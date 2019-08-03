Без вести пропавшую девушку под Волгоградом ищут четыреста человек

Вот уже третьи сутки в Михайловском районе Волгоградской области разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю девочку-подростка. Она вышла из дома в станице Раздоринской вечером 31 июля. Ее хватились через 15 минут, Светлана - инвалид детства и постоянно находилась в поле зрения родных. Ее хватились почти сразу, но не нашли. Позже собаки показали, что следы ведут в лес. С тех пор полицейские, казаки, кинологи с собаками, следователи прочесывают окрестности. В округе сложный рельеф - овраги, ерики, озера и заболоченные участки местности. А пропавшая девочка, в силу врожденного заболевания, совсем не ориентируется в пространстве. 3 августа к поисковой группе присоединились бойцы Росгвардии. Ищут подростка уже около четырехсот человек.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, на базе сельской администрации развернули штаб по координации поисковых мероприятий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/723821" frameborder="0"></iframe> Поиски без вести пропавшей девочки под Волгоградом.

Станица, где жила Светлана Сорочинская небольшая. Всего сто дворов, 250 жителей, все друг друга знают. Полицейские уже осмотрели окружающий лес, все дворы, осмотрели территорию при помощи квадрокоптера. Но девушка словно в воду канула. Ушла она в летней одежде, а ночью температура падала до +8 градусов. Тем не менее, поиски не прекращаются. Район разбили по секторам, идет сплошное прочесывание. Тем временем оперативники «убойного» отдела отрабатывают и криминальные версии исчезновения. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Полицейские прочесывают каждый метр окрестностей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- С целью установления маршрута передвижения разыскиваемой следователями допрошены десятки человек из числа родственников и местных жителей, - сообщили в СУ СКР по региону.

Приметы Светланы: на вид 14-16 лет, рост-150-155 см., худощавого телосложения, лицо светлое, волосы короткие темно-русые. В день исчезновения была одета в синие лосины, розовую кофту, розовые шлепки.

Особые приметы: при ходьбе прихрамывает на правую ногу, присутствуют признаки отклонения в развитии.

Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения, просят сообщить эту информацию по телефонам: 8(844-63)2-51-58, 2-20-55 или «02».