Где в Волгограде отключат горячую воду в августе 2019
Волгоградские коммунальщики продолжают готовиться к грядущему отопительному сезону. На теплотрассах меняют ветхие трубы, идут плановые ремонты в котельных и центральных тепловых пунктах, где-то проводят гидравлические испытаний сетей. Все это, к сожалению, невозможно сделать без отключения горячей воды. Так что в августе 2019 года жителям всех восьми районов Волгограда придется какое-то время провести без привычных удобств. Отключать горячую воду будут на срок от одного до 14 дней. При необходимости этот период могут увеличить. Но могут возобновить водоснабжение и досрочно, если рабочие раньше управятся. Самые масштабные отключения в августе ждут жителей Центрального района Волгограда. С июля без горяченькой сидят жители большого жилого массива Дзержинского района, микрорайона Тулака в Советском и части Красноармейского района.
Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», пока у жителей отсутствует горячая вода, работники теплового хозяйства меняют изношенные узлы и агрегаты, чистят котлы и газовые горелки, ремонтируют приборы и оборудование, меняют теплосети. Все это невозможно, пока в сетях находится горячая вода под давлением. Так что волгоградцам придется несколько дней закаляться или греть воду в кастрюльках и чайнике. Зато потом зимой в домах будет тепло.
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АВГУСТЕ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 6 по 19 августа 2019
ул. Ладыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а
ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12
С 12 по 22 августа 2019
ул. Героев Тулы 11, 13, 15, 17
ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14
ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
С 15 по 16 августа 2019
ул. Автомагистральная, 1, 3, 5
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
С 7 по 20 августа 2019
ул. К. Либкнехта, 13, 21
пр. Жукова, 85, 95, 105,115
ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24
ул. Хорошева, 46, 48
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 7 по 20 августа 2019
ул. Голубинская, 8
ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а
ул. Кубанская, 17
ул. Новороссийская, 5, 11
ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28
С 20 по 21 августа 2019
ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а
ул. Бакинская, 13
ул. Глазкова, 15, 23, 27
ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20
ул. Землянского, 3, 5, 9
ул. Коммунальная, 18
ул. Комсомольская, 6, 8
ул. Краснознаменская, 6, 8
пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60
ул. Ленина, 6, 11
ул. Наумова, 14
ул. Порт-Саида, 7а
ул. Пражская, 1
ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38
ул. Чуйкова, 37
С 27 по 28 августа 2019
ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20
ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б
ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б
ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77
ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62
ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60
ул. Селенгинская, 11, 16
ул. Ткачева, 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20
ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20
ул. Х. Нурадилова, 7
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 6 по 7 августа 2019
ул. Буханцева, 20, 22
ул. Воркутинская, 3
ул. Липецкая, 3, 3а
С 7 по 19 августа 2019
ул. Буханцева, 20, 22
ул. Воркутинская, 3
ул. Липецкая, 3, 3а
С 7 по 8, с 21 по 22 августа 2019
ул. Рабоче-Крестьянская, 50, 52
С 15 по 26 августа 2019
ул. Буханцева, 36, 38, 42
ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10
ул. Кузнецкая, 67, 71, 73
С 29 по 30 августа 2019
ул. Ардатовская, 2
ул. Буханцева, 48, 50, 66
ул. Клубная, 13
ул. Чигиринская, 2
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 7 по 20 августа 2019
ул. Логовская, 1, 2, 5
пр. Университетский, 34
С 7 по 20 августа 2019
ул. Терешковой, 17, 19, 21, 54
ул. Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9
С 14 по 27 августа 2019
ул. Тулака, 1а
КИРОВСКИЙ РАЙОН
С 1 по 14 августа 2019
ул. Курчатова, 10а, 18
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
С 8 по 20 августа 2019
ул. Доценко, 70
15 августа 2019
ул. Лазоревая, 187, 193
ул. Луговая, 142
ул. Минская, 218, 222, 226
ул. Фролова, 4
22 августа 2019
ул. Колесная, 84
ул. Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87
ИСТОЧНИК KP.RU