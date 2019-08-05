На насосной станции в Краснооктябрьском районе запустили новый насосный агрегат

На проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда специалисты «Концессий водоснабжения» ввели в эксплуатацию новый насосный агрегат. Подкачивающая станция снабжает водой 12 многоквартирных домов, детский сад и детскую поликлинику. В зоне ее обслуживания проживает более четырех тысяч человек.

Новый агрегат отличает более высокая производительность и большая энергоэффективность. В результате проведенной модернизации в Краснооктябрьском районе повысилось качество водоснабжения потребителей, а районные водопроводные сети заработали в более благоприятном гидравлическом режиме, что позволит снизить аварийность на водопроводных сетях.

Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде обновлено уже свыше 200 километров сетей водоснабжения и 87 водопроводных и канализационных насосных станций. При принятии технических решений «Концессии водоснабжения» придерживаются рекомендаций НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. В целях повышения информационной открытости компания осуществляет дополнительное раскрытие информации о деятельности организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.