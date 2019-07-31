Куда пойти в Волгограде: открытие тюбинговых горок, колокольный звон и джаз в парке

Из-за непогоды многие события, фестивали, концерты и кинопоказы в парках Волгограда в последние выходные июля не состоялись. На первый уик-энд августа синоптики пока прогнозируют не только жару и солнце, но и небольшой дождик. Так что будем надеяться, что на этот раз небесная канцелярия не подведет. Хотя тем, кто будет 2 августа отмечать день ВДВ никакая непогода не помеха. Куда пойти с ребенком, с друзьями и всей семьей в Волгограде с 1 по 5 августа 2019, что будет интересного и лучшие места для отдыха в путеводителе «КП-Волгоград».

С ГОРКИ НА ТЮБИНГЕ

В пойме реки Царицы в субботу, 3 августа, заработает долгожданный тюбинговый склон. В день открытия целых три часа прокатиться с ветерком на ватрушке можно будет бесплатно. В остальное время придется отдавать за удовольствие по 200 целковых. К тому же обещают на празднике и другие развлечения. Горки прошли все необходимые испытания специализированной организацией, по безопасности у них проблем нет (подробности). Тюбинг-горки. Левый склон поймы Царицы. Т. 8-902-098-77-66. Открытие 3 августа в 10.00, с 13.00 - развлекательная программа, с 17.00 до 20.00 - катание бесплатно. Билет: 200 руб. на полчаса.

Сначала откроют две горки.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА

Звонари со всей Волгоградской области соберутся в Дубовке не 27 июля, как было запланировано сначала, а 3 августа. В программе фестиваля колокольного звона «Дубовская звонница» - перезвоны, экскурсии, выставки и праздничный концерт. Перед началом фестиваля в 8.00 состоится молебен в храме Святой Животворящей Троицы. В 8.30 откроется выставка. Колокольные перезвоны зазвучат с 9 утра. Смогут попробовать себя в качестве звонарей и все желающие. И в 11 утра желающих поближе познакомиться с Дубовкой ждут на пешеходной экскурсии.

Лучшие звонари соберутся в Дубовке.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ПАМЯТЬ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

В Волгограде вспомнят о жертвах и героях Первой мировой войны, которая началась 1 августа 1914 года. В годовщину памятной даты торжественный митинг пройдет 1 августа 2019 в 14.00 во дворике Мемориально-исторического музея. А интерактивный парк «Россия – моя история» в этот день приглашает на тематическую интерактивную экскурсию. На ней расскажут о причинах, главных этапах и последствиях четырехлетнего противостояния, а также о роли России в конфликте и легендарных героях. С музейным билетом экскурсия будет бесплатной. Предварительная запись - (8442) 97 91 81.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Корпоративный турнир по пляжному волейболу на кубок «Комсомольской правды» пройдет в эту субботу 3 августа в 11.00 в парк-клубе «Бобры». Сначала волгоградцы могут поболеть за команды местных предприятий и организаций, которые играют на весьма приличном уровне. А после и сами сразятся на песке, показав свое мастерство. Также в программе – прохлада реки, горячий песок и пляжный отдых. И, кстати, турнир состоится в любую погоду. Вход: 200 руб., детям от 6 до 12 лет - 100, до 5 лет бесплатно.

«СЕКРЕТЫ СТАРЫХ МАСТЕРОВ»

Волгоградцев приглашают на мастер-классы в рамках курса «Секреты старых мастеров». Проходить они будут в течение августа в студии живописи члена Союза художников России Ирины Тур. Темой станет голландский натюрморт Адрианы Йоханны Хаанен «Виноград и персики». Четыре занятия участники под руководством опытного мастера будут изучать особенности композиции, стилистики и техники, а также создадут свою авторскую интерпретацию. Подробности по телефону: 8-906-165-72-90. Мастерская Ирины Тур. 4, 11, 18 и 25 августа с 12.00 до 15.00.

«КОШАВ-ГОРА» И ХОПЕРСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

В Волгоградской области запустили новый экскурсионный маршрут по казачьим местам Кумылженского района. В программе посещение Скуришенской церкви 1704 года постройки, памятника «Донским казакам - Защитникам Отечества», хранилища камней и краеведческого музея станицы. А также знакомство с казачьими песнями и угощение, «Вертеп», мастер-классы по вязанию или плетению из лозы казачьем центре «Кошав-гора» и, конечно, красоты хоперских пейзажей. Туристско-информационный центр, ул. Гагарина, 12, т. (8442) 52-98-93.

КИНО И МУЗЫКА В ПАРКАХ

Небесная канцелярия отменила на прошлой неделе кинопоказы под открытым небом и концерты в парках и на набережной. На этой неделе организаторы делают еще одну попытку. Два фильма покажут в четверг, 1 августа, в кинотеатре под открытом небом в Комсомольском саду. А перед показом волгоградцев ждут прекрасный джаз в исполнении Ириной Аксёновой, викторина и призы. Начало в 20.00.

На верхней террасе набережной у фонтана «Искусство» 3 августа с 18.00 до 22.00 танцевальная программа от духового оркестра и бесплатный кинопоказ. А в воскресенье, 4 августа в 18.00, там же пройдут отборочные конкурсы городских конкурсов ко дню города: «Уличный артист», «Ожившие скульптуры» (номинация - Волгоград) и авторской песни «Мой город - мне дорог».

«ПОСВЯЩЕНИЕ В ПИРАТЫ»

Детская интерактивная программа «Посвящение в пираты» ждет волгоградских мальчишек и девчонок 3 августа в 11.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта». По легенде, спасаясь от преследования морских чудовищ, Мэри случайно попадает на детский праздник. И находит там смелых и отважных ребят, которые отправятся вместе с ней в увлекательное морское путешествие и помогут раздобыть пропавшие сокровища. Запись - т. (8442) 67-33-02 или 51-67-49. Билеты: 150 руб.

Выставки

«ГЛЫБА»

В музее Машкова открылась выставка в выставке под названием «Глыба», посвященная 145-летию со дня рождения одного из крупнейших скульпторов ХХ века Сергея Конёнкова. Из-под его резца вышли фантастические образы русского фольклора, шедевры портретного искусства, среди которых знаменитый «Бах», реалистические портреты друзей и известных писателей. Два из них - скульптурные портреты Достоевского и Павлова - увидят волгоградцы. Музей Машкова, пр. Ленина, 21, т. (8442) 38-24-44. Выставка работает до 9 сентября.

Фото: ВМИИ

«ОТКРЫТКА – ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ»

«Старая Сарепта» в рамках проекта «Двенадцать» представляет выставку «Открытка – зеркало времени». В экспозиции более 150 почтовых открыток из фондов музея-заповедника, выпущенных в разные годы XX века. На них - пейзажи Европы и Америки, портреты людей и рекламные проспекты, репродукции картин и трогательные поздравления и признания. Самая ранняя открытка датируется 1902 годом. Выставка будет работать до конца месяца.