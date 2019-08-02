Пошли вторые сутки: по факту пропажи девочки под Волгоградом следователи завели уголовное дело

Пошли вторые сутки, как в Волгоградской области пропала 16-летняя Светлана Сорочинская. Сегодня, 2 августа, в Михайловский район прибыл сводный отряд регионального Главка МВД. В хуторе Раздоры, откуда и ушла в неизвестном направлении подросток, развернут оперативный штаб. К поискам присоединились специалисты угрозыска и следователи.

- Было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "убийство". На место происшествия незамедлительно выехали руководитель отдела криминалистики и следователь-криминалист аппарата ведомства, - уточняют "КП-Волгоград" в СУ СК по региону.

При этом следователи уточняют, что в случаях безвестного исчезновения ребенка СУ СК всегда возбуждает уголовные дела по такой статье. Это, говорят, "позволяет предпринять наиболее полный комплекс мер, направленный на установление всех обстоятельств случившегося".

К поискам привлекли сводный отряд МВД. Сотрудники угрозыска еще раз обходят сельские дома.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

- На месте работают опытные сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области и следователи регионального СУ СК. В поисках задействованы 250 человек: полицейские не только Михайловки, но и из соседних районов - Новоаннинского и фроловского, кинологи, представители райадминистрации и волонтеры, - уточняют в ведомстве. - Сегодня утром правоохранители еще раз обошли жилой сектор, проведена отработка лесного массива.

В местной администрации организовали оперативный штаб. Поиски нахордятся на контроле начальника Главка.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Напомним, 16-летня Светлана пропала вечером 31 июля. Семья с девочкой приехали в Волгоградскую область к родственникам из далеких Апатитов. Дочь страдает тяжелым врожденным заболеванием и родители думали, что в селе она наберется сил и здоровья. Дом, где живут родственники находится на краю села, за ним - густой лес. Девочка была у дома, когда ее видели в последний раз. А потом, будто в воду канула. Следы ее обрываются у лесного массива.

Девочку ищут кинологи, полицейские и волонтеры.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ситуацию осложняет то, что девочка дезориентирована в пространстве. Она не в состоянии самостоятельно выбраться из незнакомой местности. К тому же она хромает на правую ногу, и для нее овраги и ухабы становятся непреодолимой преградой. Да и одета в тот вечер она была достаточно легко - в лосинах и футболке, а ночи нынче уже совсем не летние.

Девочка страдает тяжелым врожденным заболлеванием и нуждается в медпомощи!Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Приметы «потеряшки»: на вид 14-16 лет, рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, лицо светлое, волосы темно русые, коротко стриженая

Была одета: синие лосины, розовая кофта, розовые шлепки.

Особые приметы: при ходьбе прихрамывает на правую ногу, косоглазие.

Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам 02, 112, дежурная часть ОМВД России по городу Михайловка 2-52-47.