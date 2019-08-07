«Концессии водоснабжения» стали лауреатом конкурса «МедиаТЭК-2019»

Проект музея историй чистой воды «Фильтры» и ООО «Концессии водоснабжения» «Водоканал дословно» занял второе место в номинации «Популяризация профессий ТЭК» регионального этапа Пятого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2019».

В ЖКХ проблема дефицита кадров стоит очень остро. Средний возраст рабочего - 46-47 лет. Молодежь неохотно идет работать на предприятия жилищно-коммунального хозяйства, поскольку подвержена стереотипам о непрестижности работы в ЖКХ. Собственный учебный центр компании, учебно-тренировочный полигон, наставничество - эффективные инструменты. Но необходимы и мероприятия по повышению престижа рабочих профессий, воздействующих на эмоциональную сферу.

Документальный спектакль о ЖКХ - новая творческая форма взаимодействия с современной аудиторией, которая позволяет привлечь внимание к людям рабочих профессий, показать, как выглядят, как живут современные рабочие. Вряд ли кто из них с детства мечтал о водоканале, но сейчас они гордятся своей работой, коллективом, предприятием. Уважение людей к своему делу - лучшее доказательство важности и престижа рабочей профессии.

Документальный спектакль «Водоканал дословно» был показан 18 мая в рамках акции «Ночь в музеях». Автор проекта - директор музея историй чистой воды «Фильтры» Анна Степнова, режиссер постановщик - Алексей Перловский.

Водоканал дословно.Документальный спектакль "Водоканал дословно" показан зрителям в Ночь музеев 18 мая 2019 года. Зрительным залом стали склоны водобаков - резервуаров чистой воды на Мамаевом кургане. Это действующий объект городского водоканала, сотрудники которого и вышли на сцену, чтобы рассказать о себе. Из маленьких личных историй собрана общая картина - о людях, которые беззаветно любят свою работу, потому что она дает смысл жизни. Эта работа - снабжать чистой питьевой водой миллионный город Волгоград. Проект "Коммунальный вербатим" включает также и подготовку пособия с честным и подробным рассказом о том, как это сделано, для тех, кто захочет повторить - со своим коллективом или с городом. Заговори, чтобы я тебя увидел, - эти слова Сократа стали девизом проекта. Поддержку проекту оказали Фонд президентских грантов на развитие гражданского общества и ООО "Концессии водоснабжения", управляющее городским водоканалом Волгограда. Автор проекта - Анна Степнова. Постановка - Алексей Перловский. Технический директор - Дмитрий Селезнев.

Всего в спектакле, слоганом которого была фраза Сократа «Заговори, чтобы я тебя увидел», приняли участие 24 человека. Все они - работники водоканала: слесари, сварщики, инженеры, специалисты, руководители… У каждого - своя история, связанная с работой в водоканале. Именно об этом они рассказали зрителям, и показали, что за форменной одеждой работника «Концессий водоснабжения» скрываются живые люди, обычные волгоградцы.

Опыт спектакля подробно описан в книге «Чистой воды искусство: водоканал как источник вдохновения». Бесплатно скачать ее можно на сайтах «Концессий» и Волгоградской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. В ней есть подробный рассказ, как делали спектакль, что нужно учесть тем, кто решит повторить этот опыт на своем предприятии.

Повышение престижа рабочих необходимо для заполнения вакансий и омоложения коллектива. Но не только. Уважение к человеку труда почти утрачено за пореформенные десятилетия, а отсюда и сбитые нравственные ориентиры, и другие проблемы, связанные с ценностями общества. Именно поэтому на подведение итогов проекта «Водоканал дословно» пригласили руководителей PR-служб и корпоративных музеев производственных компаний Волгограда. Возможно, вдохновившись опытом водоканальщиков, они придумают и реализуют другие яркие проекты со своими трудовыми коллективами.

По результатам регионального этапа Пятого Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2019» проект «Концессий водоснабжения» «Водоканал дословно» вошел в число победителей, заняв второе место. Также в региональном туре принимала участие компания ООО «Концессии теплоснабжения», которой присудили первое место за проект «Добросовестный потребитель».