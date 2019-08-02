Вредные выбросы минимальны: на территории «Химпрома» начнут выпускать ферросилиций

Сейчас от «Химпрома» остались выгоревшие следы от букв на входе и десятки разрушенных и полуразрушенных зданий на территории. Хотя когда-то химические гигант производил уникальную продукцию, обеспечивая работой почти четыре с половиной тысячи человек. Но неэффективное управление, нежелание вкладывать деньги в модернизацию и банальное воровство разрушило предприятие.

«Химпром», каким он был, не восстановить, да и наверное не надо, зная, сколько вреда он причинял экологии не только района, но и города. Но, как оказалось, на его месте вполне возможно запустить другое производство, которое будет экономически выгодным и, как уверяют новые владельцы, экологически безопасным. Точнее несколько производств.

Сейчас здесь можно снимать фильм про сталкеров.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

ФЕРРОСИЛИЦИЙ ВМЕСТО КАРБИДА КАЛЬЦИЯ

Первым на заводе запустят производство ферросилиция – в цехах, где раньше делали карбид кальция. Почему? Потому что технологии достаточно близкие. Сейчас Волгоградский электрометаллургический комбинат – новый владелец - модернизирует производство. В него вложат 1,2 миллиарда рублей. Здесь заменят основную печь, частично обновят оборудование, коммуникации.

- При производстве ферросилиция 90 процентов газов, образующихся в печи, будет там же и уничтожаться. Остальные 10 процентов нейтрализует специальное оборудование. Так что с точки зрения экологии такие технологии более безопасны. К тому же подобная продукция востребована во всем мире. Она пойдет на волгоградские предприятия («Красный октябрь», «Баррикады»), есть потенциальные заказчики и в стране и в Америке и в Европе. Цеха заработают в конце первого квартала, - говорит начальник производства Андрей Роик.

Будут и рабочие места: на работу примут около 150 человек. Причем большая часть – это те люди, которые до этого трудились в этом цехе до закрытия. Потому что основная часть технологий похожа.

На этом месте будет производство метанолаФото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

50 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ

Но если производство под ферросилиций надо модернизировать, то метаноловый завод, который станет основой химического кластера, надо возводить заново, практически с нуля.

Соглашение о создании в Волгограде завода японские и российские инвесторы подписали в 2018 году присутствии президента России и премьер-министра Японии. В него планируется вложить более 50 миллиардов рублей. Планируется, что каждый год отгружать покупателям будут один миллион тонн метанола. Причем метаноловый завод – это только первый этап, начальное звено в развитие газохимического направления. Дальше планируется выпуск полипропилена, полиэтилена.

Проектировать и строить завод будет японская компания «Мицубиси Хэви Индастриз Инжиниринг». При поддержке компаний инвесторов она должна вывести предприятие на проектную мощность. При этом современную технологию производства и права на ее использование в проектной документации предоставляет датская компания «Хальдор Топсе». Фирмы сотрудничают не первый год и не на первом объекте.

2 августа российский инвестор компания «Джи Ти Эм 1» Александр Шведов, датская компания «Хальдор Топсе» Майкл Спанжберг Теш, и компания «Мицубиси Хэви Индастриз Инжиниринг» подписали в Волгограде трехстороннее лицензионное соглашение. До этого в Японии 29 июня российский инвестор «Джи Ти Эм 1» и японский конгломерат «Marubeni Corporation» заключили контракт на поставку уже готовой продукции. Завод начнет работу в 2022 году.

Производство ферросилиция запустят в следующем году, работы по модернизации уже идут.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- Волгоград, в частности площадку «Химпрома», для подобных инвестиций выбрали не случайно. Во-первых, он удобен с точки зрения транспортной логистики. Навигация открыта 8 месяцев в году. Так что восемь месяцев мы сможем доставлять готовую продукцию по воде. В остальное время будем пользоваться железнодорожным транспортом. Во-вторых, здесь остается часть инженерных и коммунальных коммуникаций. Да, они тоже требуют модернизации, но они есть. Ну и в-третьих, человеческий ресурс. После закрытия «Химпрома» остались очень ценные кадры, которые обладают уникальными знаниями и навыками. Их и будем привлекать к работе, - рассказал «КП-Волгоград» финансовый директор «Джи Ти Эм 1» Александр Шведов. - То есть больше тысячи волгоградцев получат работу.

Продукцию планируют направлять в основном на экспорт. Еще одно производство, которое запустят к 21 году – это хлорная известь. Ее уже делали на заводе. Теперь же процесс запустят снова. И снова придется строить, потому что то, что осталось в цехах, морально устарело. Рынок сбыта у этой продукции в основном российский.

- У нас получится по-настоящему современный химический кластер, - говорит губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Область в строительстве непосредственно не участвует, но оказывает сторонам всестороннюю поддержку. - Работа идет в четком графике, полностью обеспечено финансирование: здесь будут созданы предприятия с высоким качеством продукции и передовыми принципами и технологиями экологической безопасности. В проектировании участвуют мировые лидеры в своей сфере

«ВЫБРОСЫ МИНИМАЛЬНЫ»

Планы у инвесторов большие. И территории бывшего «Химпрома» на них может просто не хватить. Так что могут задействовать и соседние промышленные площадки. И это хорошо – у людей будет работать, город будет развиваться. Главное, чтобы при этом не забыли про экологию. Этот вопрос главный, который волнует сейчас волгоградцев.

- Производство метанола более экологически безопасно — в качестве сырья используются не только углеводороды, но и углекислый газ, поэтому выбросы минимальны, — уверяет директор по лицензированию датского предприятия Майкл Спанжберг Теш.

- Прежде, чем делать проект, мы просчитывали и прогнозировали то воздействие, которое может нести природе новый завод. Так вот, при работающих заводах на границе промышленной зоны показатели вредных веществ в два-три раза ниже предельно допустимых концентраций. Да, у людей есть опасения, что запуск завода приведет к ухудшению экологии, ведь до этого химзавод работал с большими нарушениями в области безопасности. Но современные требования надзорных органов настолько жесткие, что вредное воздействие просто исключается, - уверен технический директор компании «Джи Ти Эм 1» Александр Осипов.

СПРАВКА КП

Метанол - простейший одноатомный спирт, бесцветная ядовитая жидкость, контаминант. Производится в промышленном машстабе из синтез из оксида углерода и водорода. В основном идёт на производство формальдегида, который используется для производства полимерных материалов

Ф рросили ций — ферросплав. Главные компоненты — железо и кремний . Ферросилиций используют в качестве раскисляющих и легирующих добавок для выплавки электротехнических, рессорно-пружинных, коррозийно- и жаростойких сталей.

Хлорная известь – это химический раствор высокого качества, который состоит из консистенции бесцветных кристаллов основной соли гипохлорит кальция, гашеной извести и кальциевой соли соляной кислоты. Широко используется для отбеливания и дезинфекции.