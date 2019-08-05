Команда регионального оператора приняла участие в любительском турнире по пляжному волейболу
3 августа на территории пляжа "Bobry WakeSpot" состоялся первый любительский турнир по пляжному волейболу среди молодых команд.
Турнир был организован волгоградскими активистами и блогерами. Спортивные любительские мероприятия становятся все более популярными среди молодежи города.
Регоператор в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области выставил на игру свою команду - «Лига Чистоты». Всего в турнире приняли участие восемь команд: сборная "Общероссийского народного фронта", сборная жителей Волгограда, сборная болельщиков "Ротора" и сборные волгоградских концессий воды и тепла.
Региональный оператор "Управление отходами - Волгоград" организовал сбор и вывоз отходов после мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU