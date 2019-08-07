Вячеславу Володину понравилась обновленная набережная Волгограда: «Без этого нет лица у города»

В Волгоград в среду с рабочим визитом прилетел спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. И если во время посещения Мамаева Кургана все было строго и официально, то от вида волжских просторов даже у высокого гостя развернулась душа. Вячеслав Володин, сам родом из Саратовской области, спустился к реке и долго с интересом разглядывал, как преображается набережная. Видно было, что к этой теме он особенно неравнодушен.

Стоя на Центральной лестнице, Володин выслушал, что уже успели сделать волгоградские власти, и что еще в планах. Андрей Бочаров рассказал о реконструкции причальной стенки – уже скоро к волгоградскому речному порту смогут причаливать большие круизные теплоходы. Губернатор рассказал, что в будущем небольшие речные вокзалы появятся в Красноармейском районе, в Дубовке и Камышине. Все это для развития речного туризма.

- Набережная – это очень дорогостоящий объект, но без него, без набережной волжские города жить не могут, - говорит Володин. - Это лицо Астрахани, Волгограда, Саратова, Самары. Всех волжских городов. Надо начинать с набережной, и Андрей Иванович начал, и у него получилось. По поводу причальной стенки – верный подход, нужно, чтобы туристические теплоходы, проходя мимо Волгограда, останавливались здесь. Это гигантская работа, и сложный выбор: надо в коммуналку вкладывать, в дороги, а это вроде бы место отдыха, и остается всегда на последнем плане. Оставалось. Но без этого нет лица города. И людям негде отдыхать, да в следующий раз никто не приедет к нам. Наши волжские города очень интересны, большое количество туристов мы могли бы привлечь, а это в том числе, и развитие экономики. У Андрея Ивановича все получается - за короткое время набережная преобразилась. Был я здесь и в восьмидесятых, и в девяностых, и в двухтысячных. Многое сделано.

Володин говорит, что те, кто не был раньше в Волгограде, не поймет, как изменилась набережная. Они просто не знают, как все это выглядело еще несколько лет назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/724606" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин оценил реконструкцию центральной набережной.Екатерина СИМОХИНА

«Позорно выглядело», - соглашаются волгоградские чиновники, проходя по нижней террасе к ротонде.

- Вы, Вячеслав Викторович, как человек с Волги, всё ближе к берегу подгребаете, - вступает в разговор заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. - А вы посмотрите, что выше сделали. Какие там фонтаны, качели, скамейки. Пойти бы кофе попить!

- Нас не поймут, если мы с вами в разгар рабочего дня сядем тут кофе пить, сделаем перерыв в работе, - отвечает спикер.

- Смотрите, как хорошо подготовились - даже девушек красивых на скамейки посадили, - продолжает Толстой.

Петр Толстой даже предложил попить кофе на скамеечке в тени деревьев, но это не вписывалось в плотный рабочий график.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, верхняя терраса набережной открылась после капитального ремонта 9 мая. Здесь благоустроили пешеходные дорожки и площадь перед фонтаном "Искусство", отремонтировали и сам фонтан. В парке появились новые фонари, деревья и малые архитектурные формы, а также качели, пруд с "золотыми" рыбками и новый пешеходный фонтан. Отреставрировали элементы памятника-ансамбля - пропилеи, ротонду и ограждения. Укрепили центральную лестницу. Впереди еще два этапа дорогостоящих и масштабных по сложности работ этапа - строители приступили к реконструкции нижней террасы набережной Волгограда.