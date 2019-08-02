2019-08-02T11:06:09+03:00
Происшествия

В аварии с автобусом на Ставрополье пострадали волгоградцы

Несколько наших земляков оказались в больнице после ДТП
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Автобус врезался в грузовик. Есть жертвы. Фото с личной странички главы Ставропольского края Владимира Владимирова.Автобус врезался в грузовик. Есть жертвы. Фото с личной странички главы Ставропольского края Владимира Владимирова.
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Пять человек погибли, 20 - получили травмы - печальное известие о крупной аварии грузовика и пассажирского автобуса, который следовал рейсом «Волгоград-Ставрополь», пришло утром 2 августа. В числе пострадавших в этом ДТП оказались и волгоградцы. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в администрации региона.

- Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уже дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим и направить в Ставропольский край специалистов территориального центра медицины катастроф Волгоградской области для уточнения количества, состояния пострадавших и принятия решения о возможной перегоспитализации, - уточняют в обладминистрации.

Наши медики оперативно выехали в ГБУЗ СК «Апанасенковская РБ», куда госпитализировали пострадавших в аварии, чтобы помочь землякам.

Напомним, авария произошла рано утром 2 августа в Апанасенковском районе Ставропольского края. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу движения, а водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет, где перевернулся. В автобусе было 26 пассажиров. Двадцать из них находятся в больнице.

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Автобус "Волгоград-Ставрополь" попал в ДТП. 5 человек погибли, 20 в больнице, среди них волгоградцы.
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«КП-Ставрополь» публикует списки пострадавших.

Глава Ставропольского края уже заявил, что вся необходимая медпомощь пострадавшим оказывается. Ситуация на постоянном контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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