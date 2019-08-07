Травма на производстве: кто платит за лечение и реабилитацию?

В Волгограде помнят прогремевший несколько лет тому назад в день Святого Валентина взрыв бытового газа в кафе «Белладжио», где пострадали не только посетители, но и персонал. Часть пострадавших тогда отправили на лечение в Москву. Суммы счетов на оплату лечения у некоторых были шести- и семизначные, тем не менее они были оплачены страховщиком ( ФСС) полностью.

Главная цель Фонда социального страхования (ФСС) - свести к минимуму последствия производственной травмы, восстановить здоровье пострадавшего, вернуть его к труду. Помогает в этом четко организованный процесс ранней реабилитации. «КП» и Волгоградское отделение ФСС провели «круглый стол», участники которого рассказали о государственных услугах, предоставляемых Фондом, обсудили, как обезопасить труд и поговорили о комплексной реабилитации пострадавших.

ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА

- Фонд социального страхования на территории Волгоградской области осуществляет социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Одно из направлений которого - оплата расходов на лечение и раннюю реабилитацию пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве, в том числе на специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Производится она после предоставления работодателем, у которого произошел несчастный случай, полного пакета документов о расследовании несчастного случая на производстве. В числе необходимых документов: извещение о тяжелом несчастном случае на производстве, акт расследования несчастного случая на производстве с приложением материалов расследования, а также медицинское заключение о степени тяжести травмы, которое выдается врачебной комиссией медучреждения, где первоначально проходит лечение пострадавший, - отметил управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования РФ Павел Гладких. - При этом ФСС производит оплату оказанной помощи, даже если она на порядок превосходит стандарты госгарантий бесплатной медицинской помощи, по которым оплачивает лечение территориальный Фонд обязательного медицинского страхования.

Получивший травму на производстве человек может рассчитывать не только на полную оплату лечения и расходов на лекарства и медицинскую реабилитацию, но и гарантированные государством в лице Фонда выплаты по листкам нетрудоспособности в размере 100 % его среднего заработка, исчисленного в соответствии с нормами действующего законодательства, а в дальнейшем, в случае установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности, - протезно-ортопедические изделия, специальный автотранспорт, санаторно-курортное лечение. При утрате трудоспособности – единовременная и ежемесячные страховые выплаты.

В Волгоградской области в настоящее время около 8 тысяч получателей страховых выплат, пострадавших на производстве, которым установлена степень утраты профессиональной трудоспособности. За 2018 год общая сумма выплат указанным лицам составила около 600 миллионов рублей. Кроме того, ФСС заключает договоры на профессиональное обучение и переобучение лиц, пострадавших на производстве, которые по состоянию здоровья лишены возможности вернуться на прежнее рабочее место.

РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

- Фонд сейчас предоставляет 19 государственных социальных услуг, четыре из них приходится на долю нашего отдела, - рассказал начальник отдела страхования профессиональных рисков Денис Чечушков. - Это назначение единовременной и ежемесячных страховых выплат, финансовое обеспечение предупредительных мер, установление страхователю скидки к страховым тарифам, оплата расходов на медико-социальную реабилитацию пострадавших по прямым последствиям страхового случая. То есть практически весь спектр нашей работы имеет статус государственной услуги с соответствующим регламентом и возможностью обращения через портал госуслуг.

Ранняя реабилитация - это лечение и восстановительные мероприятия сразу после произошедших тяжелых несчастных случаев на производстве (производственных травм). При этом пострадавшему медицинская помощь требуется с первых минут после травмы. Однако этап расследования несчастного случая порой затягивается, что является порой препятствием для своевременной оплаты лечения.

- Если мы видим по обстоятельствам, что случай, скорее всего, будет связан с производством, то направляем гарантийные письма об оплате лечения пострадавшего в медицинские учреждения, - пояснил Денис Чечушков.

Стационарное лечение - это первый этап лечения пострадавшего на производстве. Второй этап лечения - амбулаторно-поликлинический, когда человек выписывается из стационара и находится под наблюдением лечащего врача в поликлинике по месту жительства. И третий этап – реабилитационное (санаторно-курортное) лечение, которое назначает врачебная комиссия медицинского учреждения, в котором лечится пострадавший. В Волгоградской области реабилитационный этап лечения проходит на базе Центра реабилитации ФСС РФ «Волгоград».

