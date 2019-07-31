Где в Волгограде отключат горячую воду в августе 2019

Волгоградские коммунальщики продолжают готовиться к грядущему отопительному сезону. На теплотрассах меняют ветхие трубы, идут плановые ремонты в котельных и центральных тепловых пунктах, где-то проводят гидравлические испытаний сетей. Все это, к сожалению, невозможно сделать без отключения горячей воды. Так что в августе 2019 года жителям всех восьми районов Волгограда придется какое-то время провести без привычных удобств. Отключать горячую воду будут на срок от одного до 14 дней. При необходимости этот период могут увеличить. Но могут возобновить водоснабжение и досрочно, если рабочие раньше управятся. Самые масштабные отключения в августе ждут жителей Центрального района Волгограда. С июля без горяченькой сидят жители большого жилого массива Дзержинского района, микрорайона Тулака в Советском и части Красноармейского района.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», пока у жителей отсутствует горячая вода, работники теплового хозяйства меняют изношенные узлы и агрегаты, чистят котлы и газовые горелки, ремонтируют приборы и оборудование, меняют теплосети. Все это невозможно, пока в сетях находится горячая вода под давлением. Так что волгоградцам придется несколько дней закаляться или греть воду в кастрюльках и чайнике. Зато потом зимой в домах будет тепло.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АВГУСТЕ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 6 по 19 августа 2019

ул. Ладыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13

ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а

ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12

С 12 по 22 августа 2019

ул. Героев Тулы 11, 13, 15, 17

ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14

ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 15 по 16 августа 2019

ул. Автомагистральная, 1, 3, 5

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 7 по 20 августа 2019

ул. К. Либкнехта, 13, 21

пр. Жукова, 85, 95, 105,115

ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24

ул. Хорошева, 46, 48

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 7 по 20 августа 2019

ул. Голубинская, 8

ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а

ул. Кубанская, 17

ул. Новороссийская, 5, 11

ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28

С 20 по 21 августа 2019

ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а

ул. Бакинская, 13

ул. Глазкова, 15, 23, 27

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20

ул. Землянского, 3, 5, 9

ул. Коммунальная, 18

ул. Комсомольская, 6, 8

ул. Краснознаменская, 6, 8

пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60

ул. Ленина, 6, 11

ул. Наумова, 14

ул. Порт-Саида, 7а

ул. Пражская, 1

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

ул. Чуйкова, 37

С 27 по 28 августа 2019

ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20

ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б

ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б

ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77

ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62

ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60

ул. Селенгинская, 11, 16

ул. Ткачева, 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20

ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20

ул. Х. Нурадилова, 7

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 6 по 7 августа 2019

ул. Буханцева, 20, 22

ул. Воркутинская, 3

ул. Липецкая, 3, 3а

С 7 по 19 августа 2019

ул. Буханцева, 20, 22

ул. Воркутинская, 3

ул. Липецкая, 3, 3а

С 7 по 8, с 21 по 22 августа 2019

ул. Рабоче-Крестьянская, 50, 52

С 15 по 26 августа 2019

ул. Буханцева, 36, 38, 42

ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10

ул. Кузнецкая, 67, 71, 73

С 29 по 30 августа 2019

ул. Ардатовская, 2

ул. Буханцева, 48, 50, 66

ул. Клубная, 13

ул. Чигиринская, 2

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 7 по 20 августа 2019

ул. Логовская, 1, 2, 5

пр. Университетский, 34

С 7 по 20 августа 2019

ул. Терешковой, 17, 19, 21, 54

ул. Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9

С 14 по 27 августа 2019

ул. Тулака, 1а

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 1 по 14 августа 2019

ул. Курчатова, 10а, 18

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 8 по 20 августа 2019

ул. Доценко, 70

15 августа 2019

ул. Лазоревая, 187, 193

ул. Луговая, 142

ул. Минская, 218, 222, 226

ул. Фролова, 4

22 августа 2019

ул. Колесная, 84

ул. Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87