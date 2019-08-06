АО «Российский аукционный дом» сообщает

Торги по продаже объектов ПАО Сбербанк перенесены с 12 августа 2019 года на 30 августа 2019 года; перенесены торги с 12 августа 2019 года на 05 сентября 2019 года в связи с внесением изменений в информационное сообщение о продаже с аукциона 12.08.2019г. объекта недвижимости, расположенного по адресу: Волгоградская область, Кумылженский р-н, ст-ца Кумылженская, ул. Адм. Тихонова, д. 21, опубликованное на сайте www.volgograd.kp.ru08.05.2019г.

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 12.08.2019 с 14.00 (мск) на 30.08.2019 на 14.00 (мск) по Лоту №1 и Лоту №2:

Лот №1:

ДВУХЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С ПОДВАЛОМ, площадь: общая 2 943,4 кв.м., c кадастровым номером 34:37:010201:591, расположенное по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица Поперечная, дом 1.

На момент опубликования информационного сообщения осуществляются действия по исправлению ошибки, допущенной при регистрации прав собственности на Объект. После исправления ошибки площадь Объекта, подлежащая продаже, будет составлять 3245,7 кв.м. согласно Технического плана Объекта от 24.01.2019г., подготовленного кадастровым инженером Бедриной В.В., являющимся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров».

Объект находится на земельном участке площадью 4200 кв.м., кадастровый номер 34:37:010201:43, расположенном по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, г. Михайловка, ул. Поперечная 1, на праве аренды по договору аренды № 1825 от 10.07.1997г., заключенного с Администрацией г. Михайловка Волгоградской области.

Начальная цена Объекта – 34 930 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 3 493 000 руб.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Действующего договора аренды нежилых помещений Объекта, заключенного сроком менее чем на 1 год: договор аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенный с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды составляет 29,8 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Обязательным условием продажи Объекта является заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта – нежилых помещений общей площадью не более 1 393,2 кв.м., расположенных на 1 этаже и на 2 этаже Объекта, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Лот №2:

Объект 1: Здание Урюпинского отделения № 4012 Сбербанка России, назначение: нежилое, площадь общая: 1 988,2 кв.м., этажность: 2, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Урюпинск, пр. Ленина, дом 38, кадастровый номер 34:38:030110:317;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 3 361 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административных зданий, расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Урюпинск, пр. Ленина, дом 38, кадастровый номер 34:38:030110:146

Начальная цена Лота №2 – 17 493 000 руб., с учетом НДС 20%, и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 14 192 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 3 301 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 749 300 руб.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Действующего договора аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенного с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды 37,1 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Обязательным условием продажи Объектов является заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилых помещений общей площадью не более 1000 кв.м., расположенных на 1 этаже и на 2 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 30 августа 2019г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 28 августа 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 28 августа 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 29 августа 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 30 августа 2019 г. с 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 30 августа 2019 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

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АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о продаже с аукциона 12.08.2019г. объекта недвижимости, расположенного по адресу: Волгоградская область, Кумылженский р-н, ст-ца Кумылженская, ул. Адм. Тихонова, д. 21, опубликованное на сайте www.volgograd.kp.ru 08.05.2019г.

В информационном сообщении читать абзац в следующей редакции:

«Обязательным условием продажи Объекта является последующее заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта – нежилого помещения общей площадью не более 180 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.»

Дата аукциона переносится с 12 августа 2019 года на 06 сентября 2019 года в 13:00 (мск).

Срок окончания приема заявок продлен по 04 сентября 2019 года до 17:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 03 сентября 2019 года.

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляется 05 сентября 2019 года.

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