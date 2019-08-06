2019-08-06T10:15:19+03:00
Общество

В Волгограде восстановят разрушенный фонтан на Порт-Саида

Стоимость работ составит около 4 миллионов рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фонтан давно разрушается и не работает. Фото: Диана Аракелян.Фонтан давно разрушается и не работает. Фото: Диана Аракелян.
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Уже много лет жителей Волгограда беспокоит судьба разрушающегося фонтана на бульварной части проспекта Ленина на пересечении с улицей Порт-Саида. Он не работает уже много лет, в отличие от своих братьев-близнецов, расположенных у Центробанка и у политеха. В 2019 году фонтан, наконец, отреставрируют. Мэрия объявила аукцион по отбору подрядчика. Начальная (максимальная) цена контракта – 3,967 миллиона рублей. Срок выполнения работ – до 5 октября 2019 года.

Фонтан на Порт-Саида построили в 1950-е годы по проекту архитектора Владимира Статуна. Чаша диаметром десять метров обложена гранитом, высота - около двух метров. Нижний ярус центральной композиции декорирован растительным орнаментом. Применять во время реконструкции подрядчик должен будет традиционные характерные для прошлого века строительные технологии. В результате ремонта должны не просто восстановить работоспособность оборудования, но и внешний вид с сохранением цвета и фактуры образчика классической архитектуры. К тому же фонтан входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Однако применение современных материалов допускается.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, специалистам предстоит обновить гранитные плиты и восстановить разрушенные элементы декора. Для этого будут снимать слепки с сохранившихся. Отвечать за качество работ подрядчик будет пять лет, в течении которых устранять все дефекты ему придется за свой счет.

Средства на реконструкцию фонтана выделят в рамках конкурса инициативного бюджетирования. По этой программе также благоустроят сквер между домами № 35 и 39 на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе. Здесь замостят брусчаткой дорожки, заасфальтируют местный проезд и сделают парковочные карманы. А после того, как проложат поливочный водопровод, высадят деревья и кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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