Первая «Пятёрочка» в новом формате появилась в Волгограде

Торговая сеть «Пятёрочка» в Волгоградской области - это более ста магазинов у дома. В этом году крупнейший российский ритейлер представил магазин с элементами нового дизайна. Первый в Волгограде обновлённый универсам открылся 30 июля на улице Хиросимы, 16 Б. В новой «Пятёрочке» акцент, как и прежде, сделан на свежести и качестве товаров.

«НАША ЗАДАЧА - БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМИ»

- В рамках комплексного обновления магазинов «Пятёрочка» улучшает ассортимент, сервис и один из не менее значимых факторов - оформление торгового зала. Наша задача - быть интересными для нашего покупателя и, конечно, соответствовать всем самым последним трендам, - рассказывает директор кластера Волгоград Центр торговой сети «Пятёрочка» Михаил Кокорев.

В «Пятёрочке» изменилась выкладка товара. Дополняющие друг друга группы расположены рядом, чтобы корзина наполнялась комфортно для покупателя. Более удобными стали навигация и перемещение по залу - широкие проходы, новое торговое оборудование.

- Мы уменьшили количество вывесок навигации, она стала более качественно визуализироваться. Покупателю легче ориентироваться в пространстве. Обзор стал лучше. Мы стараемся сочетать товарные группы так, чтобы покупатель тратил минимум времени на поиск товара,- рассказывает Михаил Кокорев.

Современный дизайн тоже радует глаз. Основной акцент на товаре – ничего не отвлекает от главного. Направленное освещение не только создает уютную атмосферу в торговом зале, но и хорошо освещает продукцию.

- В отделе овощи - фрукты вместо обычных установлены лампы направленного света. С хорошей акцентированной подсветкой видно и качество товара, который мы выставляем на полку, и функциональность оборудования, - отмечает он.

Еще одна новинка появится в «Пятёрочках» с большей торговой площадью: хлебобулочную продукцию будут выпекать по последним технологиям непосредственно в самом магазине.

При этом в ценовой политике сеть остается одной из самых выгодных. А в честь открытия нового магазина волгоградцев ждали еще скидки до 30%, викторины с призами и конкурс на самый длинный чек. Не забыли и про маленьких гостей магазина: всех бесплатно угостили сладкой ватой. Так что жители района ушли из «Пятёрочки» не только с покупками, но и с подарками, воздушными шарами и отличным настроением.

Пока «Пятёрочка» на улице Хиросимы, 16 Б, - первый магазин в обновлённом дизайне в регионе. Но уже к концу года их станет гораздо больше.

- Будем развиваться дальше, - отмечает Михаил Кокорев. - Все новые универсамы на юге будут уже в новом дизайне. В этом году мы планируем открыть еще несколько подобных магазинов по области и в Волгограде.