2019-08-05T14:12:31+03:00
Общество

Новый жилой район в Котельниково увековечит память о герое казачества

Постановлением главы Котельниковского городского поселения одному из проездов нового жилого района «Дубовая роща» города Котельниково присвоено имя Александра Григорьевича Землянухина
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Строительство объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Котельниково осуществляется в связи с реализацией компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей. В 2010 году Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин лично посетил строительную площадку Гремячинского горно-обогатительного комбината, одобрил проделанную работу и оценил проект как «важный и нужный».

Имя казака-героя новой точке на карте Котельниково присвоено не случайно. Родился Александр Григорьевич Землянухин в донской станице Нагавской, расположенной неподалеку от Котельниково, в 1754 г.

Он принимал участие в походах А. В. Суворова, в том числе в знаменитом переходе через Альпы. Во время Отечественной войны 1812 года Александр Землянухин записался добровольцем в ополчение, и, после пятнадцатилетнего нахождения в отставке, в возрасте 60 лет вслед за своими двумя сыновьями пошел на войну.

В марте 1813 года по инициативе командующего графа Платова штаб-ротмистр Бок и состоящий при его штабе ординарец Александр Землянухин были отправлены в Лондон с известиями о взятии Гамбурга.

В Лондоне посланцы были триумфально приняты англичанами и в течение всего пребывания окружены повышенным вниманием. Землянухин был на обеде у лорд-мэра Лондона, на обеде у английских купцов, в театре, посетил английский Парламент, где его торжественно представили собравшимся депутатам.

Военное английское общество «Lumber Troop», которое Землянухин посетил 28 апреля 1813 года, торжественно приняло донского казака в свои члены, подарило ему пару боевых пистолетов и выбило по этому случаю специальный круглый медальон с изображением воина. Портреты Землянухина были гравированы в пяти видах, в его честь была сложена песня.

Работа Родиона Кузнецова «Казак А. Землянухин в Лондоне в 1813 г.».

Работа Родиона Кузнецова «Казак А. Землянухин в Лондоне в 1813 г.».

Англичане подготовили для Землянухина новый комплект вооружения, а его личный комплект был помещен в Британский музей в качестве образка оружия русских казаков.

По возвращению Россию граф М.И. Платов представил его Александру I, который произвёл Землянухина в урядники и отправил на заслуженный покой с приказом «впредь ни в какой должности и по внутренней службе не употреблять».

Сила, доблесть, патриотизм и мужество Александра Григорьевича Землянухина послужили во славу Отечества и его малой родины, теперь известной как Котельниковская Земля героев.

Изучение и передача в поколениях памяти о патриотах входит в задачи проекта «Котельниково – земля героев», реализуемого в рамках социальной политики компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Праправнуки легендарного казака продолжают его традиции служения своей стране достижениями в мирном труде. И увековечивание памяти героя в новом жилом районе «Дубовая роща», который предприятие строит в Котельниково - на земле героев, как ничто другое показывает преемственность поколений в службе на благо Отечеству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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