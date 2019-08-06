Волейболисты сразились за Кубок «Комсомолки»

Погода 3 августа не располагала к игре в пляжный волейбол. Тем не менее в парке-клубе «Бобры» под Волгоградом собиралось все больше людей. В этот день «Комсомольская правда» при поддержке ОО «Федерация волейбола Волгоградской области» проводила юбилейный, пятый турнир по корпоративному волейболу.

Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

В 2019-м за звание лучших волейболистов сражались четыре команды. Отменную игру настроились показать ветераны соревнований - команда Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». Мобильность и сплоченность сделали своим козырем АО «ФНЦП «Титан-Баррикады». Умение понимать друг друга с полуслова и активная поддержка болельщиков помогали команде АО «Стройтрансгаз». На стороне ГУП «Волгофарм» были знание «химии» игры и способность быстро принять верное решение. Битвы таких серьезных соперников обещали быть сложными и захватывающими. За соблюдением правил следил главный судья турнира, ответственный секретарь Федерации волейбола Волгоградской области Дмитрий Афанасьев.

Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

В каждом туре команды проводили две игры. Если противники заканчивали состязание с равным счетом, для определения лучшей команды добавлялся третий «раунд».

«Ростелеком» начинает…

Открывали соревнования ветераны Кубка - сборные «Ростелекома» и «Титан-Баррикады». Чего можно было ожидать от матча, в котором сошлись две сильные и опытные команды? Правильно, раскалившейся площадки и напряжения до последних секунд, ведь первенство никто не хотел отдавать просто так. В итоге игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Ростелекома».

Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

Следующими играли АО «Стройтрансгаз» и «Волгофарм». Волгофармовцы в своей первой игре показали спортивный задор и скорость, но все равно уступили противникам. Команда АО «СТГ», чьи болельщики не жалели сил и голоса ради любимых спортс-менов, в итоге выиграла со счетом 2:0.

Болельщикам - а их, несмотря на осеннюю погоду, было достаточно - оставалось только пожалеть «Волгофарм», которому тут же пришлось помериться силами с «Ростелекомом». К чести последних можно сказать, что болельщиков они не подвели. Команда показала, что умеет играть в красивый и профессиональный волейбол. Снова 2:0 в пользу «Ростелекома».

Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

После этого на поле развернулась настоящая волейбольная эпопея. «Титан-Баррикады» и АО «СТГ» отказались уступить друг другу победу в основное время. В первой игре уверенно лидировала команда АО «Стройтрансгаз». А потом оборонщики собрались с силами и выиграли два «периода» подряд. Итог - 2:1 в пользу «Титан-Баррикады».

Дальше началось самое интересное. Поймавшей спортивный азарт команде АО «Стройтрансгаз» предстояло сыграть с непобедимым «Ростелекомом». Команда АО «СТГ» приложила максимум усилий и снова довела игру до третьего «тура». Но «Ростелеком» стабильно создавал красивые моменты и забивал голы один за другим, не оставляя шансов противнику. Команды ушли с поля со счетом 2:1.

Завершал соревнования матч между «Волгофармом» и предприятием «Титан-Баррикады». Сборная ФНПЦ не собиралась сдавать свою высокую позицию в турнирном рейтинге. Но потрудиться в борьбе с волгофармовцами все же пришлось немало. В конце игры на табло - победные 2:0. Наконец спортсмены идут на заслуженный отдых. А в это время организаторы подводят итоги.

Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

… и выигрывает

Четвертое место увезли из парка-клуба «Бобры» волейболисты ГУП «Волгофарм». Бронзовый кубок уехал вместе с командой АО «Стройтрансгаз». «Серебро» по праву заслужили игроки АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Первое место, красивый кубок, билеты в кино и накопительные карты «Киномакса» забрали с собой спортсмены из «Ростелекома».

…А болельщики все еще продолжали раздумывать, как же победители соревнования умудряются который год показывать ровную, сильную и по-чемпионски красивую игру. Ответом на этот вопрос с «Комсомолкой» поделился директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.

- Мы всегда активно откликаемся на участие в различных городских мероприятиях, стараемся поддерживать спорт, причем как взрослый, так и детский. Наверное, это первая причина наших стабильных достойных результатов. Мы уделяем большое внимание спорту и здоровому образу жизни, потому что любые достижения не могут появиться без хорошей физической подготовки каждого сотрудника. Чтобы наравне с XXI веком работать с высокими технологиями, нужно быть уверенным в собственном крепком здоровье. «Ростелеком» старается приложить для этого максимум усилий. И, конечно, никакая игра невозможна без сплоченности коллектива. Сотрудники нашего предприятия - большая и дружная семья, где каждый считает своим долгом прийти на выручку другому, научить тому, что умеет сам, и просто поделиться спортивным духом. Наверное, так и рождаются чемпионы!

Юбилейный турнир по традиции завершился общим фото. Не исключено, что сегодняшние соперники вновь встретятся на этом поле уже в 2020 году.

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