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ИЗВЕСТИТЬ О ЧП

- Случается, что работодатель по тем или иным причинам скрыл произошедший несчастный случай на производстве, и тогда пострадавший может не получить всей необходимой бесплатной помощи, лечения и реабилитации, положенной ему по закону. А мы в этой ситуации не можем ему ничем помочь, - отмечает заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков Татьяна Лапинская. - В 2016 году в регионе было три подобных случая, в 2017 - два, в прошлом году - один. Поэтому мы всегда напоминаем, что работодатель обязан в течение суток известить о несчастном случае на производстве, тем более тяжелом, страховщика (отделение Фонда). Пострадавшие, вовремя получившие нашу помощь, в более половине случаев возвращаются к труду без последствий для своего здоровья.

В Волгоградской области уже четвертый год работают реабилитационные менеджеры. Они сопровождают пострадавших и взаимодействуют с лечебными учреждениями по всем возникающим вопросам.

- После стационарного лечения следует амбулаторный этап лечения, который проводит поликлиника. Мы взаимодействуем с участниками всех этапов реабилитации, совместно с врачебными комиссиями решаем вопросы по поводу лечения. Затем в кратчайшие сроки направляем пострадавших в Центр реабилитации. Если есть необходимость, то иногда и повторно. Также теперь страховщик совместно с врачебной комиссией может продлить срок санаторной реабилитации более 21 дня, то есть увеличить его по сравнению со сроком лечения, который применялся ранее. После реабилитационного лечения пациент снова возвращается на лечение в поликлинику. И лишь потом его направляют на медико-социальную экспертизу для установления степени утраты профессиональной трудоспособности или выписывают на работу, - рассказывает реабилитационный менеджер Светлана Белицкая,

Задача реабилитационного менеджера - личный контакт с пострадавшим и, при необходимости, с его родственниками и помощь в решении всех проблем, возникающих на этапе ранней реабилитации. При этом страховщик (ФСС) должен сделать все, чтобы восстановить человека не только физически, но и психологически. Особенно в тех случаях, когда он не может по состоянию здоровья вернуться к прежней профессии.

Как отметил Павел Гладких, Волгоградской области повезло, что в регионе есть свой, современный, прекрасно оснащенный Центр реабилитации.

- Мы работаем не только с Волгоградским отделением ФСС, но и еще с десятью регионами страны. В среднем каждый год принимаем 92 - 94 человека по программе ранней реабилитации. К нам на реабилитацию порой приезжают в инвалидной коляске, а уходят на своих ногах. В программу ранней реабилитации входит полный комплекс лечебной физкультуры, массаж, физиотерапевтические процедуры, продолжение медикаментозного лечения. Немалую роль играет в реабилитации пострадавших и наш парк, где, по словам пациентов, они выздоравливают душой. В среднем у нас находятся 24 календарных дня, а при необходимости и больше, - рассказал заведующий отделением Центра реабилитации ФСС РФ «Волгоград» Андрей Орлов.

ОХРАНА ТРУДА И СНИЖЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА

За последние пять лет уровень травматизма в регионе снизился почти в полтора раза. Но при этом меньше стало и самих организаций (страхователей), и работников (застрахованных). Одной из причин уменьшения количества производственных травм являются проводимые страхователями меры по охране труда.

- Политика ФСС направлена на превентивные меры по предупреждению несчастных случаев на производстве, - отмечает Павел Гладких. - Именно направление по профилактике производственного травматизма и профзаболеваний признано наиболее перспективным во всем мире: лучше предотвращать травмы и болезни, чем бороться с их последствиями. В рамках такого подхода Международная ассоциация социального обеспечения разработала Концепцию «Нулевого травматизма», или «Vision Zero». В январе 2018 года ФСС РФ стал официальным партнером программы по продвижению концепции «нулевого травматизма». На многих предприятиях сейчас на добровольных началах внедряются принципы «нулевого травматизма».

Каждый год сотни предприятий обращаются в Волгоградское отделение ФСС, чтобы использовать средства страховых взносов на мероприятия по охране труда. В 2019 году на это выделено 143 миллиона рублей. Начиная с этого года дополнительные средства, работодатель может направить на санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного возраста. На крупных предприятиях речь идет о сотнях человек этой категории.

И ещё один стимул - если работодатель активно занимается охраной труда, у него отсутствуют несчастные случаи на производстве, то он может получить до 40 % скидки на размер страхового тарифа.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Волгоградской области

54 433 страхователей (предприятий и организаций).

611 576 застрахованных сотрудников, из них 101 620 или 16,62 % работает во вредных или опасных условиях труда.

483 несчастных случая на производстве произошло в регионе в 2018 году, в том числе 65 человек получили тяжелые производственные травмы.

7,5 млн рублей перечислил ФСС на оплату лечения в 2018 году.