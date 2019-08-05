2019-08-06T17:03:11+03:00
Общество

Команда регионального оператора приняла участие в любительском турнире по пляжному волейболу

А после организовала сбор и вывоз отходов
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Фото: УОФото: УО
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3 августа на территории пляжа "Bobry WakeSpot" состоялся первый любительский турнир по пляжному волейболу среди молодых команд.

Турнир был организован волгоградскими активистами и блогерами. Спортивные любительские мероприятия становятся все более популярными среди молодежи города.

Регоператор в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области выставил на игру свою команду - «Лига Чистоты». Всего в турнире приняли участие восемь команд: сборная "Общероссийского народного фронта", сборная жителей Волгограда, сборная болельщиков "Ротора" и сборные волгоградских концессий воды и тепла.

Региональный оператор "Управление отходами - Волгоград" организовал сбор и вывоз отходов после мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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