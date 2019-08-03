2019-08-03T11:39:16+03:00
Общество

Без вести пропавшую девушку под Волгоградом ищут четыреста человек

В Михайловском районе Волгоградской области развернута масштабная операция по поиску 16-летней Светланы Сорочинской
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
В день исчезновения Света была одета в синие лосины, розовую кофту, розовые шлепки. Фото: СУ СКРВ день исчезновения Света была одета в синие лосины, розовую кофту, розовые шлепки. Фото: СУ СКР
Изменить размер текста:

Вот уже третьи сутки в Михайловском районе Волгоградской области разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю девочку-подростка. Она вышла из дома в станице Раздоринской вечером 31 июля. Ее хватились через 15 минут, Светлана - инвалид детства и постоянно находилась в поле зрения родных. Ее хватились почти сразу, но не нашли. Позже собаки показали, что следы ведут в лес. С тех пор полицейские, казаки, кинологи с собаками, следователи прочесывают окрестности. В округе сложный рельеф - овраги, ерики, озера и заболоченные участки местности. А пропавшая девочка, в силу врожденного заболевания, совсем не ориентируется в пространстве. 3 августа к поисковой группе присоединились бойцы Росгвардии. Ищут подростка уже около четырехсот человек.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, на базе сельской администрации развернули штаб по координации поисковых мероприятий.

Поиски без вести пропавшей девочки под Волгоградом.

Станица, где жила Светлана Сорочинская небольшая. Всего сто дворов, 250 жителей, все друг друга знают. Полицейские уже осмотрели окружающий лес, все дворы, осмотрели территорию при помощи квадрокоптера. Но девушка словно в воду канула. Ушла она в летней одежде, а ночью температура падала до +8 градусов. Тем не менее, поиски не прекращаются. Район разбили по секторам, идет сплошное прочесывание. Тем временем оперативники «убойного» отдела отрабатывают и криминальные версии исчезновения. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Полицейские прочесывают каждый метр окрестностей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские прочесывают каждый метр окрестностей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- С целью установления маршрута передвижения разыскиваемой следователями допрошены десятки человек из числа родственников и местных жителей, - сообщили в СУ СКР по региону.

Приметы Светланы: на вид 14-16 лет, рост-150-155 см., худощавого телосложения, лицо светлое, волосы короткие темно-русые. В день исчезновения была одета в синие лосины, розовую кофту, розовые шлепки.

Особые приметы: при ходьбе прихрамывает на правую ногу, присутствуют признаки отклонения в развитии.

Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения, просят сообщить эту информацию по телефонам: 8(844-63)2-51-58, 2-20-55 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волгоградской области иномарка перевернулась на мосту: водитель погиб
В начале августа отключат горячую воду в шести районах Волгограда
Сбежал с оторванной рукой: мажор без прав на «Ауди» насмерть сбил пешехода в Волгограде
В Волгограде закрыли лагерь бардов
Полицейские на ночь прервали поиски пропавшего под Волгоградом ребенка
Волгоградский подрядчик потратил деньги фонда капремонта на дом у моря
Идут ливни с грозой и градом: коммунальщики Волгограда в режиме боевой готовности
11 волгоградцев ранено и 1 погиб в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обвиняемый в подмене органов патологоанатом Волгограда попал в больницу
В Астрахани поймали маньяка, грабившего женщин
Одна в дерево, вторая - в кювет: под Волгоградом разбились две «семерки»
На юге Волгограда водитель фуры протаранил иномарку: женщина погибла, двое - в больнице
В Волгограде ищут водителя, насмерть сбившего пешехода
Поиски пропавшей в лесу 16-летней волгоградки остановили до утра