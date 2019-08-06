2019-08-06T17:11:10+03:00
Недвижимость

«Концессии теплоснабжения» модернизируют районную котельную

В котельной на Гороховцев обновляют систему газоснабжения, насосы и котел
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Фото: КТФото: КТ
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В рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» организовали реконструкцию котельной квартала 412, расположенной на ул. Гороховцев. Сегодня в ней ведется обновление системы газоснабжения и демонтаж обмуровки устаревшего котла. Также в процессе техперевооружения здесь установят новую насосную группу, полностью заменят систему электроснабжения. Модернизация объекта улучшит подачу тепла в 124 многоквартирных дома Тракторозаводского района.

Работа проводится поэтапно. В первую очередь, подрядная организация меняет систему газоснабжения, что обеспечит надежную и безопасную эксплуатацию всего источника тепла. Одновременно демонтируют обмуровку котла марки ПТВМ-50. Из-за серьезного износа котлоагрегат часто выходил из строя. Это сказывалось на качестве оказываемых жителям коммунальных услуг. В ходе реконструкции устаревший котел заменят на новый.

В котельной квартала 412 также предусмотрена замена тягодутьевых машин, сетевых, подпиточных, рециркуляционных насосов, насосов рабочей воды, системы электроснабжения. Установка новой насосной группы обеспечит экономию электроэнергии до 937 тыс. кВт/ч ежегодно. В свою очередь обновление электрики позволит использовать в котельной частотно-регулируемое управление насосами и тем самым перевести весь источник тепла в режим экономии электричества. В результате будет достигнут эффект сокращения потребления энергоресурса на объекте до 20%.

Важным мероприятием реконструкции котельной станет внедрение системы автоматики. Сюда входит монтаж автоматизированного рабочего места (АРМ) - программно-аппаратного комплекса, который сможет в режиме онлайн контролировать сгорание топлива в котлах, расход газа и прочие технологические параметры. Автоматизация котельной исключит «человеческий фактор» и улучшит экологические показатели работы котлов - обеспечит более качественное сгорание топлива, что в свою очередь ведет к существенному снижению объема выбросов в атмосферу: углекислого газа и оксидов азота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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