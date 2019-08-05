2019-08-06T16:54:24+03:00
Недвижимость

На насосной станции в Краснооктябрьском районе запустили новый насосный агрегат

Это позволит снизить аварийность на водопроводных сетях
Поделиться:
На Красном запустили новый насосный агрегат. Фото: КВНа Красном запустили новый насосный агрегат. Фото: КВ
Изменить размер текста:

На проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда специалисты «Концессий водоснабжения» ввели в эксплуатацию новый насосный агрегат. Подкачивающая станция снабжает водой 12 многоквартирных домов, детский сад и детскую поликлинику. В зоне ее обслуживания проживает более четырех тысяч человек.

Новый агрегат отличает более высокая производительность и большая энергоэффективность. В результате проведенной модернизации в Краснооктябрьском районе повысилось качество водоснабжения потребителей, а районные водопроводные сети заработали в более благоприятном гидравлическом режиме, что позволит снизить аварийность на водопроводных сетях.

Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде обновлено уже свыше 200 километров сетей водоснабжения и 87 водопроводных и канализационных насосных станций. При принятии технических решений «Концессии водоснабжения» придерживаются рекомендаций НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. В целях повышения информационной открытости компания осуществляет дополнительное раскрытие информации о деятельности организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Камышине поймали водителя, сбившего на мотоцикле коляску с младенцем
Купить корм, погулять с собакой: как отметить День бездомных животных
Под Волгоградом двух мальчишек придавило бетонной плитой
Сто тысяч за щучью икру: в Астрахани полицейского поймали на крупной взятке от браконьера
На юге Волгограда на рынке продавали арбузы и дыни с нитратами
В Волгограде Михаила Музраева-младшего оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение сотрудникам ФСБ
На трассе «Волгоград-Астрахань» карета скорой помощи сбила 8-летнего ребенка
В Волгограде в парке "Сказка" заменят разрушенное покрытие на детской площадке
В Волгограде директор школы и учитель физкультуры присвоили 260 тысяч бюджетных рублей
В Волгограде госслужащий-взяточник поверил адвокату-аферисту и потерял шесть миллионов рублей
Волгоградцу грозит до 4 лет тюрьмы за кражу продуктовых тележек
Наставник «Ротора» Игорь Меньщиков признан лучшим тренером июля
Житель Дагестана выехал на встречку и устроил смертельную аварию
Быстрее марафонцев: под Астраханью узбеки удирали от полиции по полям
В Дубовке объявили карантин по африканской чуме свиней
В Астрахани внук убил бабушку, которая заботилась о нем всю жизнь
Волгоградка отсудила у Сочинского парка компенсацию за сломанную на лестнице ногу
Из-за упавшего на дорогу дерева в аварии пострадал двухлетний ребенок
В центре Волгограда жестко столкнулись «Кадиллак» и «Приора»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин едет в Волгоград
Волгоградец предложил полицейскому 200 тысяч рублей и попался
В Волгограде МУП «Берегоукрепление» оштрафовали за разбитые причалы на 420 тысяч
Глава астраханского села присвоил деньги с ремонта тротуаров
Первым соперником «Ротора» в борьбе за Кубок России станет «Алания»
В Волгограде утвердили обвинение врачу-патологоанатому, подменившему органы умершего
Самые опасные профессии в Волгограде - почтальон и врач скорой
В Волгограде приступили к строительству новой дороги в ЖК «Санаторный»
Астраханец избил возлюбленную, зарезал и закопал в огороде
В команде «Ротора» появился новый защитник