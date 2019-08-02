Шапку надень: как следят за безопасностью на новом тюбинг трассах в Волгограде

Раньше, чтобы покататься на санках с горы, всего-то нужно было надеть шапку, как просит мама. Сегодня техника дошла до того, что на горке можно кататься не только зимой, но и летом. Всесезонные трассы для тюбинга в эти выходные откроются на склоне поймы реки Царица в Волгограде. Вместо санок – надувные «ватрушки». А вот шапку надеть придется даже летом. И мама тут ни при чем.

Накануне открытия журналистам показали, как все работает, и даже разрешили прокатиться. То, что вы читаете сейчас этот текст, говорит о том, что наши тестовые заезды прошли успешно. Итак, что вас ждет.

Пока для катания доступны только 2 горки.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Перед тем, как вы несколько секунд будете лететь по трассе, вас ждет инструктаж. Много инструктажа. Чтобы получить плюшку, нужно прослушать правила и надеть шлем – сверху на одноразовую индивидуальную шапочку. Чтобы съехать со склона – еще раз прослушать правила. Потом вас заставят прижать посильнее коленки к груди, и – поехали.

Если ваш рост ниже 110 см, возраст – моложе 12 лет или вес больше 100 кг, на горку вас не пустят. До тех пор, пока не вырастите, или не похудеете. Если вы пришли на шпильках – тоже попросят сходить переобуться. В остальном ограничений нет. Руководство парка развлечений утверждает, что конструкции абсолютно безопасны, но только если соблюдать правила. Конечно, если вы решите стоять на ушах, никто не гарантирует, что вы не вывалитесь за борт на полном ходу.

Вас пустят на горку, если вы выше 110 см и весите меньше 100 кг.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, тюбинговый склон открывается 3 августа в 10 утра. Перед тем, как пустить первых гостей, трассы прошли серьезные испытания специализированной организацией. На первом этапе открывают две горки из четырех – самые короткие, но более скоростные. Две более длинные трассы и бугельный подъемник заработают позже.

Инвестор обещает привести в порядок и склон поймы реки Царицы. Уже закупили траву для гидропосева, а осенью высадят деревья. А вот закапывать конструкции трасс в грунт не разрешили. Поэтому трассы в нашем городе навесные.

КСТАТИ

3 августа в 18.00 на площадке возле тюбинговых трасс выступят солистки Калачевской городской филармонии и группа «Double Energy». Здесь же будет работать фотозона, а для посетителей разыграют призы. 4 августа. В 17.00 городские власти приглашают на фестиваль уличной культуры «В Движении - 2019». Свое творчество представят местные танцевальные коллективы и сольные исполнители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/723697" frameborder="0"></iframe> В пойме Царицы открывается тюбинговый склон.

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