2019-08-02T17:45:06+03:00
Происшествия

Она сразу спросила "Где дети?": женщину с малышами спасли после страшного ДТП на Ставрополье

Волгоградка оказалась зажата под автобусом со своим 4-летним сыном [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Елена с 4-летним сыном оказалась под кучей вещей и осколков. Фото с личной странички.Елена с 4-летним сыном оказалась под кучей вещей и осколков. Фото с личной странички.
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Они уцелели в аварии с автобусом каким-то чудом: 39-летняя волгоградка Елена Апресян и ее двое сыновей - Арман и Армен, старшему из которых 9 лет, а младшему всего 4 года. Ставропольские спасатели так и сказали: «В рубашке родились». Автобус буквально упал на женщину с детьми, но их достали почти невредимыми.

Автобус улетел в кювет и перевернулся. Фото ПАСС СК.

Автобус улетел в кювет и перевернулся. Фото ПАСС СК.

Страшная авария произошла ночью 2 августа на 420 километре автодороги «Астрахань – Элиста – Ставрополь». В комфортном автобусе «Sunlong» из Ставрополья в Волгоград ехали 26 пассажиров. Многие из них уже спали, когда почувствовали удар. Дальше, как в фильме-катастрофе: грохот, скрежет и в одну кучу смешались люди, вещи и металл. По предварительным данным водитель автобуса уходит от лобового столкновения с грузовиком, ушел на обочину, и перевернулся в кювет.

Женщина с детьми чудом выжила под завалами после аварии с автобусом на Ставрополье.

Елена с детьми оказались «накрыты» покореженным автобусом. Спасатели противопожарной и аварийно спасательной службу Ставропольского края (ПАСС СК) первыми прибыли на место ЧП.

- Первым делом мы принялись доставать из перевернутого автобуса пострадавших пассажиров, - рассказывает спасатель ПАСС СК села Дивное Заур Алиев. - Когда вытягивали тех, кто мог двигаться, услышали крик о помощи. Голос доносился из-под образовавшихся завалов. Подойдя ближе, мы выяснили, что женщина с 4-х летним ребенком зажаты и не могут пошевелиться.

Спасатель Заур Алиев первым услышал крик о помощи волгоградки из-под автобуса. Фото ПАСС СК.

Спасатель Заур Алиев первым услышал крик о помощи волгоградки из-под автобуса. Фото ПАСС СК.

Женщина с ребенком находились под кучей вещей - осколки от автобуса, оторванные сидения, сумки… и даже погибшие в аварии люди - все это после опрокидывания свалилось у средней входной двери. Под всем этим - Елена с малышом.

- Сначала мы освободили головы пострадавшим, чтобы открыть доступ кислорода. А потом потихоньку начали их их откапывать. Действовать нужно было крайне осторожно, ведь одно неправильное движение и вся конструкция могла рухнуть, завалив людей. Первым достали ребенка, а затем и мать, - вспоминает спасатель Заур Алиев. – Женщина находилась в шоковом состоянии. Первое, что она произнесла: «Где дети?». Помимо 4-летнего сына, с ней ведь был еще и 9-летний старшенький. К счастью, все они остались живы.

- Мы отвели женщину к врачам скорой помощи, где ее уже ждали дети, - говорит спасатель.

Сейчас волгоградка с детьми находится в больнице под присмотром медиков. Их жизни ничего не угрожает.

Все вещи, оторванные кресла и осколки ссыпаллись к средней двери. Под всем этим заваллом и оказалась волгоградская семья. Фото ПАСС СК.

Все вещи, оторванные кресла и осколки ссыпаллись к средней двери. Под всем этим заваллом и оказалась волгоградская семья. Фото ПАСС СК.

К слову, чудесным образом спаслась и еще одна 40-летняя волгоградка с детьми. Галина Малышкина ездила отдыхать в Ставрополь со своими племянницами. Этим же автобусом они возвращались домой. Все, к счастью, живы.

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ВАЖНО!

Как сообщил "КП-Волгоград" собственный источник, среди пострадавших 11 волгоградцев, среди них и четверо детей:

- Бохарева П. (несовершеннолетний);

- Милешникова Р.

- Малышкина В.

- Апресян Е.

- Погосян А. (несовершеннолетний)

- Погосян А. (несовершеннолетний)

- Нешатый А.

- Синкина М. (несовершеннолетняя)

- Топчеева М. (в реанимации);

- Малышнина Г.

- Летягин А. (в реанимации).

Все доставлены в Апанасенковская ЦРБ села Дивное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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