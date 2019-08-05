Новую лестницу строят на склоне поймы Царицы

На правом склоне пойме реки Царица в центре Волгограда кипит работа: туда-сюда снует экскаватор, подвозя бетон, песок, щебень, бордюрный камень. Рабочие укладывают каркас и основу будущих ступеней, специальная машина при помощи вибрации трамбует песок. Приходится поработать и лопатой - места, где может развернуться техника, практически нет. За две недели бригады демонтировали старую асфальтобетонную лестницу. Уже вскоре на месте старого спуска от площади Чекистов появится новая. Чуть ниже формируют пешеходную дорожку среднего яруса. Все это - по уже протоптанным волгоградцами тропинкам, чтобы рубить как можно меньше старых деревьев и сохранить зеленую тенистую зону по максимуму. Санитарная зачистка по результатам обследования ждет лишь пять процентов из растущих на склоне 1600 деревьев и кустарников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/724082" frameborder="0"></iframe> На правом склоне поймы реки Царицы строят новую лестницу. Волгоград.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Подход к новой лестнице специалисты выложат из черной и белой тротуарной плитки в виде клавиш пианино. А сквер на спуске от остановки «Площадь Чекистов» получит имя нашей знаменитой землячки композитора Александры Пахмутовой. Еще несколько подходов к площадке в пойме сделают со стороны улицы Калинина. Будут и удобные переходы через детскую железную дорогу к интерактивному музею «Россия - моя история». К уже большим деревьям подсадят молодые клены и рябины, ели и сосны, ясень и липу, а также множество декоративных кустарников. Украсит склон и розарий, где высадят около двух тысяч кустов роз. Вдоль дорожек установят 275 фонарей и 50 видеокамер, чтобы следить за порядком в сквере.

Дорожки проложат по уже существующим тропинкам.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На склоне сделают три яруса дорожек.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Под твердыми покрытиями мы прокладываем гильзы для современного поливочного водопровода. Сложность работ состоит в том, что мы стараемся сохранить существующий рельеф и зеленые насаждения. Очень много геодезических работ, но мы справимся, - рассказал «КП-Волгоград» начальник участка компании-подрядчика Дмитрий Кувшинов.

Чтобы выставить уровень, приходится поработать геодезистам.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Приходится много работать лопатой - технике особо развернуться здесь негде.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пока строители уложили порядка ста метров бордюрного камня и сформировали около 35 метров лестницы. Все работы на склоне должны завершить до конца осени.

- Работы у нас проходят поэтапно. Все идет по плану, в сроки укладываемся, - уверяет подрядчик.

Вопреки опасениям волгоградцев правый склон поймы Царицы остается зеленым. К каждому дереву здесь индивидуальный подход. Агрономы осмотрели каждый ствол и каждую веточку. Даже если можно сохранить полдерева, его сохранят, обрезав сухие ветки. Вскоре здесь появятся променады, маршруты здоровья, смотровая площадка и пешеходные эстакады. Так что этот склон будет тенистым и комфортным местом для прогулок и тихого отдыха. Напомним, благоустраивают территорию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За этот проект волгоградцы голосовали в марте. Цена вопроса - 140 миллионов рублей.

Тем временем склон напротив наполнился визгами горожан, желающих получить порцию адреналина. В выходные здесь открыли тюбинговые горки. Прокатиться на ватрушках с ветерком можно начиная с 12-летнего возраста (график работы, цена вопроса).