Проект «Концессий теплоснабжения» занял первое место в конкурсе «МедиаТЭК - 2019»

В Волгограде подвели итоги регионального тура Пятого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК - 2019». ООО «Концессии теплоснабжения» участвовали в нем с проектом «Добросовестный потребитель», в котором рассказывалось о работе с абонентами в русле ответственного отношения к потреблению ресурсов, а также о противодействии воровству тепловой энергии в отопительный период. Данный проект занял первое место в номинации «Лучший потребитель - надежный партнер».

Основной целью конкурса является стимулирование интереса средств массовой информации к деятельности компаний топливно-энергетического комплекса и профессии работника ТЭК, выявление и поощрение лучших журналистов, специализирующихся на освещении деятельности компаний ТЭК и государственной политике в этой области, а также выявление и поощрение лучших СМИ, объективно и профессионально информирующих общественность о развитии ТЭК.

В 2019 году на конкурс поступило 16 заявок. «Концессии» представили проект «Добросовестный потребитель». В нем шла речь о формировании культуры добропорядочного абонента, который вовремя платит по счетам, о недопустимости накопления долгов за ЖКУ, а также о мерах, предпринимаемых ресурсоснабжающей организацией по борьбе с воровством теплоносителя в зимний период.

О том, что потребители обязаны своевременно платить за коммунальные услуги, четко прописано в законодательстве. Однако не все горожане данную обязанность выполняют. Это при том, что оплата за ЖКУ идет, в том числе, на зарплату работников отрасли и позволяет обеспечить стабильное функционирование коммунальной инфраструктуры. Ресурсоснабжающая организация заинтересована в том, чтобы неплательщики не допускали накопления задолженности, но погасили ее добровольно, в досудебном порядке. И для этого компания всегда готова на диалог с абонентами. Если же должники не идут на контакт, не прислушиваются к уговорам, не реагируют на уведомления о долге, к ним применяют крайние меры: принудительное взыскание долга через службу судебных приставов и ограничение подачи коммунальных ресурсов. Запрет выезда за границу, аресты имущества судебными приставами - это последствия нарушения волгоградцами закона РФ и сознательного нежелания платить по счетам.

В проекте также рассказывалось о противодействии воровству тепловой энергии в отопительном сезоне. К сожалению, такие случаи ежегодно имеют место в ряде поселков Волгограда. Чтобы выявить и пресечь незаконное потребление энергоресурса, в минувшем осенне-зимнем периоде компания организовала запуск в систему теплоснабжения красителя. Благодаря этому мероприятию удалось пресечь воровство энергоресурса в четырех поселках города: Саши Чекалина, Веселая балка, Соляной, Верхняя Судоверфь. При этом было ликвидировано 44 незаконные врезки в систему отопления.

По итогам конкурса проект ООО «Концессии теплоснабжения» занял первое место в номинации «Лучший потребитель - надежный партнер». Также по результатам регионального тура «МедиаТЭК-2019» компании «Концессии водоснабжения» присвоено второе место в номинации «Популяризация профессий ТЭК» за проект «Водоканал дословно».