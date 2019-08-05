Команды концессий приняли участие в городском волейбольном турнире

В минувшие выходные в областном центре прошел городской любительский турнир по пляжному волейболу. За победу боролись 8 команд: сборная жителей, футбольные болельщики «Ротор Ультрас», волгоградское отделение Общероссийского Народного фронта, региональный оператор в сфере обращения с ТКО по Волгоградской области, «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». По итогам матчей сборная водоканала «Лидеры» выиграла «серебро», а команда тепловых сетей «Энергия» заняла 4 место.

Яркие эмоции, активные болельщики и желание победить - городской турнир по пляжному волейболу был организован в лучших традициях зрелищного спортивного мероприятия. Зарегистрироваться на турнир могла любая команда жителей или предприятий Волгограда.

В качестве спортивной арены выбрали территорию вейк-клуба Bobry WakeSpot. Игры проходили по правилам классического волейбола: по шесть человек в команде плюс замена. Каждая партия проводилась до 25 очков.

Победа досталась сборной «Ротор Ультрас», сборная «Концессий водоснабжения» выиграла «серебро». «Бронзу» получили хозяева спортивной площадки – команда «WakeSpot». «Концессии теплоснабжения» в турнирной таблице на четвертой позиции. Завершил волейбольный турнир товарищеский матч с участием команды девушек из концессий водо- и теплоснабжения «Гидра». По окончанию поединка спортсменов наградили медалями и дипломами, команде-победителю также вручили кубок.

Концессии регулярно участвуют в спортивной и городской жизни Волгограда. Это развивает корпоративный дух и обеспечивает сплоченность коллектива. Так, в конце июня, по случаю Дня молодежи, на стадионе «Нефтяник» в Советском районе прошел любительский турнир по футболу имени Александра Никитина, легендарного нападающего «Ротора». В нем сборная концессий также заняла второе место.