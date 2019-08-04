2019-08-04T01:34:11+03:00
Общество

На проект сквера у собора Александра Невского потратят 1,8 миллиона

Через два месяца подрядчик должен представить полный комплект документации для благоустройства зеленой зоны за площадью Павших Борцов в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Достроить собор должны через два года.Достроить собор должны через два года.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Собор Александра Невского на площади Павших Борцов в Волгограде уже вырос на полсотни метров над землей. На храм уже установили купола и колокола. Идет внутренняя отделка. Завершить грандиозную стройку планируют к 2021 году, когда будут праздновать 800-летие со дня рождения Александра Невского. К этому времени должны облагородить и окружающую собор территорию. Мэрия Волгограда уже заказала проект благоустройства сквера, прилегающего к храму. Закупка у единственного поставщика опубликована на сайте госзакупок. За изыскательские работы и подготовку рабочей документации АО «Приволжтрансстрой», которое занимается и строительством самого собора, получит 1 миллион 862 тысячи рублей. Завершить работы должны через два месяца.

Как сообщает «КП-Волгоград», на этап подготовительных работ уйдет 16 дней, на основные работы – 50 календарных дней с даты заключения договора. Речь идет о территории площадью 1,7 гектара вокруг строящего на главной городской площади собора. Но границы участка в процессе подготовки документации могут быть откорректированы.

Схема участка сквера у собора.

Схема участка сквера у собора.

Среди особых условий – расположение рекреационной зоны в защитных зонах 11 объектов культурного наследия, среди которых здания НЭТа, главпочтамта, гостиниц «Волгоград» и «Интурист», особняк Репниковой, где располагается Мемориально-исторический музей, дом на Мира,11, а также старинные здания на улице Волгодонской.

РПЦ и областные власти уже давно мечтают, что вокруг нового собора Александра Невского появится так называемый пешеходный квадрат, а Аллея Героев станет дорогой к храму. Поэтому генеральный план сквера подрядчику предстоит выполнить в увязке с градостроительным планом и ранее разработанным благоустройством территории самого собора. Учтут архитекторы уже протоптанные волгоградцами тропинки, существующий рельеф, проезды и тротуары.

В будущее благоустройство сквера заложили озеленение: газон, новые деревья крупномеры, кустарники и цветники. Подбирать будут растения, устойчивые к засухе и загрязнению воздуха. Не обойдется и без гибели больших растущих в сквере деревьев. Для этого их обследуют и вырубят те, что признают «аварийными, сухостойными и больными». Остальным сделают санитарную обрезку.

Собор станет центром всего. Фото: Мэрия Волгограда.

Собор станет центром всего. Фото: Мэрия Волгограда.

Также в проекте должны заложить устройство систем электроснабжения и наружного электроосвещения, автоматического полива, водоснабжения и водоотведения, мощение дорожек, установку малых архитектурных форм, урн и скамеек. Все это должно быть адаптировано для маломобильных жителей города. При этом подрядчик должен будет вносить изменения в рабочую документацию вплоть до окончания всего благоустройства сквера, а также согласовывать их во всех инстанциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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