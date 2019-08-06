Михаилу Музраеву продлили арест до 10 ноября

Лефортовский суд Москвы 5 августа решал судьбу Михаила Музраева на ближайшие два месяца. ФСБ вышло с ходатайством о продлении ареста экс-руководителя СУ СК по Волгоградской области, которого обвиняют в подготовке теракта. Заседание длилось почти четыре часа. Как итог: содержание под стражей, а именно в Лефортово, продлили до 10 ноября.

- Я считаю это решение совершенно незаконным, - говорит адвокат Михаила Музраева Владимир Семенцов. Следователи не привели ни одного основания для того, чтобы оставить моего подзащитного под стражей. То есть они должны были доказать, что он сбежит, как только окажется на свободе или сможет оказать давление. Но этого ничего в материалах не было, только формулировка: «есть основание полагать». Никаких конкретных фактов. Так что мы будем подавать апелляцию на это решение.

По мнению адвоката, нарушений в отношении Михаила Музраева множество.

- Его письма остаются в Лефортово и не уходят адресатам, они не может никому позвонить, хотя имеет право на это, - возмущен адвокат. - Также не доходят до него передачи. Ему отправили уже давно теплую одежду, ее он так и не получил. А вы знаете, какая сейчас погода в столице. Но он борец. Больше всего его расстраивает, что он даже с родными не может пообщаться.

А сыну не помешала бы его поддержка. 6 августа Дзержинский районный суд решает судьбу Михаила Музраева-младшего. Молодого человека обвиняют в неповиновение сотрудникам ФСБ при обысках по делу отца. Первые два заседания молодой человек пропустил. На это все-таки явился. В итоге волгоградец получил штраф в тысячу рублей. Кстати, Михаил Музраев-младший не первый раз попадает в скандал. До этого он устроил представление полицейским, которые пришли к нему в квартиру взять объяснение по поводу драки в ресторане.

Напомним, арест генерал-лейтенанта Михаила Музраева стал самым громким за последние несколько лет. Главный следователь региона, который имел огромное влияние во всех сферах жизни Волгоградской области, обвиняется в подготовке теракта. По мнению следователей, именно он заказал через своего знакомого Владимира Зубкова поджог дома губернатора в 2014 году.