и его 16-летнюю пассажирку от гибели. Девушка скончалась уже в машине скорой помощи: девочка росла без матери, дома ее ждал отец-инвалид. Водитель «Логана» выжил, но сейчас находится в реанимации. Его 25-летнего пассажира довезли до приемного покоя, но травмы были слишком серьезными, он не выжил.

В "Логане" погиб пассажир.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. И настоятельно просят всех водителей, путешествующих на дальние расстояния, обязательно делать остановку в дороге, как только начинает клонить ко сну. Это может стоить здоровья вам, вашим близким и людям, которые окажутся у вашей машины на пути.

Напомним, в этом году на волгоградских дорогах погибли 117 человек (с этим случаем 120), 1802 пострадали. Всего произошло 1365 серьезных аварий.