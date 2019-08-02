2019-08-02T17:46:55+03:00
Общество

Погибший в ДТП с автобусом волжанин ехал в Ставрополь на поминки к другу

Алексею Самощенко был 71 год
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Алексей Самощенко ехал в разбившемся автобусе на поминки к другу. Фото: соцсетиАлексей Самощенко ехал в разбившемся автобусе на поминки к другу. Фото: соцсети
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В Ставропольский край 71-летний волжанин Алексей Самощенко отправился на поминки. Ехал на годовщину смерти друга он в том самом автобусе Волгоград - Ставрополь, который столкнулся с грузовиком на трассе ночью 2 августа. В ДТП погибли пятеро, среди них и житель Волгоградской области. Пострадали двадцать человек, большая часть из которых тоже жили в Волгограде и Волжском. Некоторым повезло и они чудом выбрались из вылетевшей в кювет махины.

Родственники погибшего волжанина собираются в ближайшее время ехать за его телом. В момент трагедии все они оказались в разных городах.

- Я сейчас в Москве, поэтому папу поедет забирать брат. Мы встретим маму завтра и вылетаем в Волгоград, - рассказала «КП-Волгоград» дочь погибшего Оксана.

Как сообщили в компании «АльфаСтрахование» родственники погибших и пострадавшие в ДТП пассажиры получат страховые выплаты.

Напомним, страшное ДТП произошло в Апанасенковском районе Ставропольского края среди ночи в пятницу 2 августа. На трассе столкнулись автобус и грузовик с цементом. В автобусе было 26 человек: 5 погибли, 20 пострадали. Причины и обстоятельства трагедии выясняют следователи. К проверке подключились прокуратура и Ространснадзор.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Как сообщил "КП-Волгоград" собственный источник, среди пострадавших 11 волгоградцев, среди них и четверо детей (список пострадавших в ДТП жителей Волгоградской области)

ИСТОЧНИК KP.RU

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