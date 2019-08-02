«Психологини» возвращаются: премьера нового сезона уже 19 августа

В новом сезоне трёх подруг-психологов и их мужчин в исполнении Анастасии Паниной, Анны Старшенбаум, Софьи Каштановой, Кирилла Кяро, Егора Корешкова, Романа Маякина, Матвея Зубалевича и Александра Константинова ждут психологические эксперименты, бои без правил и любовные авантюры.

Софья Каштанова (Вика): «Получились настолько реальные истории и настолько яркие персонажи, что сценарий читаешь взахлёб. Причём в моём окружении есть такие же мужчины и женщины, которые таким же образом реагируют на ситуации, как и наши герои. Но подать драматичные истории в комичной форме дорогого стоит, за что спасибо сценаристам. И, вообще, я считаю, что этот сезон можно воспринимать как учебник о том, как в непростых обстоятельствах относиться к жизни легче».

Кстати, съёмки второго сезона стартовали, когда актриса находилась на четвёртом месяце беременности. В новых сериях героиня Софьи — бизнесвумен Вика — также готовится стать матерью. «Что интересно, эту линию сценаристы внесли, даже не подозревая о моём положении, — признавалась она. — К счастью, до седьмого месяца я не поправлялась и моя беременность была незаметна. Я активно снималась, так что не было возможности покапризничать. Но, конечно, я стала относиться к себе с большей осторожностью».

В перерывах между съёмками в сериале СТС роль родителя впервые примерил и Кирилл Кяро, сыгравший директора психологического центра Михаила Слуцкого, влюблённого в Таню — героиню Анастасии Паниной. В январе этого года у актёра и его супруги Юлии родилась дочь Мира. «Сейчас осваиваю роль отца, — рассказывал он. — Правда, даётся это с трудом, потому что у меня довольно плотный съёмочный график. Но как только появляются выходные, вылетаю к дочке, которая вместе с женой живёт в Таллине. Боюсь пропустить моменты роста Миры, поэтому, даже если я не рядом, созваниваюсь с дочкой и супругой по скайпу».

Кирилл Кяро играет директора психологического центра Михаила Слуцкого. Фото: СТС.

К слову, в проекте СТС актёр играет психолога уже в третий раз: «Я был консультантом, психиатром и психологом, а теперь решил попробовать сделать то же самое только в жанре драмеди. Мне в целом интересна эта профессия. Любопытно то, как проявляют себя такие люди: они владеют знаниями, которые недоступны другим. Немного гении…»

Кроме героя Кяро, за сердце перфекционистки Тани снова поборется её экс-пациент Илья, которого сыграл Роман Маякин. Сам актёр считает, что у героев сложились болезненные отношения: «Просто мы подбираем похожих на нас партнёров. Таня и Илья — два человека, которые нашли друг друга, мучаются вместе и получают от этого удовольствие. Я и сам достаточно часто обжигался в жизни, совершал неправильные поступки. Но считаю, что любовь — прекрасное светлое чувство, которое должно двигать тебя вперёд, а не уничтожать. Если страдаешь и мучаешься, то тебя загнали в болезненные отношения. Конечно, любовь многое прощает, но это не значит, что нужно что-то терпеть».

Пока одни актёры сериала разбирались с внутренним наполнением роли, другие работали над внешним перевоплощением. Так, Матвей Зубалевич стал сексуальным спортсменом Матвеем Ерохиным, который превратился в любовную мишень Алины (Анна Старшенбаум). Ради роли бойца без правил актёр за три недели набрал десять килограммов мышечной массы — с помощью правильного питания и усиленных тренировок в зале. «Я в принципе всегда дружил со спортом и даже занимался восточными единоборствами много лет, — рассказывал актёр. — При этом я уже играл спортсменов — и хоккеистов, и боксёров, и тхэквондистов. А теперь у меня бои без правил, что сейчас, кстати, очень популярно».

Фото: СТС.

В новых сериях герои также попадут в плен к психопату, вступят в фиктивный брак, примерят свадебное платье, испытают на себе фитнес-упражнение «берпи», поймают неуловимого сокола и попытаются выжить в деревне у родителей.

НЕ ПРОПУСТИ!

Премьера 19 августа в 20:00 на СТС.

На правах рекламы.