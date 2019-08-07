Быстро и удобно: более 46 тысяч жителей региона уже получают платежки за электроэнергию по электронной почте

Именно этот современный способ доставки считается более удобным и оперативным. Электронный платежный документ формируются на основании показаний приборов учета, которые потребители передали в адрес ПАО «Волгоградэнергосбыт», и поступает в Личный кабинет на сайте компании и электронную почту абонента уже в последний день расчетного месяца. Всего уже более 46 тысяч клиентов энергокомпании сделали выбор в пользу получения платежного документа за потребленную электроэнергию по электронной почте.

Электронные квитанции имеют много плюсов.

Во-первых – конфиденциальность. Неправомерное использование персональных данных абонента, указанных в платежном документе, сводится к минимуму.

Во-вторых, удобство. Клиенты всегда имеют доступ к квитанции, даже находясь за пределами региона. Ведь электронный счет всегда под рукой в компьютере или мобильном приложении в смартфоне. Он никогда не потеряется. Он не занимает места, а квитанцию всегда можно распечатать.

В третьих – забота о близких. Вы можете легко оплатить счета пожилых родственников.

А теперь подписаться на бесплатную услугу по доставке электронной квитанции стало еще проще. Это можно сделать даже без регистрации в Личном кабинете. Для этого необходимо на главной странице сайта https://energosale34.ru выбрать опцию «Подписаться на электронную квитанцию» и следовать дальнейшим инструкциям по подключению электронного платежного документа.

По всем возникающим вопросам в процессе оформления подписки на электронную квитанцию волгоградцы могут обращаться в чат Контакт-центра на сайте компании, задать вопрос по форме обратной связи в Личном кабинете, а также по телефону «Горячей линии»: 13-99. Абоненты Волгоградской области (стационарные телефоны) могут обратиться по номеру 8-844–13-99, а мобильные абоненты Волгограда и региона - по номеру 96-07-03.

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