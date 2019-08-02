Каникулы с пользой: депутат Госдумы Ирина Гусева продолжает встречи с избирателями

По данным ВЦИОМ, в июле 2019 года до 40% вырос уровень одобрения деятельности Государственной Думы ФС РФ. Как прокомментировал председатель Совета директоров ИСЭПИ Дмитрий Бадовский, «рейтинг одобрения Государственной Думы растет уже три месяца подряд, прибавляя за это время 5,8 процентных пункта». Причина такого тренда, считает эксперт – в общей стабилизации и повышении рейтингов власти. «Но одновременно на рейтинг… влияет и социальная политика», - добавил он.

Конечно, социальная политика сегодня – один из самых важных аспектов деятельности депутатов. Ирина Гусева, парламентарий от Волгоградской области, рассматривает «социалку» зоной личной ответственности перед жителями нашего региона. «В период весенней сессии принято много социально значимых законопроектов, в том числе и законы о поддержке многодетных семей <…> И в завершении сессии мы приняли два важных законопроекта: вчера - о поддержке семей в связи с рождением первого или второго ребенка и сегодня - о «дачной амнистии». Это - выдержка из публикации на личной странице Ирины Гусевой в «Фейсбуке», где наш представитель в высшем законодательном органе государственной власти ежедневно отчитывается перед своими избирателями. Всего же по итогам весенней сессии в Госдуме на счету первого заместителя председателя комитета ГД по бюджету и налогам Ирины Гусевой - 73 внесенных законопроекта. По данным официального портала ГД ФС РФ, Гусева заняла 20-е место в рейтинге активности из 440.

Подвели итоги деятельности и члены думской фракции - Ирина Гусева оказалась самым активным участником не только во время дискуссий по законопроектам, но и в процессе подготовки встреч с Правительством и на самих встречах, она также плотно работает на своем округе с избирателями. Так, примерно десятая часть приходящих на имя Председателя Госдумы и руководителя фракции писем с благодарностями от избирателей, которым помогли депутаты от округа, пришла именно в адрес Ирины Михайловны Гусевой.

И, несмотря на то, что у думцев начались каникулы, волгоградский парламентарий ведет активную деятельность в своем округе, по-прежнему ежедневно отчитываясь о проделанной работе в социальных сетях. Энергии Гусевой не занимать: в последний день июля она встретилась с жителями поселка Водстрой, чтобы конструктивно обсудить все вопросы жизни поселка, перспективы развития и благоустройства. «Поселок маленький, в составе города, но проблем достаточно, - говорит Ирина Михайловна. - Как и обещала, приехала на месте обсудить все болевые точки. Как показывает практика, встреча с жителями на Селезневке - наглядный пример оперативности в решении проблем, когда понимаешь, что нужно сделать первоочередно, на что нужно обратить внимание городских властей, что - в планах работы на перспективу». По словам депутата, отпуск – прекрасное время, чтобы успеть посетить все поселки в районе и наметить дальнейшие планы работы: «Уверена, такой командой, объединившись все вместе, у нас получится многое изменить в поселке», - считает Ирина Гусева.

Еще одна конструктивная встреча с гражданами, посвященная проблемам района и поиску путей их решения, прошла в клубе пожилых людей Тракторозаводского района Волгограда. «Радует, что, несмотря на возраст, они активны и по-своему задают определенный тренд жизни в районе, у них много идей и предложений, которые всегда для меня интересны и полезны. Говорили о многом: о проблемах района и путях их решения, да и просто о жизни. Радует, что у них по-прежнему горят глаза, и они душой болеют за район, принимают участие в его судьбе», - отметила парламентарий.

В живом диалоге прошла встреча с работниками социальной защиты населения. Депутат рассказала об итогах весенней сессии, обсудила с жителями механизм предоставления государственных услуг и получила наказы, связанные с лекарственным обеспечением и поддержкой детей-инвалидов. «Проблемы и вопросы есть всегда, но радует, что все они решаемы», - резюмировала Ирина Михайловна.

Думские каникулы продолжаются, а значит, не прекращается и работа депутата с избирателями на местах. В ближайших планах Гусевой – поездка в Ленинск и многое другое. Главное – тесное взаимодействие с жителями, умение слушать, принимать решения и брать на себя ответственность. Этими качествами депутат Ирина Гусева обладает.