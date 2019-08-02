2019-08-02T14:27:31+03:00
Происшествия

Пошли вторые сутки: по факту пропажи девочки под Волгоградом следователи завели уголовное дело

16-летнюю Светлану Сорочинскую ищут уже 250 человек
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Девочку ищут 250 человек.Девочку ищут 250 человек.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Пошли вторые сутки, как в Волгоградской области пропала 16-летняя Светлана Сорочинская. Сегодня, 2 августа, в Михайловский район прибыл сводный отряд регионального Главка МВД. В хуторе Раздоры, откуда и ушла в неизвестном направлении подросток, развернут оперативный штаб. К поискам присоединились специалисты угрозыска и следователи.

- Было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "убийство". На место происшествия незамедлительно выехали руководитель отдела криминалистики и следователь-криминалист аппарата ведомства, - уточняют "КП-Волгоград" в СУ СК по региону.

При этом следователи уточняют, что в случаях безвестного исчезновения ребенка СУ СК всегда возбуждает уголовные дела по такой статье. Это, говорят, "позволяет предпринять наиболее полный комплекс мер, направленный на установление всех обстоятельств случившегося".

К поискам привлекли сводный отряд МВД. Сотрудники угрозыска еще раз обходят сельские дома. Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

К поискам привлекли сводный отряд МВД. Сотрудники угрозыска еще раз обходят сельские дома.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

- На месте работают опытные сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области и следователи регионального СУ СК. В поисках задействованы 250 человек: полицейские не только Михайловки, но и из соседних районов - Новоаннинского и фроловского, кинологи, представители райадминистрации и волонтеры, - уточняют в ведомстве. - Сегодня утром правоохранители еще раз обошли жилой сектор, проведена отработка лесного массива.

В местной администрации организовали оперативный штаб. Поиски нахордятся на контроле начальника Главка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В местной администрации организовали оперативный штаб. Поиски нахордятся на контроле начальника Главка.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Напомним, 16-летня Светлана пропала вечером 31 июля. Семья с девочкой приехали в Волгоградскую область к родственникам из далеких Апатитов. Дочь страдает тяжелым врожденным заболеванием и родители думали, что в селе она наберется сил и здоровья. Дом, где живут родственники находится на краю села, за ним - густой лес. Девочка была у дома, когда ее видели в последний раз. А потом, будто в воду канула. Следы ее обрываются у лесного массива.

Девочку ищут кинологи, полицейские и волонтеры. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Девочку ищут кинологи, полицейские и волонтеры.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ситуацию осложняет то, что девочка дезориентирована в пространстве. Она не в состоянии самостоятельно выбраться из незнакомой местности. К тому же она хромает на правую ногу, и для нее овраги и ухабы становятся непреодолимой преградой. Да и одета в тот вечер она была достаточно легко - в лосинах и футболке, а ночи нынче уже совсем не летние.

Девочка страдает тяжелым врожденным заболлеванием и нуждается в медпомощи! Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Девочка страдает тяжелым врожденным заболлеванием и нуждается в медпомощи!Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Приметы «потеряшки»: на вид 14-16 лет, рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, лицо светлое, волосы темно русые, коротко стриженая

Была одета: синие лосины, розовая кофта, розовые шлепки.

Особые приметы: при ходьбе прихрамывает на правую ногу, косоглазие.

Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам 02, 112, дежурная часть ОМВД России по городу Михайловка 2-52-47.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Волгоградский подрядчик потратил деньги фонда капремонта на дом у моря
Идут ливни с грозой и градом: коммунальщики Волгограда в режиме боевой готовности
11 волгоградцев ранено и 1 погиб в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обвиняемый в подмене органов патологоанатом Волгограда попал в больницу
В Астрахани поймали маньяка, грабившего женщин
Одна в дерево, вторая - в кювет: под Волгоградом разбились две «семерки»
На юге Волгограда водитель фуры протаранил иномарку: женщина погибла, двое - в больнице
В Волгограде ищут водителя, насмерть сбившего пешехода
Поиски пропавшей в лесу 16-летней волгоградки остановили до утра
В Астрахани на День ВДВ вновь отключат фонтаны
В Астрахани случайно открытая дверь автомобиля убила велосипедистку
В Волгограде геи и лесбиянки решили провести митинг в день ВВС
Камышинский арбузный фестиваль попал в ТОП-3 гастрособытий лета
В Волгограде автобус №43 изменит маршрут: поедет мимо больниц
Первым замом прокурора Волгоградской области назначена женщина
Директор волгоградского МУПа начислил себе премий на 2,5 миллиона рублей
МЧС предупреждает волгоградцев об усилении ветра
Главный следователь России Александр Бастрыкин вступился за волгоградского ветерана
К поискам 16-летней девочки под Волгоградом подключились кинологи
Под Волгоградом задержали автобус полный мигрантов-нелегалов
В Астрахани пауки каракурты покусали уже 14 человек
Бывший начальник ИК №12 возглавил дом престарелых
Волжский стрелок: мужчина с помощью арбалета собирался доставить наркотики в колонию
В Волгоградской области детские лагеря оштрафовали на 600 тысяч рублей
В Волгограде бандитам, грабившим супермаркеты, дали 69 лет на шестерых
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Круглый ноль целый год»
В лесу под Волгоградом 130 полицейских и казаков ищут потерявшегося ребенка
В Волгоградской области мужчина при обгоне влетел под «пазик»
В Волгограде остановился ремонт на улицах в Советском и Тракторозаводском районах