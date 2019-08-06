За полгода уже десять волгоградцев подхватили сердечных глистов от комаров

Наверняка не многие волгоградцы знают о таком заболевании, как дирофиляриоз. Это когда в организм человека попадают нитевидные глисты. Вообще то это заболевание распространено в странах Средней Азии и Ближнего Востока, но иногда встречается и на юге России, в Краснодарском крае, в Крыму, в Ростовской, Астраханской областях и даже в нашей Волгоградской области. За прошлый год в нашем регионе было зафиксировано 10 случаев дирофиляриоза (в числе заболевших один ребенок). А в этом году только за полгода уже зарегистрировано 10 случаев: по 4 случая в Волжском и Волгограде, по 1 случаю в Камышине и Дубовском районе.

Спросите, как волгоградцы эту «болячку» подхватили? Страшно звучит: с укусом комара.

Дело в том, что болеют дирофиляриозом в основном животные. А комары являются переносчиками. Поэтому в группу риска попадают владельцы домашних животных, те, кто живет у пресных застойных водоемов, лесники, рыбаки, охотники, сельскохозяйственные работники и дачники.

- Дирофиляриоз имеет одну особенность: инкубационный период после заражения может длиться до 30 дней, а может затянуться на пару лет. Это еще больше усложняет диагностику дирофиляриоза и выполнение своевременного лечения, - говорят в региональном Роспотребнадзоре.

И, как вы понимаете, чем дольше не лечится это заболевание, тем хуже. Половозрелые особи (сердечные глисты) за месяцы вырастают до 30 сантиметров в длину, ширина достигает до 1,5 миллиметров.

К сожалению, дирофиляриоз лечить сложно. В основном избавляются от этих «непрошенных гостей» хирургическим путем. Поэтому лучшее лечение - профилактика!

- Используйте репелленты для защиты от комаров (эффективно также использование инсектицидных спиралей, электрофумигаторов с инсектицидной жидкостью или таблеткой), ставьте москитные сетки на двери и окна, и проводите дегельминтизацию домашних собак и кошек с целью профилактики заражения в весеннее-летний период, - советуют специалисты волгоградского ведомства.

НА ЗАМЕТКУ

Симптомы дирофиляриоза

При кожной форме дирофиляриоза у больного могут наблюдаться следующие симптомы:

- В месте внедрения микрофилярии появляется уплотнение, покраснение кожного покрова и при пальпации возникают болезненные ощущения.

- Ощущение передвижений паразитов под кожей.

- Образование абсцесса на месте узла, если не оказывалась своевременно медпомощь.