2019-08-08T16:35:12+03:00
Спорт

Александр Глинянов обвинил Рохуса Шоха в уничтожении детского футбола в Волгограде

Председатель комитета физкультуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов ждет ответа футбольных функционеров
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Председатель комитета физкультуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов открыто заявил о конфликте.Председатель комитета физкультуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов открыто заявил о конфликте.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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- Волгоградская федерация футбола и ее руководство не справляются со своими обязанностями, - заявил журналистам 8 августа председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов. - Тренер в таких случаях уходит в отставку, бизнесмен объявляет себя банкротом. «Ротор» набирает обороты. Сегодня он находится в верхней части турнирной таблицы. Если брать ФНЛ, мы идем по посещаемости первые однозначно. Футбол в Волгограде востребован, но должна быть подпитка региональная. Мы рады взять футболистов в Волгограде, но, понимаете, их нет. Мы воспитываем своих детей, но на это нужно время.

Председатель комитета физкультуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов о ситуации с федерацией футбола.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Взаимные обиды между Волгоградской областной федерацией футбола и спорткомитетом копились не один год. Александр Глинянов сегодня озвучил претензии, главные среди которых плохая организация областных соревнований, отсутствие системной подготовки юных футболистов и вывоз талантливых спортсменов из региона. Чиновник заявил, что ждет ответного шага.

- Постоянно были какие-то скандалы, потрясения. Мы об этом много говорили, мы приостанавливали аккредитацию, пытались взаимодействовать. К сожалению, этого у нас не получилось. На сегодня мы имеем в сухом остатке три команды, которые остались во взрослом чемпионате области. Не проводится первенство области по футболу. У нас есть 42 школы и отделения. Если учесть, что Камышин, Волгоград, Волжский и Михайловка могут выставлять по несколько команд одного возраста, в первенстве у нас должны играть порядка 150 команд. Почему этого не происходит? Детский футбол у нас выжженное поле. Это было интересно тем людям, которые вывозят детей из области, - заявил Глинянов.

По словам чиновника, федерация футбола - организация общественная. И орган исполнительной власти не может вмешиваться в ее работу. Но ситуация требует разрешения. Сейчас федерации дали аккредитацию всего на полгода.

- У нас в области 73 аккредитованные федерации по разным видам спорта, но ни с одной нет таких проблем, как с федерацией футбола. Я разговаривал на днях с президентом федерации. Сказал, вы очень занятой человек, но вы должны понять, должны принять решение, - отметил председатель облкомспорта.

Одним из главных оппонентов Глинянова является Рохус Шох, который возглавляет Федерацию футбола Волгоградской области с 2012 года. C 1990 по 2004 год он был директором «Ротора», правой рукой Владимира Горюнова. Глава МОА «Черноземье», член Исполкома РФС. В сентябре 2018-го назначен советником генерального секретаря Российского футбольного союза по региональной политике. Среди его полномочий - взаимодействие с федерациями футбола и руководством регионов, а также координация реализации Стратегии развития футбола до 2030 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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