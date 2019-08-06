2019-08-06T19:30:47+03:00
Общество

Маленькая балерина в большом городе-герое: американская танцовщица заставила мир по-другому взглянуть на Волгоград

Волгоградский фотограф и 10-летняя Лия сделали необычный фотопроект
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На фоне громоздких волгоградских здания балерина кажется особенно изящной. Фото Дианы Одинцовой.На фоне громоздких волгоградских здания балерина кажется особенно изящной. Фото Дианы Одинцовой.

С чем у вас ассоциируется балет? Гармония, изящество и грация… Да, именно это притягивает ценителей прекрасного. А когда балет выходит за пределы зала - на улицу - это восхищает и завораживает. Уже много лет по миру гуляет красивый фотопроект под названием «Балерина». На снимках танцовщицы на фоне городских пейзажей. Волгоград волей случая тоже стал частью этого проекта. И все благодаря маленькой девочке по имени Лия из американского города Даллас штата Техас и волгоградскому фотографу Диане Одинцовой. Фотографии 10-летней балерины на волгоградских улицах покорили тысяч поклонников по всему миру, и заставили людей по-другому взглянуть на город-герой.

Две звезды - волгоградский Планетарий и Лия. Фото Дианы Одинцовой.

Две звезды - волгоградский Планетарий и Лия. Фото Дианы Одинцовой.

Лия оказалась в Волгограде не случайно. Ее мама родилась и выросла в этом городе, а потом уехала в США, где вышла замуж. Именно там и появилась на свет дочурка.

Жанна Картер - мама юной балерины - каждый год приезжает в Волгоград навестить родственников. Приехала и этим летом. Именно ей и пришла идея сфотографировать Лию на фоне волгоградских улиц.

Слились воедино красота, грация и монументальность большого города. Фото Дианы Одинцовой.

Слились воедино красота, грация и монументальность большого города. Фото Дианы Одинцовой.

- Я давно вынашивала эту идею - сделать профессиональные балетные фотографии. В кругу танцоров и гимнасток, сейчас в моде фотографироваться в танцевальных и акробатических позах везде, куда бы ни путешествовали. Ну, а раз мы в Волгограде, то решили устроить фотосессию здесь. В городе много красивых мест, и все совпало - время, наше желание и прекрасный фотограф, - говорит Жанна.

Хрупкая, но с таким же железным характером, как эта волгоградская ограда. Фото Дианы Одинцовой.

Хрупкая, но с таким же железным характером, как эта волгоградская ограда. Фото Дианы Одинцовой.

Проблема оставалась только в том, где взять для съемок пачку и шопенку (с собой семья их не привезла). Но и тут помогли. На помощь пришла руководитель волгоградской студии «Арабеск» Анна Павлова. Девочка по приезду в Волгоград пошла в летнюю школу этой студии, чтобы не терять форму и навыки за время каникул.

Балету сцены мало, он вырывается на улицы. Фото Дианы Одинцовой.

Балету сцены мало, он вырывается на улицы. Фото Дианы Одинцовой.

- Образы прорабатывала мама, а места для съемок выбирали вместе. Но не все успели охватить, к сожалению. Дело это не быстрое, мы снимали три часа и, конечно же, девочка устала. Выверять каждую позу, прыгать, да еще на жаре - это очень сложно. Надо отдать должное Лие - она большая умница, очень послушная и настоящий трудоголик. Работать с ней было одно удовольствие: она безропотно выполняла все мои просьбы и указания. Получилось очень много красивых фотографий, - рассказывает «КП-Волгоград» фотограф Диана Одинцова.

А на заднем плане - строящийся Собор Александра Невского. Фото Дианы Одинцовой.

А на заднем плане - строящийся Собор Александра Невского. Фото Дианы Одинцовой.

Получилась действительно трогательная и красивая коллекция работ. Ничто лучше не отражает утонченность маленькой балерины, чем грубые волгоградские пейзажи. Вот Лия на площади Павших Борцов, а вот - в Комсомольском саду. А это юная балерина, как мотылек порхает среди спешащих по делам волгоградцев, заставляя их на миг вспомнить о прекрасном.

Фотографии на фоне огромных колонн волгоградского Планетария особенно впечатляют. Фото Дианы Одинцовой.

Фотографии на фоне огромных колонн волгоградского Планетария особенно впечатляют. Фото Дианы Одинцовой.

А на фоне зданий сталинского ампира или массивного планетария Лия выглядит особенно изящно.

Образы для Лии придумывала ее мама, которая в детстве тоже занималась танцами. Фото Дианы Одинцовой.

Образы для Лии придумывала ее мама, которая в детстве тоже занималась танцами. Фото Дианы Одинцовой.

- Вы знаете, я была приятно удивлена, как волгоградцы отнеслись к нашей съемке. Люди останавливались и смотрели, как завороженные. А когда мы снимали у планетария, посетители вежливо ждали, чтоб мы сделали удачный кадр, и только после этого проходили. Даже машины, мне кажется, на перекрестке старались быстрее проехать, чтобы не мешать нашей работе. Я, конечно, знала, что в Волгограде у нас живут вежливые люди, но это было особенно приятно, - вспоминает Диана.

Юная балерина парила над Волгоградом. Фото Дианы Одинцовой.

Юная балерина парила над Волгоградом. Фото Дианы Одинцовой.

Маленькой Лие в Волгограде тоже очень нравится. Особенно подружки во дворе, с которыми она любит прыгать в резиночки и играть в вышибалу. Кстати, девочка с детства занимается танцами, а последние два года - уже балетом.

Как бы не сложилась судьба этой девочки, ее балетные фотографии уже подарили миру другой Волгоград. Фото Дианы Одинцовой.

Как бы не сложилась судьба этой девочки, ее балетные фотографии уже подарили миру другой Волгоград. Фото Дианы Одинцовой.

- Я в детстве тоже занималась художественной гимнастикой, но у меня нет ни одной фотографии, чтобы показать друзьям «как я умела». А у Лии теперь будет. И не важно, станет ли она знаменитой балериной (как ей сейчас хочется), красота и грация останутся с ней на всю жизнь. У нее, к слову, есть и вторая любимая профессия - она не против стать учительницей младших классов, - рассказывает Жанна Картер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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