Астраханка в 15 лет выиграла конкурс «Мисс Волга 2019»

Все-таки красота южных женщин - неоспорима. Они, похоже, уже рождаются королевами. Иначе, как объяснить тот факт, что титул «Мисс Волга 2019» завоевала одна из самых юных участниц - школьница из Астрахани Виктория Слепышева.

vika_slepysheva 15-летняя астраханка стала Мисс Волгла 2019

Ей всего 15 лет, а она стала обладательницей ослепительной короны и приза в 1 миллион рублей! Именно ее выбрало жюри из 35-ти участниц, которые приехали в Ярославль на финал этого конкурса красоты.

vika_slepysheva Победительница конкурса Мисс Волга 2019

- Меня переполняют эмоции, хочется и плакать, и смеяться. Я просто еще до конца не осознаю, что происходит, - только и смогла вымолвить юная победительница, у которой взяли интервью сразу после коронации.

vika_slepysheva Виктория Слепышева. 15 лет. Мисс Волга 2019

На вопрос: «Какое испытание было для нее самым тяжелым на конкурсе?», Виктория ответила, что было в принципе тяжело, но это того стоило.

Астраханка только закончила 9 классов, а уже успела засветиться на многих обложках журналов, и даже получила звание «Лучшая женская модель» на Каспийской неделе моды. Бросать карьеру модели, которая так стремительно идет у девушки вверх, она, конечно же, не планирует. Тем более, что вместе с короной и деньгами Виктория получила еще и модельный контракт. При этом девушка думает и о далеком будущем, и уже собирается поступать в медицинское училище, чтобы работать в сфере косметологии.

Волгоградскую область на конкурсе «Мисс Волга 2019» представляли Оксана Картушина («Мисс Волгограда 2019») и Анжелика Самохина (Вице-мисс Волгограда 2019»). Но, к сожалению, ни одна из девушек в финал не пробилась.

А первой вице-Мисс Волга 2019 стала 17-летняя Мария Алабужева из Севастополя. Титул второй вице-Мисс Волга 2019 получила 16-летняя Каролина Мамедова из Перми.

Мисс и две вице-Мисс Волга 2019. Фото с сайта конкурса красоты.

СПРАВКА «КП»

Виктория Слепышева, 21 сентября 2003 года рождения

Параметры:

Рост - 173 сантиметра

Объем груди - 82 сантиметра

Объем талии - 50 сантиметров

Объем бедер - 88 сантиметров.