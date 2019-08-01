Психически больная бабушка забрала чужого ребенка из сада и шесть часов водила его по Астрахани

За своим двухлетним Сашей астраханка Ксения Ююкова пришла в детский сад около пяти часов дня 31 июля – как раз после работы. Но воспитательница частного сада «Ясельки» с удивлением посмотрела на молодую женщину: «А Сашеньку уже прабабушка взяла – еще три часа назад».

«Какая прабабушка, она у нас не ходит? Как забрала?» - молодая мама стала судорожно выяснять, как все случилось. Через пять минут подъехала полиция, которой сотрудница повторила рассказ.

В половине третьего в сад вошла милая старушка. Она сказала, что прабабушка и хочет забрать Сашеньку.

- Какого-Сашеньку? Ююкова? – уточнила воспитательница.

- Да.

Бабушка уводит чужого ребенка из частного садика..

После этого двухлетнего мальчика разбудили и сонного отдали незнакомой женщине.

Силовики привлекли к поиску десятки сотрудников. В самом саду камер видеонаблюдения не было. Но они оказались на доме. И на записи видно, как малыш за руку с пожилой женщиной идет через дорогу.

Через три часа поисков, около восьми вечера, бабульку с обессилевшим от прогулки мальчиком нашли возле отдела полиции Ленинского района – парочка сидела на лавочке. Женщину пригласили в отдел, а мальчика забрала мама.

Бабушка не причинила мальчику вреда - просто гуляла.Фото: УМВД по Астраханской области

Как оказалось, женщина состоит на учете у психиатра. Она путает время, пространство, людей. У нее действительно есть правнук Саша. Он намного старше своего двухлетнего тезки. Но бабушка про это забыла и забрала малыша в полной уверенности, что это ее родственник. Пожилая женщина почти шесть часов водила мальчишку по улицам и дворам Астрахани. Ее дочь, которая приехала за матерью в райотдел, рассказала, что та каждый день проходит десятки километров во время прогулки и совсем не опасна для окружающих.

Астраханка нашла сына, украденного из детского сада сумасшедшей бабушкой.

- Мой сын очень общительный, - рассказывает "КП-Волгоград" Ксения Ююкова. - На детской площадке легко находит контакт со всеми незнакомцами. Тем более, он же хорошо знает воспитательницу, раз она передала его чужой бабушка, значит бабушка - хорошая. Так что я не удивлена, что он не плакал у чужого человека. Тем более, он был спросонья. Но у меня большой вопрос к сотрудникам детского сада. В договоре, который мы подписали, четко прописано, кто может забирать ребенка. Я воспитателя знакомила с членами семьи, кому можно доверить сына, прабабушки там точно нет. Почему она так легко ей поверила и отдала женщине, которую видит в первый раз?

Мальчика нашли полицейские.Фото: УМВД по Астраханской области

Много вопросов к детскому саду и у следователей. Сейчас СУ СК по Астраханской области проводит проверку частного сада «Ясельки». Ведь также спокойно ребенка мог забрать маньяк педофил, попросив Сашеньку, Машеньку или Артема. По результатам предварительного расследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела. А вот Ксения еще не решила ,будет ли судиться с садом.

- Если честно, я до сих пор в себя не пришла, - говорит Ксения. - Огромное спасибо астраханским полицейским, они сработали очень быстро, благодаря им сынок сейчас со мной. На призыв о помощи в поисках Саши пришли родственники, друзья и даже незнакомые люди. Сейчас с сыном все хорошо. Для него, слава богу, это оказалось просто длинной прогулкой. В отличие от нас, его родителей.