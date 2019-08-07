Как проходит лечение пострадавших на производстве в Волгоградской области

31июля «Комсомольская правда» и региональное отделение ФСС РФ в Волгоградской области провели круглый стол на тему на тему «Ранняя реабилитация пострадавших на производстве».

В обсуждении приняли участие управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Павел Гладких, начальник отдела страхования профессиональных рисков Денис Чечушков, заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков Татьяна Лапинская, главный специалист отдела страхования профессиональных рисков Светлана Белицкая, заведующий отделением медицинской реабилитации №1 Центра реабилитации ФСС РФ «Волгоград» Андрей Орлов.

В ходе круглого стола его участники рассказали о том, как проходит лечение пострадавших в результате тяжелого несчастного случая на производстве, в каких случаях ФСС берет на себя все расходы вне зависимости от их стоимости, также о госуслугах, которые оказывает фонд.

НА КАКИЕ ВЫПЛАТЫ МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ ПОСТРАДАВШИЙ?

По закону, если человек трудоустроен официально, он имеет право на социальную защиту. Получившему травму на производстве работнику будет выплачиваться материальная поддержка в виде страхового обеспечения, в том числе единовременные либо ежемесячные страховые выплаты. Если в результате несчастного случая на рабочем месте человек погибает, его семья получает единовременную выплату в размере 1 млн. рублей. Обращаться за страховыми выплатами необходимо в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя.

Важно: При травме на производстве больничный лист оплачивается 100 % с первого дня до выздоровления или установления стойкой утраты трудоспособности.

ЧТО ТАКОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ?

В случае, когда человек получает легкую травму, он полностью восстанавливается и возвращается на свое рабочее место. Но как быть тем, кто пострадал серьезно – лишился руки, ноги, зрения или получил иную травму? Такие люди нуждаются в особой заботе и поддержке. Именно для этого была создана служба реабилитационного менеджмента, задачей которой является возвращение человека к трудовой деятельной и активной жизни, естественно, учитывая характер производственной травмы.

За каждым обратившимся в ФСС закрепляется персональный реабилитационный менеджер. Это сотрудник, который сопровождает пострадавшего работника на всех этапах реабилитации: медицинской, социальной и профессиональной. Реабилитационный менеджер постоянно остается на связи и помогает пострадавшему решать вопросы с медиками, работодателями и другими участниками процесса реабилитации.

РАБОТОДАТЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СОЗДАНИИ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ

Одним из факторов по снижению производственного травматизма является экономическая заинтересованность работодателя в создание безопасных условий труда. С 2002 года ФСС компенсирует предприятиям часть средств на эти цели. В этом году у страхователей есть возможность сэкономить на проведение профилактических мероприятий сумму в размере от 20 до 30% страховых взносов. На эти цели в этом году выделено 36,8 млн. рублей. Максимальную компенсацию получит тот страхователь, который планирует направить работников предпенсионного возраста для поддержания здоровья на санаторно-курортное лечение в санаторий.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Какие документы понадобятся, чтобы обратиться в ФСС за помощью

- заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

- акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

- справку (иной документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

- заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

- извещение лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания.