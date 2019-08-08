Парк Гагарина закрыли на ремонт

Парк Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда закрыли на ремонт. Главную аллею, начиная от входа с улицы Титова до братской могилы, обнесли забором для безопасности. Закрыли и юго-восточную часть парка, где раньше располагались автодром и летний кинотеатр. Здесь уже начались подготовительные работы к масштабной реконструкции. В этом году подрядчику предстоит обновить входную группу, центральную аллею парка и мемориальную зону, всего пять гектаров из 11 запланированных. С инспекцией на стройплощадку 8 августа наведались представители администрации, гордумы и общественной палаты Волгограда. Пришли и местные жители.

В парке обсудили следующие этапы реконструкции.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На главной аллее уже сняли треть развалившейся брусчатки. Работать приходится очень аккуратно. Главная задача строителей - сохранить лучшее из того, что в парке было.

- На некоторых участках работы проводятся вручную, чтобы не повредить существующий розарий - сохранение парковой клумбы было одним из запросов местных жителей, - рассказал глава администрации Краснооктябрьского района Иван Дронов.

Так что цветы останутся, как и поливочный водопровод, который проложили по клумбам два года назад.

Так сейчас выглядит аллея за забором.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже лежит в руинах аппаратная бывшего летнего кинотеатра. Когда-то молодежь здесь смотрела по вечерам отечественные, французские и итальянские комедии. Уже больше четверти века территория в запустении. На месте лавочек выросли деревья. Здесь будет зона отдыха, сцена и столики кафе. Но летний кинотеатр в обновленном парке тоже будет - на месте прежней эстрады. А в здании аппаратной, где в лихие времена располагалась даже конюшня, сделают стационарный туалет.

Вход от улицы Титова в парк закрыт. Прогуляться можно у ДК и по второстепенным дорожкам.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но первым делом бригады рабочие уложат новую брусчатку на аллее. Она будет красивой, крепкой и качественной, в отличие от прежней. Также в этом году подготовят места для игры в мини-футбол, баскетбол, бадминтон и под уличные тренажеры.

Как отметил депутат гордумы Алексей Волоцков, перед тем, как приступить к озеленению, в парке проложат поливочник. Политика властей сейчас такая - не сажать по два раза деревья в одну лунку вместо засохших собратьев.

Строители снесли прежний летний кинотеатр.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ПРОЕКТ ОБСУЖДАЕТСЯ

Во время инспекции в парке разгорелась дискуссия. По многим вопросам четкого решения еще нет. Местные жители так и не пришли к единому мнению, нужна в парке зона выгула собак или нет. Активные пенсионерки настаивают на том, чтобы сделать парк «под стариков». Но власти все же делают ставку на то, чтобы любимый парк краснооктябрьцев был интересен для всех возрастов. То, что не разрушили годы, постараются сохранить. Как и деревья. Входную группу построят в том стиле, какой она была в 70-е годы прошлого века. Забор решили оставить, но привести в порядок.

- Гранитные плиты, которые являются частью ограждения парка со стороны улицы Титова снимут, приведут в порядок, а потом вернут на место, - обещает Иван Дронов.

Старую брусчатку кое-где разбирают вручную, чтобы не навредить розам.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Добавят и современные детали, и аттракционы, и молодые деревья. Но это уже в следующем году, когда стартует второй этап реконструкции.

- Сейчас идет проектирование второго этапа, который предусматривает освещение и устройство развлекательных зон. Мы надеемся, что с наступлением тепла в следующем году мы уже сможем приступить к его реализации, - отмечает глава района.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/724898" frameborder="0"></iframe> Глава Краснооктябрьского района Иван Дронов о реконструкции парка Гагарина в Волгограде.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Отдельное внимание общественники уделили благоустройству мемориальной зоны. На центральной аллее расположена братская могила, рядом - памятник погибшим в Афганистане.

- Памятники решено оставить на прежнем месте, максимально сохранят зеленую зону, будут обновлены пешеходные дорожки, вымощенные некачественной плиткой. Сейчас идут грязные, опасные работы, поэтому установили ограждение. Единственное, мы еще попросили подрядчика ускорить вывоз мусора. В целом все, о чем мы говорили, в проекте отражено, - считает председатель комиссии по градостроительству, архитектуре и городской среде Общественной палаты Волгограда Михаил Норкин. - Два проекта поженили один с другим, выбросили из ненужное.

Напомним, в этом году на обновление парка Гагарина выделили 60 миллионов рублей. В целом реконструкция обойдется в 200 миллионов. Столь масштабная реконструкция стала возможна благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды».