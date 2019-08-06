Маленькая балерина в большом городе-герое: американская танцовщица заставила мир по-другому взглянуть на Волгоград

С чем у вас ассоциируется балет? Гармония, изящество и грация… Да, именно это притягивает ценителей прекрасного. А когда балет выходит за пределы зала - на улицу - это восхищает и завораживает. Уже много лет по миру гуляет красивый фотопроект под названием «Балерина». На снимках танцовщицы на фоне городских пейзажей. Волгоград волей случая тоже стал частью этого проекта. И все благодаря маленькой девочке по имени Лия из американского города Даллас штата Техас и волгоградскому фотографу Диане Одинцовой. Фотографии 10-летней балерины на волгоградских улицах покорили тысяч поклонников по всему миру, и заставили людей по-другому взглянуть на город-герой.

Две звезды - волгоградский Планетарий и Лия. Фото Дианы Одинцовой.

Лия оказалась в Волгограде не случайно. Ее мама родилась и выросла в этом городе, а потом уехала в США, где вышла замуж. Именно там и появилась на свет дочурка.

Жанна Картер - мама юной балерины - каждый год приезжает в Волгоград навестить родственников. Приехала и этим летом. Именно ей и пришла идея сфотографировать Лию на фоне волгоградских улиц.

Слились воедино красота, грация и монументальность большого города. Фото Дианы Одинцовой.

- Я давно вынашивала эту идею - сделать профессиональные балетные фотографии. В кругу танцоров и гимнасток, сейчас в моде фотографироваться в танцевальных и акробатических позах везде, куда бы ни путешествовали. Ну, а раз мы в Волгограде, то решили устроить фотосессию здесь. В городе много красивых мест, и все совпало - время, наше желание и прекрасный фотограф, - говорит Жанна.

Хрупкая, но с таким же железным характером, как эта волгоградская ограда. Фото Дианы Одинцовой.

Проблема оставалась только в том, где взять для съемок пачку и шопенку (с собой семья их не привезла). Но и тут помогли. На помощь пришла руководитель волгоградской студии «Арабеск» Анна Павлова. Девочка по приезду в Волгоград пошла в летнюю школу этой студии, чтобы не терять форму и навыки за время каникул.

Балету сцены мало, он вырывается на улицы. Фото Дианы Одинцовой.

- Образы прорабатывала мама, а места для съемок выбирали вместе. Но не все успели охватить, к сожалению. Дело это не быстрое, мы снимали три часа и, конечно же, девочка устала. Выверять каждую позу, прыгать, да еще на жаре - это очень сложно. Надо отдать должное Лие - она большая умница, очень послушная и настоящий трудоголик. Работать с ней было одно удовольствие: она безропотно выполняла все мои просьбы и указания. Получилось очень много красивых фотографий, - рассказывает «КП-Волгоград» фотограф Диана Одинцова.

А на заднем плане - строящийся Собор Александра Невского. Фото Дианы Одинцовой.

Получилась действительно трогательная и красивая коллекция работ. Ничто лучше не отражает утонченность маленькой балерины, чем грубые волгоградские пейзажи. Вот Лия на площади Павших Борцов, а вот - в Комсомольском саду. А это юная балерина, как мотылек порхает среди спешащих по делам волгоградцев, заставляя их на миг вспомнить о прекрасном.

Фотографии на фоне огромных колонн волгоградского Планетария особенно впечатляют. Фото Дианы Одинцовой.

А на фоне зданий сталинского ампира или массивного планетария Лия выглядит особенно изящно.

Образы для Лии придумывала ее мама, которая в детстве тоже занималась танцами. Фото Дианы Одинцовой.

- Вы знаете, я была приятно удивлена, как волгоградцы отнеслись к нашей съемке. Люди останавливались и смотрели, как завороженные. А когда мы снимали у планетария, посетители вежливо ждали, чтоб мы сделали удачный кадр, и только после этого проходили. Даже машины, мне кажется, на перекрестке старались быстрее проехать, чтобы не мешать нашей работе. Я, конечно, знала, что в Волгограде у нас живут вежливые люди, но это было особенно приятно, - вспоминает Диана.

Юная балерина парила над Волгоградом. Фото Дианы Одинцовой.

Маленькой Лие в Волгограде тоже очень нравится. Особенно подружки во дворе, с которыми она любит прыгать в резиночки и играть в вышибалу. Кстати, девочка с детства занимается танцами, а последние два года - уже балетом.

Как бы не сложилась судьба этой девочки, ее балетные фотографии уже подарили миру другой Волгоград. Фото Дианы Одинцовой.

- Я в детстве тоже занималась художественной гимнастикой, но у меня нет ни одной фотографии, чтобы показать друзьям «как я умела». А у Лии теперь будет. И не важно, станет ли она знаменитой балериной (как ей сейчас хочется), красота и грация останутся с ней на всю жизнь. У нее, к слову, есть и вторая любимая профессия - она не против стать учительницей младших классов, - рассказывает Жанна Картер.