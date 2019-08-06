2019-08-06T16:33:35+03:00
Общество

За работой в другой город: четверть волгоградцев готовы ради зарплаты покинуть Родину

За год число желающих переехать увеличилось на 1,4%
Софья ПОНОМАРЕВА
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Москва - лидер по числу соискателей, готовых переехать в другой город.Москва - лидер по числу соискателей, готовых переехать в другой город.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эксперты «Авито. Работа» провели исследование и выяснили, что в Волгограде растет готовность соискателей переехать в другой город. Оказалось, что 26% наших жителей рассматривают возможность смены места жительства ради высокооплачиваемой и перспективной работы. Год назад их было 24,6%.

В каких же сферах трудится самое большое число людей, готовых к переезду? Не удивительно, что иногородние чаще заняты в строительстве – 34,7%, сельском хозяйстве – 32,1%, перевозках – 28,9%, продажах – 19,4%, или тех сферах, где не нужен опыт работы – 16,2%.

Конечно, для регионов, в которые стремится уехать население, это огромный плюс, а вот для городов, откуда уезжает, минус. Из-за этого появляется дисбаланс, который ухудшает экономику страны в целом.

Почему с каждым годом количество людей, готовых покинуть Волгоград, растет? Многие эксперты объясняют это социально-экономическим положением области. Конечно, к Чемпионату миру по футболу город значительно преобразился, но низкие доходы, сложности при поиске работы, отсутствие нужного количества вакансий все равно заставляют людей задумываться о переезде. За прошлый год из города уехало примерно 7,3 тысяч человек. Денежные доходы населения в Волгоградской области – одни из самых низких в Южном федеральном округе. В среднем, это 19 тысяч рублей.

Но Волгоград далеко не единственный город с высоким процентом соискателей, готовых переехать ради работы. Казалось бы, все едут в Москву. Но и из Москвы тоже. В столице 34,2% людей готов откликнуться на предложение переехать в другой город. Скорее всего, это обусловлено тем, что в Москве почти 3 млн. приезжих, которые ищут подходящую работу и надолго не задерживаются.

Второе место в рейтинге занимает Омск. Омская область является одним из крупнейших в России промышленных центров. В 2013 году регион занял 5 место в рейтинге 250 крупнейших промышленных центров России. С одной стороны, здесь много предприятий и работы, с другой – это серьезно сказывается на экологии. Конечно, многие хотели бы дышать более чистым воздухом.

Больше всех привязаны к своему городу жители Воронежа – только 17,1% тех, кто ищет работу, рассматривают варианты с переездом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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