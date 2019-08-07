Главный госавтоинспектор Волгоградской области: «Самая эффективная мера в борьбе с авариями – неотвратимость наказания»

23 июля в ДТП на саратовской трассе погибла супружеская пара из Перми. Водитель из Башкирии буквально вытолкнул машину со своей полосы на встречную и уехал. Сиротой осталась пятилетняя девочка.

3 августа в массовой аварии на ГЭС водитель на ВАЗе при перестроении на соседнюю полосу устроил массовое ДТП. Сам - в реанимации на растяжках, его друзья, парень с девушкой, погибли. Маленькому мальчику оторвало руку – на всю жизнь останется инвалидом.

5 августа водитель из Дагестана не справился с управлением выехал на встречку и устроил аварию на московской трассе, в котором погиб его друг. Еще три человека в тяжелом состоянии в больнице.

Это только из последних происшествий. Бьются на трассах, бьются в городе. Большинство водителей признает: на дорогах действительно стало опасней. Водители подрезают, обгоняют, хамят. И это не только ощущение.

ОТ СТАТИСТИКИ – ВОЛОСЫ ДЫБОМ

За семь месяцев в Волгоградской области произошло 1365 ДТП с тяжелыми последствиями, почти на 8 процентов больше, чем в прошлом году за этот же период. 117 человек погибли, 1802 пострадали. Чаще всего люди гибнут в столкновениях. Это половина всех аварий. В этом году в них погибли 44 человек, 971 попали в больницу. 40 человек погибли во время наездов, 292 пешехода пострадали. 13 погибших в перевернувшихся авто, 162 пострадавших. Невеселая статистика и по детям. В 204 авариях с их участием 226 пострадали, 3 ребенка погибли. Причем чаще всего страдают дети водителей, виноватых в ДТП. То есть мамы и папы готовы нарушать правила даже если в авто их дочки-сыночки.

И ведь на жару не сошлешься – погода как раз благоприятствует приятной поездке. Кто-то ругает ГИБДД: раньше на дорогах было много сотрудников, они контролировали дорожную ситуацию. Но штат инспекторов сократили повсеместно по всем регионам. Мол, некому следить, вот и лихачат. Хотя сотрудников не просто убрали с дорог – человека сегодня заменили видеокамеры. Кто-то говорит о неопытности водителей – плохо учат в автошколах, не помогло даже увеличение сроков обучения. Среди причин называют загруженность трасс, плохие дороги (ямы), хорошие дороги (начинают гонять), и даже современный ритм жизни, когда люди все время опаздывают: кто-то заработать денег, кто-то за ребенком на кружок.

Особо можно выделить летние аварии на трассах. У ГИБДД даже есть отдельная статистика по транзитному транспорту. Люди находятся за рулем по 20 часов, стремясь как можно больше проехать километров за один переход до Краснодарского края. В итоге приезжают из Перми, Башкирии, Кировской области в Волгоградскую область уставшие, засыпающие. В «обратном» направлении с югов на север состояние водителей немногим лучше. Люди торопятся поскорее вернуться домой из отпуска. В итоге вылетают на встречную полосу под грузовики или провоцируют аварии.

Руководитель УГИБДД ГУ МВД по Волоградской области Николай ЯньшинФото: ГУ МВД по Волгоградской области

КОММЕНТАРИЙ ГИБДД

«Самая эффективная мера – неотвратимость наказания»

Николай ЯНЬШИН, полковник полиции, начальник УГИБДД ГУ МВД по Волгоградской области:

- Ситуация на волгоградских дорогах непростая. Количество аварий увеличивается. Тому несколько причин.

Есть такое понятие: восприятие опасности. Современная молодежь у нас не воспринимает опасность адекватно. Я могу предполагать, что фильмы и многочисленные компьютерные игрушки, на которых воспитывалось современное поколение, притупляют ощущение реальности. После них многие думают, что столкновение – это не страшно, стукнулись и разъехались. Хотя статистика говорит об обратном. Лобовая авария на скорости 60 километров в час в городской черте ведет к смертельным последствиям.

Еще одна причина – современный образ жизни. Желание использовать время более эффективно, всеобщая торопливость ведет к печальным последствиям. Люди боятся потерять даже секунду, едут на красный, обгоняют, несмотря на риск столкнуться лоб в лоб.

Не стоит забывать и про загруженность улично-дорожной сети. К сожалению, она отстает от современных реалий. Количество машин увеличилось, поток очень плотный, поэтому и столкновений больше. К тому же в Волгограде нет транспортного коридора для транзитных машин. Это приводит к тяжелым последствиям.

К сожалению, даже после жутких фильмов и фотографий с авариями люди продолжают «летать» по дорогам и нарушать правила. Предупреждения и уговоры не действуют на людей. Самая эффективная мера – неотвратимость наказания: когда человек нарушает правило и за это отвечает по закону: штрафом, а в случае, когда кто-то пострадал – по Уголовному кодексу.

Одним из способов контролировать движение на дорогах являются камеры видеофиксации. Знаю, что многие недовольны их работой. Но за время их использования был только один технический сбой в работе, который быстро устранили. Во всех остальных случаях штрафы приходят именно нарушителям. Играет роль не жесткость наказания, а постоянство. Если человек будет понимать, что за любое нарушение ПДД ему придется отвечать, он станет внимательным к тому, как водит машину.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Армен ОГАНЕСЯН, председатель волгоградского отделения «Движения автомобилистов России»:

- Причин такой тенденции несколько. Количество идиотов за рулем в последнее время резко увеличилось. Люди играют в гонялки на компьютере, а потом выезжают на дорогу с ощущением, что это тоже игра. Я понимаю, на безопасность тратятся огромные деньги. Но нужно более четко продумывать меры. Например, необходимо установить на федеральных трассах разделительные полосы с отбойниками, чтобы встречные потоки были изолированы. Это резко снизит аварийность. Также следует повышать грамотность среди водителей. Ну а для молодых и неопытных для начала ограничить скорость движения.

КСТАТИ

С 6 августа ужесточили наказание за непропуск скорой помощи. Причиной стали несколько громких ЧП, связанных с хамским поведением водителей. Но, как говорят волгоградские полицейские, в нашей области подобных нарушений практически нет. Водители по большей части освобождают полосу, когда слышат звук сирены «скорой». Проблема нередко в загруженности дорог, когда у автомобилистов просто нет возможности для маневра в пробке.

ЦИФРЫ

Самым аварийным днем в 2019 году стало 3 августа. В 17 авариях погибли 5 человек, 24 попали в больницы. Для нашего региона это небывалые цифры.